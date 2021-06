Lentokenttä on lähes autio, mutta jono etenee tuskastuttavan hitaasti. Nelihenkinen perhe ohjataan tiskiltä jonon sivuun, ja nuorin lapsi kyynelehtii vuolaasti: Jäikö loma haaveeksi, koska tärkeä paperi puuttui?

Virkailijoita ei käy kateeksi, sillä heillä on 200-sivuinen opas siitä, mitä dokumentteja eri maihin tarvitaan. Noiden dokumenttien – tuoreen koronatestin ja matkustus­ilmoituksen – vuoksi Kreetan matkaajat odottelevat nyt jonossa.

Lentokoneessa hätkähtää, kun aivan viereen istuu tuntematon ihminen. Sitten muistaa, että meidät molemmat on testattu, kaikki koneessa olijat. Se rauhoittaa. Myös nelihenkinen perhe saapuu koneeseen. Puuttuva dokumentti on ilmeisesti löytynyt viime hetkellä.

Hanian lentokenttä kumisee tyhjyyttään; matkatavarat saapuvat ennätysvauhtia ainoalle käynnissä olevalle hihnalle. Koronatestaajat istuvat toimettomina aulan reunassa.

Uimarannalla ei olisi näin väljää, jos olisi normaaliolot. Nyt on varaa valita paikkansa.

Korona on ollut julma isku turismista elävälle Kreetalle. Viime kesänä lomakausi kesti kuukauden, nyt yrittäjät toivovat matkustuksen vapautuvan viimeistään heinäkuussa.

– Viime vuonna turismin määrä oli 20 prosenttia normaalista, tänä kesänä arvioiden mukaan 40–50, oppaamme Dimitris kertoo.

Monet paikalliset ovat joutuneet vaihtamaan alaa ainakin hetkeksi.

– Toinen työni on huoltaa elektronisia laitteita kuten radioita ja antenneita, taksinkuljettaja Yannis kertoo.

Hänellä on luonnollisesti maski mutta myös pleksilasi kuljettajan ja matkustajien välissä.

– Asensin tämä jo vuosi sitten, hän kertoo.

Kaikki hotellit eivät ole vielä avanneet oviaan. Kato Staloun loma-alueen ravintoloissa saa syödä paikallisten ympäröimänä tai aivan yksin.

Valtio tukee paikallisia yrittäjiä, ja pankit myöntävät lainoja terveille yrityksille. Ne ovat paisuneet useilla moninkertaisiksi.

– Taloudelliset tappiot ovat valtavat. Lainamme on nyt nelinkertainen aiempaan verrattuna. Selviydymme, mutta investointeja emme pysty tekemään moneen vuoteen, hotellinjohtaja Mike Paraskakis kertoo.

Hotellinjohtaja Mike Paraskakis seuraa puhelimestaan IS:n sivuja – kreikaksi käännettynä.

Hän sanoo seuraavansa herkeämättä kahta nettisivua, kreikkalaista uutissivustoa ja Ilta-Sanomia. Hän näyttää puhelimestaan IS:n etusivua, jonka on kääntänyt automaattisesti kreikaksi.

– Katson uutiset neljä kertaa päivässä, jotta saan päivitetyn tiedon Suomen matkustussäännöistä.

Kesken haastattelun puhelin piippaa. Matkanjärjestäjältä tulee uusin päivitys päivämääristä. Ilmassa on toiveikkuutta.

Aurinkomatkojen pitkäaikaisen hotellin Creta Palmin respan lattiassa on iso tarra, joka kehottaa pitämään turvavälin. Hölmö turisti tekee ensimmäisen mokansa jo tiskillä. Allekirjoitukseen käytetty kynä olisi pitänyt panna käytettyjen kynien kippoon. Käsidesiltä ei voi välttyä: niitä on pöydissä ja seinissä joka puolella. Kaikilla henkilökunnan jäsenillä on maskit, vaikka jokaisella heistä on ainakin yksi rokotus.

– Laitattehan muovihanskat käsiin, kun otatte ruokaa, tarjoilija neuvoo buffettiin vaeltavaa suomalaista.

Kyniä käytetään vain kerran, ja sitten ne puhdistetaan.

Buffetissa asiakkaat ohjataan käyttämään muovihanskoja.

Huoneet siivotaan joka ikinen päivä. Vieraiden viihtyvyys on tärkeää, sillä sängylle ilmestyy jokaisena päivänä erilainen lakanoista taiteltu kuvio. Pienillä asioilla halutaan kertoa, että matkailijat ovat tärkeitä ja odotettuja.

Hanian kaupunki on alkuviikosta rauhallinen: rantakadulla kävelee lähellä lounasaikaa vain kourallinen ihmisiä. Suomea ei kuule. Normaaliaikaan siltä ei voisi välttyä, sillä saarella olisi tuhansia suomalaisturisteja.

Keskustassa liikkujilla on maskit mukanaan. Kaikki eivät käytä niitä ulkona, mutta sisällä näkee harvoin maskitonta ihmistä.

Kreetalla edellytetään maskia myös ulkona, mutta paikalliset eivät pidä säännöstä täysin kiinni. Kaduilla kävelevillä kreetalaisilla on maski käsivarressa tai ranteessa, kasvoille se laitetaan sisätiloissa.

Kreetalla on hyvä tilanne rokotteiden suhteen: ajan voi varata silloin, kun se itselle sopii, ja rokotteenkin saa itse valita. Parhaimmillaan kahden rokotuksen välissä on vain kaksi viikkoa. Rokotusvastaisuus on kuitenkin Suomea korkeampi.

– En usko, että pääsemme kattavuudessa 80 prosenttiin. Moni ei halua rokotusta. Hallitus valmistelee sääntöä, jonka mukaan maskista vapautuvat ensin vain ne, jotka ovat ottaneet rokotteen, kiinteistönvälittäjä Giannis Kriaras kertoo.

Kreetalla on voimassa ulkonaliikkumiskielto 1.30–5.00. Se tuskin tuntuu enää rajoitukselta saarella, jossa elettiin täydessä lockdownissa kuusi kuukautta.

– Se oli raskasta aikaa. Ulkona sai käydä vain lääkärissä tai ulkoiluttamassa koiraa. Aika monelle ilmestyi sinä aikana koira. Kauppaan pääsi varaamalla siihen erikseen ajan, Plataniaksessa asuva Taina Savolainen kertoo.

– Hallitus jatkoi sulkua aluksi viikko kerrallaan. Jossain vaiheessa yleinen mielipide oli se, että panisivat saaren kerralla pidemmäksi aikaa kiinni, niin ei olisi koko ajan epävarmuutta. Niin lopulta kävi.

Kreetan tautitilanne on ollut ollut koko ajan parempi kuin Manner-Kreikassa, mutta ilmaantuvuusluku lasketaan koko maasta, ei alueittain.

Hanian kapeillakaan kujilla ei tarvitse pelätä turvavälien pettämistä.

Maskeja tai ei, turisti tuntee olonsa turvalliseksi myös kaduilla. Pienilläkin kujilla on tilaa, myyjät ovat ystävällisiä mutta eivät käy iholle, ja pienimmissä putiikeissa rajoitetaan asiakasmäärää.

Tämän kaupan lähes kaikki työntekijät on rokotettu.

Nähtävyyksillä ei tarvitse jonottaa vuoroaan. Agia Triáda -luostarin parkkipaikka on tyhjä, ja sisällä kävelee enemmän mustapukuisia munkkeja kuin turisteja. Väkijoukkoja karsastavalle Kreeta on tällä hetkellä paratiisi.

Agia Triáda -luostarissa ei ole ruuhkaa.

Elafonissin kuuluisalla vaaleanpunaisella rannalla on aamupäivällä vapaita aurinkotuoleja pilvin pimein. Osa tuoleista on edelleen pinoissa.Varjojen väliin on jätetty runsaasti tilaa. Päivän mittaan olo alkaa tuntua siltä kuin olisi normaali loma-aika: maisemakuvien ottaja joutuu odottamaan vuoroaan, kun influensserit keikistelevät suosituimmassa spotissa. Totuus on kuitenkin toinen.

– Minua ei saisi sinne normaaleina lomakuukausina. Se paikka on aina aivan täynnä, Taina Savolainen sanoo.

Parhaista paikoista ei tarvitse taistella Elafonissin rannalla.

Lähdön hetkellä seuraava porukka käy kiinni tuoleihin, kun tavarat ovat vielä paikallaan. Närkästynyt suomeksi sanottu kommentti korona-ajan turvavälistä saa tulijat ottamaan askeleen taaksepäin. ”Korona” on universaali sana, jonka kaikki nykyään ymmärtävät.

Suomalaiset sisarukset, Tapani ja Tuija Friman istuskelevat hotellin uima-altaalla. He ovat käyneet Kreetalla 20 kertaa, usein kaksi kertaa vuodessa.

– Viime kesänä matkamme peruttiin kahdeksan kertaa. Nyt soitimme Finnairille, pääseekö tänne lentämään ja otimme suoraan yhteyttä hotelliin, he kertovat.

– Kun saavuimme hotellin pihaan, purskahdin itkuun, Tapani Friman paljastaa.

Kreetalla 20 kertaa käynyt Tapani Friman purskahti itkuun päästessään hotellin pihaan. Matkaseurana on sisko Tuija.

Helsinkiläiset matkustajat rakastavat Kreetaa ja sen ihmisiä. Väen vähyys on suomalaisille kaksipiippuinen juttu.

– Tänne oli mukavaa tulla, mutta toisaalta on surullista nähdä tyhjät rannat. Paikallisten ystävien puolesta harmittaa. Olen jättänyt tällä reissulla niin paljon tippiä, että syön puuroa koko ensi talven, Tuija Friman sanoo.

Heillä on molemmat rokotukset, ja lisäksi he kävivät testissä ennen lähtöä. Hintaa sille tuli 230 euroa per nuppi. Se oli vaivan arvoista.

– Täällä on hyvä ja turvallinen olla. Varmasti turvallisin paikka heti Suomen jälkeen, Tapani Friman sanoo.

Finnair vaatii Suomeen palaajalta Kreetalla tehdyn negatiivisen testin. Paikallinen klinikka ottaa matkaajat vastaan sovittuun kellonaikaan.

– Meillä on kapasiteetti tehdä täällä yli 30 testiä tunnissa, klinikalta kerrotaan.

Testitodistus saapuu sähköpostiin nopealla aikataululla. Heinäkuussa saapuvat pakettimatkaajat saavat Aurinkomatkoilta veloituksetta karanteenimajoituksen ja paluulennon, mikäli olisi saanut tartunnan.

Viikonlopun lähestymisen huomaa Hanian keskustassa illallisaikaan. Sataman ravintolat ovat melko täynnä, turistit kuvaavat auringonlaskua. Suurin osa ravintoloiden asiakkaista on paikallisia. Ehkä he nauttivat nyt ja siirtyvät sitten mielellään tieltä, kun turistit valtaavat alaa.

Illalla on enemmän väkeä, valtaosa paikallisia.

Lähdön hetkellä olo on haikea, kuten aina onnistuneen loman jälkeen. Pelottiko terveyden puolesta? Ei. Voisivatko paikalliset tehdä jotain paremmin? Eivät.

Ulkoministeriö ilmoitti torstaina, että vaikka erityistä turvallisuutta täytyy noudattaa, tarpeetonta matkustamista EU-alueelle ei enää tarvitse välttää. Se on hyvä uutinen tuhansille Kreetan ystäville Suomessa.

Matkustuskuplassa on helppo unohtaa, että maailman tautitilanne on edelleen vakava. Siksi Kreetalle ei kannata kuljettaa kertarysäyksellä tuhansia turisteja. Mutta ehkä matkustamista voisi vähitellen alkaa avata. Kreeta on siihen enemmän kuin valmis.