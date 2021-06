Yli tuhannen ihmisen tapahtumat perutaan.

Venäjän pääkaupungissa Moskovassa on todettu ennätysmäärä uusia koronatartuntoja vuorokaudessa. Tartuntoja on todettu nyt reilut 9 000, mikä on lähes 50 prosentin nousu vuorokaudessa, kertoo Moscow Times.

Koko Venäjällä raportoitiin perjantaina yli 17 200 uutta koronatartuntaa, mikä on korkein lukema sitten helmikuun ensimmäisen.

Moskovan pormestari Sergei Sobjanin aikoo tiukentaa rajoituksia tartuntojen estämiseksi. Muun muassa käynnissä olevien jalkapallon EM-kisojen fanipuisto suljetaan ja yli tuhannen ihmisen tapahtumat perutaan.

Moscow Timesin mukaan Sobjan arvioi, että uudet, nopeammin leviävät variantit ovat edistäneet tartuntojen nousua.