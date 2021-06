Suomalaisen jalkapallofanin kukkaroa hellivät Pietarissa myös hinnat. Areenan lähiravintolasta näkee EM-pelit jättiscreeniltä, syö seisovasta pöydästä ja juo rajoittamattoman määrän olutta 18-20 eurolla.

Pietari

Auringonottoa rantahietikolla mukavasti viilentävissä merituulissa. Koronaturvallista oleilua rantaravintoloiden tai saksalaistyyppisten olutravintoloiden terasseilla.

Tätä kaikkea on tarjolla suomalaisille jalkapallofaneille Venäjällä aivan Pietarin Gazprom-areenan vieressä sijaitsevalla rannalla, jossa voi hetkeksi unohtaa olevansa miljoonakaupungin keskustan tuntumassa.

Krestovski ostrovilta eli Ristisaarelta löytyy useita laadukkaita ravintoloita, sillä saari on Pietarin rahaeliitin suosimaa asuin- ja virkistysaluetta.

Monille suomalaisille jalkapallofaneille ovat tulleet jo tutuiksi Gazprom-areenan vieressä sijaitsevat ravintolat Alpenhaus ja Karl & Friedrich, jotka ovat osa samaa ravintolakokonaisuutta.

Alpenhausissa on valtavat sisätilat ja useita tv-ruutuja sekä yksi jättiscreeni.

Alpenhausin tarjoilijat ovat pukeutuneet saksalaistyyppisiin asuihin. Kaikilta sisälle tulijoilta mitataan kuume etämittarilla. Ravintolan ulkopuolelta kassalta voi ostaa lipun rajoittamattomaan seisovaan pöytään viikonloppuisin.

Alpenhaus on Huuhkajien kannattajien ”virallinen” kisatukikohta, jonka palvelut riittävät tyydyttämään monen vaativammankin jalkapallofanin toiveet. Kaiken lisäksi ravintolan hintapolitiikka hellii suomalaisen kukkaroa ja vatsaa tavalla, jota ei osaisi todeksi uskoakaan.

Esimerkiksi lauantaina 19. kesäkuuta Alpenhausissa vietetään iltaa nimeltä Jalkapallollinen rajoittamattomuus. Salaperäinen nimi pitää sisällään sen, että ravintolassa voi katsella valtavalta tv-screeniltä ja useilta pienemmiltä tv-ruuduilta ottelua Portugali-Saksa kello 19.00 alkaen niin, että samalla nauttii seisovan pöydän antimista.

Eikä seisova pöytä ole ihan tavanomainen: ribsien, siipien, saksalaistyylisten makkaroiden ja useiden salaattien lisäksi pöydän hintaan kuuluu rajoittamaton määrä kahdenlaista ravintolan omaa olutta tai karpalomehua eli morsia. Lauantaisen seisovan pöydän hinta on 1 750 ruplaa eli tämänhetkisellä kurssilla noin 20 euroa.

Seisova pöytä oluineen on tarjolla myös sunnuntaina 20. kesäkuuta. Tuolloin pöydän hinta on vain 1 550 ruplaa eli noin 18 euroa ja samalla voi katsella joko Italia-Wales tai Sveitsi-Turkki -pelejä kello 19.00 alkaen. Maanantaina 21. kesäkuuta Alpenhausissa ei ole tarjolla seisovaa pöytää.

Alpenhausilla on myös pieni viihtyisä ulkoterassi, mutta lähellä sijaitsevasta Karl & Friedrich -ravintolasta löytyvät sen sijaan valtavat terassialueet aurinkokatoksineen ja terassilämmittimineen viileiden iltojen varalta.

Karl & Friedrich -ravintolalla on valtava terassialue, jossa on monia sokkeloita ja valoisampia tai varjoisampia alueita.

Korona-aikana ulkoilmassa oleilu on monella tapaa turvallisempaa, joten K&F:n terassi on yksi lähialueen suosituimmista. Ruokalista pitää sisällään niin ikään saksalaistyyppistä pubiruokaa. Yhden hengen makkara-annoksen hapankaaleineen tai perunalohkoineen saa pääruuaksi 9-10 eurolla, mutta todellinen makkaranystävä voi tilata ravintolan omaa makkaraa kokonaisen metrin pötkön hintaan 26 euroa eli 2240 ruplaa.

K&F:ssä on tarjolla myös kuutta erilaista ravintolan omaa olutta. ”Harrastelijan” tuopin eli puoli litraa saa 290-320 ruplalla eli noin 3,4-3,7 eurolla, kun taas ”ammattilaisen” tuoppi eli litra olutta maksaa 490-590 ruplaa eli noin 5,7-6,9 euroa.

Mikäli kaipaa hieman erilaisiin maisemiin ja vilvoittavien merituulten pariin, kannattaa kävellä muutama sata metriä kauemmaksi stadionilta Juzhnaja dorogan rantatietä pitkin. Siellä on useita rantaravintoloita, auringonottopaikkoja, rantalentopallokenttiä ja valtava kuntoilualue, jossa voi seurata vaikkapa paikallisten atleettien pullistelua.

Sunday Ginza -ravintolan edustalta löytyy selfepeili. Pietarilaiset naiset osaavat poseeraamisen taidon eivätkä hätkähdä myöskään siitä, vaikka huomaavat heitä kuvattavan.

Yksi suosituimmista rantaravintoloista on Ginza-ketjuun kuuluva Sunday, jonka terassilla ollessaan voisi kuvitella olevansa etelänlomalla. Ravintolan edustalla moni ottaa estotta aurinkoa ja tarjolla on myös selfiepeili, jonka ääressä pietarilaiset nuoret naiset käyvät mielellään poseeraamassa.

Sunday Ginza -ravintolan terassilla voisi kuvitella olevansa etelänlomalla.

Toinen aivan rannalla sijaitseva ravintola ulkoterasseineen on Villa ZimaLeto. Ainoa miinus on se, että rannalla on uiminen kielletty useiden kieltokylttien nojalla ja syynä lienee se, ettei vesi ole riittävän puhdasta.

Villa ZimaLeto -ravintolalla on myös terassikatoksia, joissa on tuulensuoja siltä varalta, että mereltä puhaltava tuuli on liian viileä.

Pietarin läntinen ohitustie kulkee aivan Gazprom-areenan vierestä ja sen näyttävä silta hallitsee näkymää Suomenlahden suuntaan rantaravintoloiden luona.

Mikäli Pietariin saapuu vain lyhyeksi aikaa jalkapallon EM-kisoja varten, ei Ristisaarelta kannata välttämättä poistua lainkaan. Korona-aikana metron käyttö ei ole kaikkein terveysturvallisinta, joten mikäli haikailee kaupungin keskustaan, kannattaa harkita taksin käyttämistä.

Esimerkiksi Yandexin tai Uberin taksisovelluksilla auton tilaaminen sujuu helposti ja ravintoloissa voi käyttää nettiyhteyteen ilmaisia wi-fi-verkkoja. Matka keskustaan kestää liikenteestä riippuen noin 20-30 minuuttia taksilla ja hintaa taksille kertyy ruuhka-aikoina vaihtelevan hinnoittelun mukaan noin 300-600 ruplaa eli 3,5-7,0 euroa.