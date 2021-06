Main ContentPlaceholder

Ulkomaat

Rannikoita kiertelevä Wally-mursu teki sen taas – yritti päästä veneeseen pummilla ja ”loukkaantui” saatuaan pakit

Wally the Walrus (mursu) on Englannissa lähes käsite. Ensi kerran Skotlannissa alkukeväästä havaittu utelias ja ihmisiä pelkäämätön mursu on viimeisten kuukausien aikana nähty usein eri maiden rannikoilta. Viimeksi se nähtiin viime viikolla Scillynsaarilla Lounais-Englannissa, kun se yritti nousta kahteen eri veneeseen tuloksetta. Pakit saatuaan se näyttäkin hyvin loukkaantuneelta ja jää lillumaan veneen läheisyyteen. Wallya pidetään jonkinasteisena julkkiksena, mutta tutkijat eivät ole asiasta kovinkaan mielissään.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Kommentoi