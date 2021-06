Sedat Peker kertoo Youtubessa väitteitä Turkin johdon ja järjestäytyneen rikollisuuden likaisista töistä.

Turkissa paikallisen rikollispomon viikon välein sunnuntaisin Youtubessa julkaisemat paljastusvideot ovat ravistelleet maata. Videoilla Sedat Peker esittää väitteitä, joiden mukaan nimekkäät lainsäätäjät ovat olleet osallisina vallan väärinkäytössä, väkivaltarikoksissa, huumekaupassa ja muissa laittomuuksissa.

BBC Turkcen mukaan vuonna 2019 Turkista rikossyytteitään paenneen Pekerin videoita oli pelkästään toukokuussa katsottu yhteensä yli 170 miljoonaa kertaa.

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan on kommentoinut kohua sanomalla, että hallinto tukee niitä, joista on esitetty syytöksiä. Hän ei ole kuitenkaan maininnut Pekerin nimeä. Erdogan on myös syyttänyt ulkovaltoja juonittelusta, mutta presidentti ei ole yksilöinyt, mitkä maat ovat kyseessä.

Arabiemiraattien Dubaissa asuvan Pekerin mukaan Turkki on yrittänyt poistaa hänen kiistanalaiset videonsa, mutta Youtube on kieltäytynyt tästä. Turkkilaiset kirjoittavat Pekeristä paljon Twitterissä ja hänen nimensä on ollut usein trendaava aihe – myös muualla maan sosiaalisessa mediassa jokaisen videon jälkeen.

Peker on aiemmin istunut yli vuosikymmenen vankilassa Turkissa. Hän on myös uhkaillut esimerkiksi hallinnon kriitikkoja. Peker sanoo videoillaan, että hänen motivaationaan paljastuksille on kosto – ei niinkään yhteiskunnallinen muutos.

Mediatietojen mukaan Dubain poliisi on hiljattain kuulustellut Pekeriä.

Turkista maanpaossa oleva toimittaja ja kirjailija Can Dündar on kommentoinut julkisuudessa Pekerin videoita. Hänen mukaansa rikollisryhmät ovat voimistuneet Turkissa.

Saksassa nykyään asuva Dündar päätoimitti ennen pakoaan Cumhuriyet-lehteä, joka on yksi Turkin merkittävimmistä sanomalehdistä. Turkissa Dündar on tuomittu 27 vuodeksi vankeuteen. Hänen lehtensä julkaisi vuonna 2015 jutun, joka käsitteli Turkin tiedustelupalvelun asekuljetuksia Syyriaan.

Dündar sanoo STT:lle puhelimitse Saksasta, että "mafiaryhmät", joita hallinto aiemmin kontrolloi ja joiden tehtävänä on ollut tehdä sen likainen työ, ovat nyt erittäin voimakkaita ja saaneet Turkin hallinnon valtaa itselleen. Dündarin mukaan Peker hävisi valtataistelun näissä rikollisryhmissä.

– Sedat Peker pakeni ulkomaille, jotta häntä ei tapettaisi, ja nyt hän kostaa kaikille.

Dündarin mukaan presidenttiErdogan ei ole enää yhtä voimakas kuin ennen, mikä on johtanut rikollisryhmien vahvistumiseen. Toimittaja sanoo, että presidentti on käyttänyt valtion kassan loppuun asti.

– Heillä ei ole enää rahaa mafialle, trolliarmeijalle ja palkkamurhaajille, ja nämä ryhmät alkavat hitaasti irtautua Erdoganista.

Peker kertoo Youtubessa myös omasta osallistumisesta rikoksiin.

Yhdellä videoistaan Peker esittää väitteitä Syyriaan jihadistijärjestö al-Nusralle toimitetuista aseista. Hänen mukaansa Erdoganiin liitetty yhtiö toimitti aseita järjestölle.

Toimittaja Dündar on kollegansa kanssa aiemmin tutkinut aihetta. Kyseessä on sama vuonna 2015 julkaistu juttu, joka toi vankilatuomion.

– Minut vangittiin tämän uutisen takia, jonka tein tuolloin Syyriaan lähetetyistä aseista, ja olin alttiina murhayrityksille joka päivä. Nyt minun täytyy asua Saksassa. Tämä osoittaa, että nämä ovat vain jäävuoren huippu.