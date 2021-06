Tuomioistuin linjasi: Etelä-Carolinassa on voitava valita ampuminen teloitustavaksi

Osavaltion korkeimman oikeuden mukaan sähkötuolille on oltava vaihtoehto.

Yhdysvaltojen Etelä-Carolinassa on keskeytetty kahden kuolemantuomion toimeenpano, sillä vankila ei ollut saanut kasattua teloituskomppaniaa siltä varalta, että vanki haluaisi kuolla ampumalla, BBC uutisoi.

Kuolemaantuomitut Brad Sigmon ja Freddie Owens olivat molemmat valinneet kuolla myrkkyruiskeella. Teloituksessa käytettävistä lääkeaineista on kuitenkin pulaa, mikä on johtanut 10 vuoden taukoon tällaisissa teloituksissa.

Viime kuussa voimaan astuneen lain mukaan kuolemaantuomitut eivät voi loputtomasti lykätä teloitusta sillä perusteella, ettei heidän valitsemansa tapa ole mahdollinen. Koska teloituskomppaniaa ei ole saatu kasattua, ainoa mahdollinen vaihtoehto on ollut sähkötuolin käyttö.

Etelä-Carolinan osavaltion korkein oikeus päätti keskiviikkona, että teloitukset oli laitettava tauolle, sillä vangeille ei ollut annettu ”vaihtoehtoa valita teloitustapansa.”

Nyt vankilan viranomaiset selvittävät, miten teloituskomppania tulisi koota.

– Me käännymme muiden osavaltioiden puoleen saadaksemme ohjeistusta tämän prosessin aikana. Me ilmoitamme tuomioistuimelle, kun teloituskomppania on mahdollinen vaihtoehto teloituksissa, Etelä-Carolinan vankiloista vastaavan osaston edustaja Chrysti Shain sanoi NBC:lle.

Sigmon, 63, tuomittiin vuonna 2002 kuolemaan ex-tyttöystävänsä vanhempien murhaamisesta baseball-mailalla. Owens, 43, puolestaan tuomittiin vuonna 1999 kuolemaan kaupan myyjän murhaamisesta.

Etelä-Carolina on yksi kahdeksasta osavaltiosta, joissa sähkötuoli on yhä käytössä. Lisäksi osavaltio on yksi neljästä, joissa sallitaan teloitus ampumalla.

Edellinen teloitus Etelä-Carolinassa tapahtui vuonna 2011. Kuolemaantuomittuja on osavaltiossa 37.