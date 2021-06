Palkaton lomautus uhkaa koronarokotteesta kieltäytyjiä Venäjällä – jo neljäs alue otti ”pakkorokotukset” käyttöön

Moskovan ja Moskovan alueen lisäksi nyt myös Kemerovon alue ja Sahalin vaativat palvelualojen työntekijöitä ottamaan koronarokotteen. Rokotteen ottamiseen ei voida varsinaisesti pakottaa, mutta työnantajaa voidaan rangaista sakoilla ja työntekijä lähettää päättymättömälle palkattomalle lomalle.

Pietari

Venäjän yhä paheneva koronavirustilanne on saanut alueelliset terveysviranomaiset ottamaan käyttöön rokotevelvoitteen nyt jo neljällä eri alueella.

Ensin päätöksestään ilmoittivat Moskova ja Moskovan alue, mutta nyt koronarokotetta aiotaan ryhtyä vaatimaan useiden palvelualojen työntekijöiltä myös Kemerovon alueella ja Sahalinin saarella, kertoo RBK.

Sen sijaan esimerkiksi Pietarin terveysviranomaiset ovat ilmoittaneet uutistoimisto Tassin mukaan, että heillä ei ole ainakaan vielä aikeita rokotevelvoitteen käyttöön­otosta.

Velvoite tulee koskemaan laajaa ammattiryhmien kirjoa. Käytännössä mukana ovat kaikki palveluammatit, joissa työskentelevät henkilöt joutuvat olemaan tekemisissä ihmisjoukkojen kanssa.

Rokotteen ottamista aiotaan vaatia muun muassa opetus- ja terveydenhuoltoalan työntekijöiltä, kauppojen ja ravintoloiden henkilökunnalta, julkisen liikenteen ja urheilutoimen työntekijöiltä sekä kulttuurin ja lastenhoidon parissa työskenteleviltä henkilöiltä.

Sakhalin.info-sivuston mukaan rokotteesta mahdollisesti kieltäytyvät henkilöt siirretään syrjään työtehtävistään siksi aikaa, kunnes he todistavat ottaneensa rokotteen. Tavoitteena on, että jokaisella palvelualan työpaikalla saavutetaan näin minimissään 60 prosentin rokotekattavuus.

Venäjällä on yhteensä neljä erilaista omaa koronarokotetta, mutta silti rokote-epäluulot ovat Venäjällä yleisiä.

Ajatus ”pakkorokotuksesta” on monille venäläisille kauhistus, sillä maassa on paljon rokotevastaisia henkilöitä, jotka eivät joko usko lainkaan koronaviruksen vaarallisuuteen tai he epäilevät koronarokotteen olevan itsesään haitallinen ihmisille.

Julkisuudessa ensimmäisten joukossa idean rokotevelvoitteesta esitti entinen presidentti ja ex-pääministeri Dmitri Medvedev toukokuun puolivälissä. Jo tuolloin arveltiin, että Medvedevin ulostulo saattaa ennakoida rokotevelvoitteen käyttöön ottoa myöhemmin ja hänen tehtävänään oli vain valmistella alustavasti yhteiskuntaa siihen mahdollisuuteen.

Kremlin mukaan rokotteen ottaminen on Venäjällä kuitenkin yhä edelleen vapaa­ehtoista eikä rokotevelvoitetta aiota laajentaa koko maahan, presidentti Vladimir Putinin lehdistösihteeri Dmitri Peskov vakuutti Openmedia-sivuston mukaan.

Mainittujen palvelualojen työntekijöille tulee käytännössä kaksi vaihtoehtoa, kertoo Venäjän media. He voivat joko suostua rokotukseen tai sitten he joutuvat määrättömäksi ajaksi palkattomalle lomalle, mutta ketään ei voi varsinaisesti pakottaa ottamaan rokotetta eikä heitä voida kieltäytymisen takia irtisanoa tai asettaa oikeudelliseen vastuuseen. Lisäksi on tiettyjä ihmisryhmiä, joille rokotteet eivät sovellu terveydellisistä syistä, joten heidät voivat vapauttaa virallisesti velvoitteesta.

Juristi Valerija Arshinova selitti kieltäytymismahdollisuutta näin.

– Tietenkin jokaisella on oikeus kieltäytyä, me emme ole orjia. Mutta sen lisäksi meillä on tartuntatautilaki, jonka mukaan kieltäytyvä ihminen lomautetaan työstään ilman palkkaa.

Uutistoimisto Tassin mukaan työnantajille tulee velvollisuudeksi valvoa vaaditun rokotekattavuuden saavuttamista. Jos yritys ei pysty todistamaan vähintään 60 prosentin rokotekattavuutta työntekijöidensä joukosta, rangaistuksena on ensin jopa 300 000 ruplan eli noin 3 400 euron sakko ja toistuvasta laiminlyönnistä jopa miljoonan ruplan eli reilun 11 000 euron sakko.

Moskovan terveysviranomaiset ovat selittäneet RT-kanavan mukaan rokotevelvoitteen käyttöönottoa sillä, että koronavirus leviää tällä hetkellä nimenomaan aktiivisen työikäisen väestön joukossa. Sairastumisia on havaittu runsaasti esimerkiksi ihmisillä, jotka käyttävät joukkoliikennettä ja käyvät kauppakeskuksissa sekä ravintoloissa.

– Aktiivinen rokottautuminen on ainoa mahdollisuus suojella itseään, läheisiään ja palata takaisin normaaliin elämään, perusteli Venäjän suorien investointien rahaston johtaja Kirill Dmitrijev Izvestijan mukaan.

Venäjällä on käynnistynyt jo keskustelu siitä, millä eri tavoin rokotevelvoitetta voidaan kiertää. Rokotevastaiset henkilöt voivat hankkia esimerkiksi väärennettyjä rokotetodistuksia, joita on ollut jo nyt liikkeellä.