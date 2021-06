Uusi kuva julki: Prinsessa Latifan väitetään päässeen matkustamaan – ”Mahtava eurooppalainen loma”

Prinsessa itse ei ole antanut julkisuuteen mitään kommentteja. Hänen tapaustaan esillä pitäneen kampanjan perustaja kertoo, että vaikuttaa siltä, että Latifalla olisi kuitenkin aiempaa enemmän vapauksia.

Reutersin julkaisema kuva, jonka on Instagramissa julkaissut Latifan ystäväksi kuvailtu Arabiemiraattien kuninkaallisen laivaston entinen upseeri.

Dubain pitkään kadoksissa olleesta prinsessa Latifasta on jälleen julkaistu kuva. Kuvan on julkaissut Instagramissa hänen ystäväkseen kuvailtu Arabiemiraattien kuninkaallisen laivaston entinen upseeri Sioned Taylor, The Guardian uutisoi.

– Mahtava eurooppalainen loma Latifan kanssa. Meillä on hauskaa, kun tutkiskelemme (paikkoja)! Taylor kirjoittaa.

Myöhemmin hän vastaa kommentoijalle, että Latifa ”voi mainiosti”.

Latifa yritti paeta salaa Dubaista vuonna 2018, mutta jäi tuolloin kiinni. Viimeiset kuvat prinsessasta ennen toukokuussa julkaistuja olivat joulukuulta 2018.

Alkuvuonna Latifan ystävät julkaisivat videon, jossa Latifa väitti olevansa käytännössä vankina huvilassa, jota vartioi poliisi.

Lue lisää: Dubain prinsessan epä­toivoinen video: ”Minut aiotaan pitää vankina loppu­elämäni enkä näe enää ikinä aurinkoa”

– En tiedä, selviänkö tästä tilanteesta enää. Poliisit ovat uhkailleet, että joudun olemaan vankeudessa koko loppuelämäni enkä näe aurinkoa enää ikinä, Latifa sanoi kännykkävideolla.

Ystävät julkaisivat videon, kun yhteys prinsessaan oli useita kuukausia aiemmin katkennut. Tämän jälkeen muun muassa YK vaati Arabiemiraateilta todisteita siitä, että Latifa oli elossa.

Toukokuussa Taylor julkaisi kaksi kuvaa Latifasta, jotka kasvomaskeista päätellen vaikuttivat olevan koronaviruspandemian aikana otettuja.

Lue lisää: Toinenkin tuore kuva Dubain prinsessasta? Daily Mail väittää: Latifa on vapautettu ja hän asuu nyt ystäviensä luona

Latifan tapausta esillä pitäneen Free Latifa -kampanjan yksi perustajajäsen David Haigh kertoi Reutersille, että Latifa vaikuttaa nauttivan suurempaa vapautta.

– Olemme tyytyväisiä nähdessämme, että Latifalla vaikuttaa olevan passi ja hän matkustaa ja nauttii lisääntyvästä vapaudesta. Nämä ovat hyvin positiivisia edistysaskelia, Haigh kertoi.

– Voin myös vahvistaa, että Latifa on ottanut suoraan yhteyttä useisiin kampanjan jäseniin.

Latifa ei kuitenkaan toistaiseksi ole antanut mitään haastatteluja tai muuten kommentoinut tapaustaan julkisuudessa.

AP:n mukaan Taylor, Arabiemiirikuntien suurlähetystöt Lontoossa ja Madridissa tai Dubain virallinen mediatoimisto eivät ole kommentoineet nyt julkaistua uutta kuvaa Latifasta.