Kiinassa menee pian miljardin koronarokotuksen raja rikki

Rokotuksia annetaan 20 miljoonaa päivässä.

Kiinassa on annettu tämän viikonlopun jälkeen todennäköisesti jo miljardi rokotusannosta koronavirusta vastaan. Se on kaksi kertaa enemmän kuin Yhdysvalloissa, joka on rokotusmaaottelussa seuraavana Kiinan jälkeen.

CNN:n seurannan mukaan manner-Kiinassa on annettu nyt 967 miljoonaa rokotusannosta. Maassa edetään tällä hetkellä noin 20 miljoonan annoksen päivävauhdilla.

Saavutus on huima, sillä Kiina aloitti rokotusohjelmansa maltillisesti. Miljoonas rokotus tuli täyteen vasta 27. maaliskuuta. Tahti kuitenkin kiihtyi toukokuussa, jolloin rokotuksia annettiin 500 miljoonaa, CNN kertoo.

Epidemiologi Zhong Nanshanin mukaan Kiinan tavoitteena on saada tämän kuun loppuun mennessä täysi rokotussuoja 40 prosentille kansalaisista ja tuplata osuus vuoden loppuun mennessä 80 prosenttiin.

Kiinassa annetaan vain kotimaisia rokotteita Sinopharmia ja Sinovacia. Kokeiden mukaan niiden antama suoja ei ole yhtä hyvä kuin Suomessa annettavien Pfizerin ja AstraZenecan rokotteiden.