Etiopian pääministeri käynnisti sotatoimet Tigrayn osavaltiota kohtaan marraskuussa. Pitkin talvea ja kevättä alueelta on vuotanut tietoa jopa mahdollisesta kansanmurhasta.

Lauantaina uutisoitiin EU:n erikoislähettiläänä toimivan ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) suututtaneen Etiopian ulkoministeriön lausunnoillaan Tigrayn konfliktista.

Lue lisää: Pekka Haaviston varoitus etnisestä puhdistuksesta Tigrayn konfliktissa suututti Etiopian

Uutistoimisto AP:n mukaan Etiopian johtajat kertoivat suljettujen ovien takaisissa keskusteluissa Haavistolle aikaisemmin tänä vuonna aikovansa tuhota tigraylaiset sadaksi vuodeksi.

Haavisto varoitti tällä viikolla EU-parlamentin ulkoasianvaliokunnassa, että vastaava varoitus kielii etnisestä puhdistuksesta. Etiopian ulkoministeriö on kiistänyt Haaviston väitteet leimaten ne naurettaviksi ja harhaisiksi.

Tigray on Etiopian pohjoisosassa sijaitseva alue, joka on yksi Etiopian kymmenestä etnisin perustein muodostetusta osavaltiosta.

Tigrayn konflikti sai alkunsa viime marraskuussa, kun Nobelin rauhanpalkinnolla vuonna 2019 palkittu Etiopian pääministeri Abiy Ahmed määräsi sotilastoimia Tigrayta vastaan ja syytti osavaltiota iskuista liittovaltion sotilastukikohtia vastaan.

Hallituksen joukot valtasivat Tigrayn pääkaupungin Mekelen marraskuussa, mutta taistelut ovat jatkuneet. Konfliktissa on kuollut jo tuhansia siviilejä ja miljoonia ihmisiä elää nälänhädässä.

Lue lisää: YK:n hätä­avun koordinaattori: Etiopian pohjoisosissa on nälän­hätä ja tilanne pahenee vielä

Konfliktiin on osallistunut myös Etiopian pohjoisen naapurimaan Eritrean joukkoja, jotka taistelivat yhdessä Tigrayn kansan vapautusrintamaa (TVKR) vastaan. YK:n mukaan taisteluihin on osallistunut sotilaita myös Etiopian ja Eritrean itäisestä naapurimaasta Somaliasta.

Eritrea ja Etiopia kiistivät kuukausien ajan eritrealaisten joukkojen läsnäolon alueella, vaikka paikallisilta asukkailta, avustustyöntekijöiltä ja jopa Etiopian valtion virkailijoilta oli siitä paljon havaintoja. Etiopian pääministeri Abiy Ahmed myönsi lopulta maaliskuussa asian ja ilmoitti muutamaa päivää myöhemmin Eritrean joukkojen vetäytyvän Tigraysta.

Väkivaltaisuuksia paenneita siviilejä on majoitettu muun muassa koulurakennuksiin Tigrayn pääkaupungissa Mekelessä.

Pitkin talvea ja kevättä Tigraysta on kantautunut merkkejä julmista rikoksista ja jopa kansanmurhasta. Jo helmikuussa ihmisoikeusjärjestö Amnesty International kertoi eritrealaisjoukkojen tappaneen satoja ihmisiä Tigrayssa. Järjestön mukaan kyseessä on todennäköisesti rikos ihmisyyttä vastaan.

Tuolloin muun muassa Yhdysvaltain ulkoministeri Antony Blinken ilmaisi huolensa Etiopian tilanteesta ja kehotti Afrikan unionia ja kansainvälistä yhteisöä puuttumaan kriisiin.

YK:n erikoisedustaja Pramila Patten kertoi tammikuussa, että Tigraysta kantautuneiden tietojen mukaan pääkaupungissa Mekelessä on tapahtunut lukuisia raiskauksia. Pattenin mukaan ihmisiä on väkivallan uhalla pakotettu raiskaamaan omia perheenjäseniään ja joitakin naisia on pakotettu seksiin vastineeksi perustarvikkeista.

Yhdysvaltain kehitysyhteistyöviraston USAID:n ja voittoa tavoittelemattoman Insecurity Insight -järjestön maaliskuussa julkaistun raportin mukaan raiskauksen uhreiksi joutuneet naiset ovat kertoneet, että heidän raiskaajansa ovat kertoneet ”puhdistavansa heidän sukupuitaan” ja saaneet käskyn ”hyökätä naisten kimppuun”. Yksi uhreista kertoo raiskaajansa sanoneen, että kyseessä on kosto Tigrayta vastaan.

Bussillinen tigraylaispakolaisia kuvattuna Shiren kaupungissa maaliskuussa.

Toukokuussa Etiopian ortodoksisen kirkon tigraylaistaustainen patriarkka Abune Matthias antoi BBC:n mukaan lausunnon, jossa hän kertoi, että väkivaltaisuuksien alettua hänen ”suunsa on suljettu pelolla”.

Pian levottomuuksien alettua ranskalainen uutistoimisto AFP pääsi käymään Tigritissä, joka on suljettu ulkopuolisilta.

AFP:lle puhunut tigraylaisnainen Jano Admasi kertoi mudalla tilkityn kotinsa raunioilla, kuinka se tuhoutui kranaatti-iskussa 14. marraskuuta, ja hän joutui pakomatkalle poikansa kanssa. Sotilaat pysäyttivät heidät ja pakottivat kahden muun pelästyneen perheen kanssa tien varren taloon.

– He kysyivät keitä olemme ja sanoimme olevamme vain maanviljelijöitä ja vanhuksia. He tulivat takaisin ja käskivät meidät ulos ja erottivat miehet naisista.

Ennen kuin kukaan ehti kunnolla tajuta, sotilaat teloittivat miehet, myös Admasin 46-vuotiaan pojan Miskanan. Naisen mukaan toisen perheen 15-vuotias poika surmattiin, kun tämä yritti suojella isäänsä. He viettivät kaksi päivää ruumiiden kanssa tietämättä mihin mennä.

Somalialaisnaiset, joiden mukaan heidän poikansa taistelevat Etiopian Tigrayssa, osoittivat mieltään Somalian pääkaupungissa Mogadishussa 10. kesäkuuta.

Naisen kertomusta ei kyetä puolueettomasti vahvistamaan, mutta tapahtuma­paikan, Etiopian pohjoisimmassa maakunnassa Tigrayssa sijaitsevan Besoben kaupungin tiedetään olleen Etiopian armeijan ja TVKR:n välisten kiivaiden taistelujen kohteena. Admasin mukaan Etiopian sotilaat syyttivät miesten auttaneen TPLF:ää ja ampuneen nämä vihoissaan.

Etiopia kiistää jyrkästi väitteet siviileihin kohdistuneista sotarikoksista. AFP:n mukaan myös TPLF:n on syytetty käyttäneen väkivaltaa siviilejä kohtaan.

– Kuvitelkaa, että jos näin pienellä alueella on tällaiset tuhot, mitä onkaan tapahtunut muualla, lausui toinen Besoben asukas AFP:lle.

Vaikka Tigrayssa tapahtuneita sotarikoksia on tällä hetkellä vaikeaa todistaa, ja Etiopian hallitus kiistää systemaattisesti kaikki sitä kohtaan kohdistetut väitteet, antaa maan pakolaistilanne karun kuvan tapahtumista Tigrayn alueella.

Kymmenettuhannet tigraylaiset ovat paenneet Etiopian läntiseen rajanaapuriin Sudaniin. Kuvan pakolaiset ylittivät valtioiden välisen rajan veneellä joulukuussa.

Konfilktin alettua miljoonien ihmisten kerrotaan menettäneen kotinsa, ja keväällä lähes 70 000 ihmisen kerrottiin paenneen Etiopian läntiseen naapurivaltioon Sudaniin.

– Kuinka me voimme elää, jos emme saa rukoilla omissa kirkoissamme? Onko kaikkien tigraylaisten paettava Tigraysta ikuisiksi ajoiksi, kysyi Sudaniin paennut tigraylaispakolainen Washington Postin haastattelussa maaliskuussa.

Haaviston lausunto ja etiopialaisjohtajan sanat hänelle ovat jatkumoa kriisissä, jossa epäillään olevan kyse etnisestä puhdistuksesta ja kansanmurhasta.

– Jos hävität kansallisen vähemmistön, no, mitä se on, Haavisto sanoi.

– Minusta on selvää, että meidän on reagoitava, koska se näyttää meidän näkökulmastanne etniseltä puhdistukselta.

Etiopia on kansainvälisen mielenkiinnon kohteena myös maassa maanantaina järjestettävien vaalien vuoksi, jotka ovat ensimmäinen näytön paikka vuonna 2018 virkaan astuneelle pääministeri Abiylle. Hänen edustamansa puolueen odotetaan uutistoimisto AP:n mukaan säilyttävän valta-asemansa.

Abiy sanoi AP:n mukaan keskiviikkona järjestetyssä kampanjatilaisuudessaan, että vaalit tulevat olemaan ensimmäiset ”vapaat ja reilut” vaalit Etiopian historiassa. Hän on luvannut muun muassa ”turvata Etiopian yhtenäisyyden”.

Opposition edustajat eivät kuitenkaan niele Abiyn kampanjalupauksia, vaan syyttävät hänen johtamaansa Etiopian valtapuoluetta häirinnästä, manipuloinnista ja uhkailemisesta. Myös kansainvälinen kritiikki Etiopian hallintoa kohtaan kasvaa kasvamistaan Tigrayn tilanteen vuoksi.