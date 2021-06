Delta-variantin eli niin kutsutun Intian virusmuunnoksen leviäminen Euroopassa huolettaa tutkijoita.

Koronaviruksen delta-variantti, eli niin kutsuttu Intian muunnos, valtaa alaa Euroopassa.

Kesäkuun alussa Britannia kertoi, että muunnoksesta on tullut maan hallitseva koronaviruskanta. Tiistaina Ruotsissa huolestuttiin delta-variantin kasvaneesta osuudesta uusissa koronavirustartunnoissa.

Perjantaina Moskovan pormestari Sergei Sobjan puolestaan kertoi 90 prosenttia kaupungin uusista tautitapauksista olevan delta-varianttia, kun Moskovassa todettiin ennätysmäärä tartuntoja kahtena päivänä peräkkäin.

Financial Times -lehden mukaan delta-variantista on tullut hallitseva koronaviruskanta myös Portugalissa, ja sitä on esiintynyt runsaasti eri tartuntaryppäissä myös Saksassa, Ranskassa ja Espanjassa, mikä on saanut eurooppalaiset tartuntatauti­asiantuntijat takajaloilleen.

FT:n maailmanlaajuisen datan pohjalta tekemien laskelmien mukaan sekvensoiduista virusnäytteistä jopa 96 prosenttia oli delta-varianttia Portugalissa ja yli 20 prosenttia Italiassa. Belgiassa muunnoksen osuus oli noin 16 prosenttia.

Tutkijat pelkäävät, että delta-variantti on levinnyt paljon uskottua laajemmalle, koska Manner-Euroopassa on sekvensoitu näytteitä huomattavasti vähemmän kuin esimerkiksi Britanniassa. Siinä missä Britannia on sekvensoinut jopa 500 000 näytettä, ovat vastaavat luvut Saksassa, Ranskassa ja Espanjassa 4–14 kertaa pienempiä.

Tutkijoita kuitenkin ihmetyttää havainto, jonka mukaan muunnos vaikuttaa leviävän täysin eri laajuudella eri maissa. Tanskassa, missä sekvensointia on tehty ahkerasti, delta-variantin osuus tartunnoista on erittäin matala.

– Tämä on yhä pieni mysteeri, koronaviruksen genomiikka­tutkimusta johtava Jeff Barrett Cambridgen Sanger-instituutista myöntää Financial Timesillle.

Tutkijoiden mukaan yksi asiaa osittain selittävä tekijä voi olla maiden väliset erot väestön rakenteessa ja liikkumisessa sekä elinolosuhteet niissä paikoissa, missä tartuntaryppäitä on esiintynyt.

Monet asiantuntijat uskovat, että delta-variantista tulee ennen pitkää hallitseva virusmuoto koko Euroopassa. Heidän mukaansa on tärkeää rokottaa niin paljon ihmisiä kuin mahdollista ja samalla pyrkiä hidastamaan viruksen leviämistä samaan tapaan kuin tähän asti on tehty.

Ranskalainen virologi Bruno Lina sanoo FT:lle, että Britannia ja sen päätökset yhteiskunnan avaamisesta, toimivat tällä hetkellä koko Euroopan koelaboratoriona. Siitä riippuu, joudutaanko rajoitustoimia jälleen kiristämään muualla.

– Viesti on selkeä. Tämä ei ole vielä ohi, Lina sanoo.

Delta-variantin on todettu olevan vieläkin ärhäkämmin leviävä kuin koronaviruksen muiden muunnosten. Se on tutkimusten mukaan rokottamattomille myös vaarallisempi – rokottamattomien riski saada sairaalahoitoa vaativa vakava tautimuoto on suurempi kuin muiden virusmuunnosten osalta.

Suomessakin laajalti käytetyn Pfizerin koronavirus­rokotteen on todettu suojaavan hyvin delta-variantin sairaalahoitoa vaativaa vakavaa tautimuotoa vastaan. Kahden annoksen jälkeen Pfizer antaa 96 prosentin suojan vakavalta tautimuodolta, mikä on suurin piirtein yhtä hyvä kuin kantavirusta tai brittivarianttia (alpha-muunnos) vastaan.

Lieväoireisen infektion suojatehoksi deltavarianttia vastaan on Pfizerin rokotteella saatu kaksi viikkoa toisen annoksen jälkeen 79 prosenttia.