Tapaus on nostanut laajemminkin esille naisten kokeman väkivallan, jossa tekijänä on naisen entinen tai nykyinen kumppani.

Ranskassa alkoi tänään jo etukäteen suurta huomiota herättänyt oikeudenkäynti, jossa naista syytetään aviomiehensä, joka oli myös hänen isäpuolensa, murhasta, The Guardian uutisoi. Tapaus on herättänyt kohua, sillä nainen on kertonut joutuneensa aviomiehensä seksuaalisen väkivallan, pahoinpitelyjen ja uhkailujen uhriksi yli 20 vuotta ennen murhaa.

Valérie Bacot, 40, surmasi aviomiehensä Daniel ”Dany” Poletten yhdellä laukauksella niskaan maaliskuussa 2016. Bacot ei ole kiistänyt ampumista ja on sanonut etukäteen odottavansa pitkää vankeusrangaistusta.

Puolustuksen odotetaan kuitenkin kuvailevan, kuinka Polette teki vaimonsa elämästä helvettiä.

Bacotin elämästä on kirjoitettu kirja, jossa nainen kertoo tutustuneensa Poletteen, kun tämä seurusteli vielä Bacot’n äidin kanssa. Kun Bacot oli 12-vuotias, Polette raiskasi tytön. Bacot kertoo kirjassa, ettei tuolloin tiennyt, mistä on kyse. Vasta myöhemmin biologian tunnilla koulussa hän sai tietää, mitä Polette oli tehnyt.

Polette tuomittiin vuonna 1995 insestistä vankeusrangaistukseen. Mies pääsi kuitenkin palaamaan perheensä luo suoritettuaan rangaistuksensa. Tämän jälkeen hän jatkoi Bacot’n raiskaamista, nainen sanoo kirjassa.

– Kukaan ei näyttänyt pitävän outona sitä, että Daniel tuli luoksemme asumaan aivan kuin mitään ei olisi tapahtunut, Bacot sanoo kirjassa.

Bacot väittää, että hänen äitinsä oli tietoinen siitä, mitä hänen tyttärelleen tapahtui.

– Minua ei kiinnosta tippaakaan, kunhan hän ei tule raskaaksi, Bacot väittää äitinsä sanoneen.

17-vuotiaana hän kuitenkin tuli raskaaksi. Hän muutti Poletten järjestämään asuntoon. Myöhemmin hän sai Poletten kanssa vielä kolme lasta. Kaksikko avioitui vuonna 2008.

Puolustus aikoo kuitenkin kuvailla, ettei minkäänlaisesta avio-onnesta ollut puhettakaan.

Bacot on kuvaillut kirjassa The Timesin mukaan, kuinka Polette kerran mursi hänen nenänsä ja kerran piti pistoolia vaimonsa ohimolla ja painoi liipaisimesta.

– Seuraavalla kerralla siellä on luodit sinulle ja jokaiselle lapsellesi, Bacot väittää Poletten sanoneen.

Ennen murhaa Polette oli pakottanut vaimonsa prostituutioon, Bacot on kertonut. Bacot on kertonut, että joutui jakamaan paperilehtisiä, jotta saisi asiakkaita.

Hän on myös kertonut, ettei uskaltanut itse kääntyä poliisin puoleen, koska pelkäsi miehensä kostoa, mutta lähetti kahtena kertana lapsensa poliisin puheille. Molemmilla kerroilla lapsille vastattiin, että näiden äidin oli itse tultava paikalle eikä poliisista sen jälkeen kuulunut mitään, Bacot on väittänyt.

Polette piti käsiasetta autossa, jossa hän pakotti vaimonsa harrastamaan seksiä asiakkaiden kanssa. 13. maaliskuuta, kun asiakas oli raiskannut väkivaltaisesti Bacot’n, nainen otti pistoolin ja ampui sillä miestään niskaan, Bacot on kertonut.

Bacot’n pojat ja tyttären poikaystävä, jotka olivat Poletten surman aikaan 16–17-vuotiaita, auttoivat naista kätkemään aviomiehensä ruumiin metsään. Puolentoista vuoden ajan Bacot ja hänen lapsensa esittivät, että Polette oli lähtenyt pois, Le Monde kertoo.

Tapaus paljastui, kun poikaystävän äiti lopulta otti yhteyttä virkavaltaan. Pojat ja tyttären poikaystävä saivat viime joulukuussa nuoriso-oikeudessa puolen vuoden ehdollisen vankeusrangaistuksen ja kaksi vuotta ehdonalaisessa vankeudessa.

Ranskassa jopa yli 400 000 ihmistä on allekirjoittanut vetoomuksen sen puolesta, että Bacot välttyisi vankilalta. Nainen itse on kuitenkin sanonut, että on valmis vankeusrangaistukseen.

– Minä ansaitsen mennä vankilaan pitkäksi aikaa, se on normaalia. Oikeudenkäynti ei koske kuitenkaan pelkästään minua vaan myös ”toista,” Bacot sanoi Le Parisienin haastattelussa, sanomatta miehensä nimeä.

– Toivon, että minä olen vahvempi kuin hän ja kerrankin elämässäni voitan hänet.

Valérie Bacot on sanonut olevansa valmis pitkäänkin vankeusrangaistukseen.

Bacot’n tapaus on nostanut Ranskassa esille myös naisten kokeman väkivallan, jossa tekijänä on kumppani tai entinen kumppani. Pelkästään tänä vuonna jo 55 naista on kuollut entisen tai nykyisen kumppaninsa käsissä. Viime vuonna 90 naista surmattiin, tekijöinä entinen tai silloinen kumppani. Vuonna 2019 vastaava luku oli 146.

Viime viikolla entisen puolisonsa vuonna 2019 surmannut mies tuomittiin elinkautiseen vankeusrangaistukseen ilman mahdollisuutta päästä ehdonalaiseen vapauteen 22 vuoteen, France24 uutisoi. Tapaus herätti aikoinaan raivoa, sillä nainen oli tehnyt rikosilmoituksen ex-miehensä uhkaavasta käytöksestä. Nainen sai hieman ennen kuolemaansa tietää, että syyttäjä oli kuitenkin päättänyt lopettaa tutkinnan.