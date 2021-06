Sedat Peker kertoo Youtubessa väitteitä Turkin johdon ja järjestäytyneen rikollisuuden likaisista töistä.

Turkissa paikallisen rikollispomon viikon välein sunnuntaisin Youtubessa julkaisemat paljastusvideot ovat ravistelleet maata. Videoilla Sedat Peker esittää väitteitä, joiden mukaan nimekkäät lainsäätäjät ovat olleet osallisina vallan väärinkäytössä, väkivaltarikoksissa, huumekaupassa ja muissa laittomuuksissa.

BBC Turkcen mukaan vuonna 2019 Turkista rikossyytteitään paenneen Pekerin videoita oli pelkästään toukokuussa katsottu yhteensä yli 170 miljoonaa kertaa.

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan on kommentoinut kohua sanomalla, että maan hallinto tukee niitä, joista on esitetty syytöksiä. Hän ei ole kuitenkaan maininnut Pekerin nimeä. Erdogan on myös syyttänyt ulkovaltoja juonittelusta, mutta presidentti ei ole yksilöinyt, mitkä maat ovat kyseessä.

Arabiemiraattien Dubaissa asuvan Pekerin mukaan Turkki on yrittänyt poistaa hänen kiistanalaiset videonsa, mutta Youtube on kieltäytynyt tästä. Turkkilaiset kirjoittavat Pekeristä paljon Twitterissä ja hänen nimensä on ollut usein trendaava aihe – myös muualla maan sosiaalisessa mediassa jokaisen videon jälkeen.

Peker on aiemmin istunut yli vuosikymmenen vankilassa Turkissa. Hän on myös uhkaillut esimerkiksi hallinnon kriitikkoja. Peker sanoo videoillaan, että hänen motivaationaan paljastuksille on kosto – ei niinkään yhteiskunnallinen muutos.

Mediatietojen mukaan Dubain poliisi on hiljattain kuulustellut Pekeriä.

Väitteitä lahjuksista henkirikoksiin

Pekerin ensimmäisellä, toukokuussa julkaistulla Turkin hallintoa käsittelevällä videolla esitetään rajuja väitteitä Turkin entisen sisäministerin Mehmet Agarin pojasta, nykyisen valtapuolue AKP:n kansanedustajasta Tolga Agarista.

Peker väittää, että Tolga Agar raiskasi nuoren naistoimittajan, minkä jälkeen nainen olisi tapettu. Sisäministeriö on kiistänyt väitteet.

Peker syyttää myöhemmillä videoillaan nykyistä sisäministeriä Süleyman Soylua ja tämän veljeä lahjusten ottamisesta. Hänen mukaansa miljoonien dollarien lahjuksia antaneita liikemiehiä on voinut paeta maasta.

Peker yhdistää myös entisen pääministerin Binali Yildirimin pojan Erkam Yildirimin huumekauppaan. Pekerin mukaan Erkam Yildirim tarvitsi uuden reitin tuodakseen kokaiinia Etelä-Amerikasta Turkkiin. Tätä varten Yildirimin kerrotaan videolla menneen Venezuelaan ja ostaneen satamapaikan Caracasin satamasta.

Peker sanoo, että aiemmin kokaiinia tuotiin Turkkiin enemmän Kolumbiasta, mutta hänen mukaansa huumekauppaa valvotaan Kolumbiassa nyt aiempaa tarkemmin.

Binali Yildirim on kiistänyt väitteet. Arvostettu Cumhuriyet-sanomalehti on kuitenkin tutkinut asiaa ja löytänyt niiden pohjalle joitakin todisteita.

Rikollisryhmät vahvistuneet

Turkista maanpaossa oleva toimittaja ja kirjailija Can Dündar on kommentoinut julkisuudessa Pekerin videoita. Hänen mukaansa rikollisryhmät ovat voimistuneet Turkissa.

Saksassa nykyään asuva Dündar päätoimitti ennen pakoaan Cumhuriyetiä. Turkissa Dündar on tuomittu 27 vuodeksi vankeuteen. Hänen lehtensä julkaisi vuonna 2015 jutun, joka käsitteli Turkin tiedustelupalvelun asekuljetuksia Syyriaan.

Dündar sanoo STT:lle puhelimitse Saksasta, että "mafiaryhmät", joita hallinto aiemmin kontrolloi ja joiden tehtävänä on ollut tehdä sen likainen työ, ovat nyt erittäin voimakkaita ja saaneet Turkin hallinnon valtaa itselleen.

– On tullut selväksi, että on olemassa ryhmä, joka käyttää valtiota omiin etuihinsa ja että tämä ryhmä voi tehdä mitä haluaa.

Dündar sanoo, että Peker hävisi valtataistelun näissä rikollisryhmissä.

– Sedat Peker pakeni ulkomaille, jotta häntä ei tapettaisi, ja nyt hän kostaa kaikille.

Dündarin mukaan presidenttiErdogan ei ole enää yhtä voimakas kuin ennen, mikä on johtanut rikollisryhmien vahvistumiseen. Toimittaja sanoo, että presidentti on käyttänyt valtion kassan loppuun asti.

– Heillä ei ole enää rahaa mafialle, trolliarmeijalle ja palkkamurhaajille, ja nämä ryhmät alkavat hitaasti irtautua Erdoganista.

Vain jäävuoren huippu?

Presidentti Erdoganin kanssa eräässä samassa valokuvassa esiintyvä Peker kertoo videoilla myös omasta osallistumisesta rikoksiin.

Yhdellä videoistaan Peker esittää väitteitä Syyriaan jihadistijärjestö al-Nusralle toimitetuista aseista. Hänen mukaansa Erdoganiin liitetty yhtiö toimitti aseita järjestölle.

Toimittaja Dündar on kollegansa kanssa aiemmin tutkinut aihetta. Kyseessä on sama vuonna 2015 julkaistu juttu, joka toi vankilatuomion.

– Minut vangittiin tämän uutisen takia, jonka tein tuolloin Syyriaan lähetetyistä aseista, ja olin alttiina murhayrityksille joka päivä. Nyt minun täytyy asua Saksassa. Tämä osoittaa, että nämä ovat vain jäävuoren huippu.

"Nykyinen järjestelmä ei toimi"

Turkista niin ikään Saksaan paennut toimittaja ja kirjailija Hayko Bagdat sanoo Pekerin videoista, että niihin ovat osaltaan johtaneet hallinnon sisäiset konfliktit.

– Se, että he (Peker ja Erdogan) ovat tehneet aiemmin monia laittomia asioita yhdessä, ja se, että niihin osallistunut henkilö kertoo näistä, lisää videoiden vaikutusta, Bagdat sanoo STT:lle puhelimitse.

Bagdatin mielestä Turkkia ei voi enää hallita nykyisellä järjestelmällä. Hän tiivistää, että aiemmin Erdoganin ja hänen hallintonsa toimista liikkui huhuja, nyt hänen kanssa yhteistyötä tehnyt Peker kertoo teoista.

– Rikoksia tulisi käsitellä kansainvälisillä areenoilla.