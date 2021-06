Main ContentPlaceholder

Kiinassa on annettu yli miljardi korona­rokotetta

Kiinassa on rokotettu kaksi kertaa enemmän ihmisiä kuin Yhdysvalloissa, joka on maailman rokotusvauhdissa kakkossijalla. Väkilukuun suhteutettuna Kiina on kuitenkin vielä jäljessä.

Kiinassa käytetään vain kotimaisia rokotevalmisteita Sinopharmia ja Sinovacia.

Kiinassa on rikottu historiallinen rajapyykki taistelussa koronavirusta vastaan, uutisoi CNN. Lauantaina Kiinan kansallinen terveyskomitea tiedotti, että maassa on annettu yli miljardi koronarokoteannosta. Yhteensä maalla on tällä hetkellä hallussaan 2,5 miljardia rokoteannosta. Kiinan väkiluku oli vuonna 2020 noin 1,44 miljardia. Tarkalleen lukumäärä on viimeisimmän tiedon mukaan 1 010 489 000 annosta. Se on kaksi kertaa enemmän kuin Yhdysvalloissa, joka on maailman rokotusmäärässä seuraavana Kiinan jälkeen. Rokotustahti on ollut maailman väkirikkaimmassa valtiossa huima. Ensimmäiset miljoona asukasta oli rokotettu 27. maaliskuuta, kaksi viikkoa Yhdysvaltojen jälkeen, mutta toukokuussa vauhti kiihtyi ja rokotuksia annettiin jo 500 miljoonan kuukausivauhtia. Kiinalaisen uutistoimisto Xinhuan mukaan Kiinalla kesti 25 päivää kavuta 100 miljoonasta annoksesta 200 miljoonaan, 16 päivää siitä 300 miljoonaan ja kuusi päivää 800 miljoonasta 900 miljoonaan. Pääkaupungissa Pekingissä virus on onnistuttu eristämään, mutta hiljattain joistain maakunnista on kantautunut tietoa paikallisista tartuntaryppäistä, mikä on herättänyt huolta ja motivoinut kiristämään rokotetahtia entisestään. Epidemiologi Zhong Nanshanin mukaan Kiinan tavoitteena on saada tämän kuun loppuun mennessä täysi rokotussuoja 40 prosentille kansalaisista ja tuplata osuus vuoden loppuun mennessä 80 prosenttiin. Kiina aloitti hiljattain myös alle 18-vuotiaiden rokottamisen. Kiinassa annetaan vain kotimaisia rokotteita Sinopharmia ja Sinovacia. Kokeiden mukaan niiden antama suoja ei ole yhtä hyvä kuin Suomessa annettavien Pfizerin ja AstraZenecan rokotteiden. Huimasta tahdistaan huolimatta Kiina on edelleen jäljessä, kun rokotettujen määrä suhteutetaan väkilukuun. Suurista valtioista edellä ovat ainakin Yhdysvallat ja Britannia. Nykyisellä vauhdilla Kiina kuitenkin kuroo eroa umpeen nopeasti.