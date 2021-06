Britanniaan Englannin kanaalin yli yrittävien määrä on viime vuosina kasvanut.

Yhteensä 80 maahanpyrkijää pelastettiin perjantaina Englannin kanaalista, kertoivat Ranskan viranomaiset.

Maahanpyrkijät yrittivät päästä Britanniaan kolmella karkeatekoisella ja merikelvottomalla aluksella, joista kaksi joutui merihätään lähellä Boulogne-sur-Merin kalastussatamaa ja kolmas lähellä Dunkirkiä.

Kuluneiden kahden vuoden aikana Britanniaan Englannin kanaalin yli yrittävien määrä on koko ajan kasvanut. Ylitys on vaarallinen, sillä kanaalissa on erittäin vilkas laivaliikenne ja voimakkaita virtauksia.

Viime vuonna 9 500 ihmistä yritti Britanniaan Englannin kanaalin yli. Määrä kasvoi nelinkertaiseksi edelliseen vuoteen verrattuna.

Aikaisemmin tässä kuussa Ranskan poliisi hajotti Calais'n satamakaupunkiin syntyneen leirin, jossa sadat ihmiset odottivat mahdollisuutta livahtaa Britanniaan.