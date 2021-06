Phuket avautuu turisteille – näin tiukat ovat rajoitukset

Thaimaa on keskittänyt rokotekampanjansa Phuketiin, jotta turistien keskuudessa suosittu saari voitaisiin avata täysin rokotetuille matkailijoille.

Thaimaassa Phuketin saarta ollaan pian avaamassa turisteille tiukoin rajoituksin, The Guardian uutisoi.

Thaimaa on pandemian ajan pitänyt rajansa pitkälti kiinni, vaatien myös ulkomailta palaavilta kansalaisiltaan 14 päivän pakollista karanteenia. Uuden avautumis­suunnitelman myötä Phuketiin matkustavilta ei kuitenkaan vaadittaisi karanteenia, jos nämä ovat täysin rokotettuja ja tulevat matalan tai keskitason riskin maista.

Phuketiin matkustavien on kuitenkin noudatettava tiukkoja määräyksiä, joilla pyritään estämään koronaviruksen leviäminen.

Turistien on yövyttävä tietyissä hotelleissa, joiden henkilökunnasta 70 prosenttia on todistetusti saanut koronavirusrokotteen. Matkaajien on käytettävä kasvomaskia myös ulkotiloissa.

Vaikka ravintolat ovat auki, ei niissä vielä saa tarjoilla alkoholia asiakkaille.

Suunnitelmissa on myös seurata turistien liikkeitä esimerkiksi puhelinsovelluksen tai gps-rannekkeen avulla.

Jos turisti haluaa matkustaa muualle Thaimaassa, on hänen oltava vähintään 14 päivää Phuketissa.

Phuket on käytännössä täysin riippuvainen turismista, minkä takia sitä ollaan ensimmäisenä avaamassa. Sky Newsin mukaan Phuketissa jopa 95 prosenttia tuloista liittyy turismiin.

Thaimaa onkin keskittänyt rokotteiden jakelun turistien suosimalle Phuketin saarelle. Tavoitteena on ollut rokottaa 70 prosenttia saaren väestöstä ennen kuin rajat avataan täysin rokotetuille turisteille. Tällä hetkellä tavoitteen saavuttaminen näyttää epävarmalta, joskin reilu 60 prosenttia on kuitenkin saanut ainakin ensimmäisen rokoteannoksen.

Phuketissa on jaettu pääosin kiinalaista Sinovacin rokotetta sekä myös jonkin verran AstraZenecan koronavirusrokotetta.

Kansallisesti vain noin 7,8 prosenttia Thaimaan väestöstä on saanut vähintään ensimmäisen rokoteannoksen, Our World in Data -sivusto on laskenut.

