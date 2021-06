Molemmissa maissa ollaan pian rokotettu puolet aikuisväestöstä.

Ranskassa on ollut ulkotiloissa liikkuessa maskipakko. Kuva Nantesista elokuulta 2020.

Ranskassa ja Espanjassa hyvin etenevien rokotuskampanjoiden myötä maskipakot ovat poistumassa, kertoo Guardian.

Torstaista lähtien Ranskassa ei ole enää pakko pitää maskia ulkotiloissa. Maskia tulee edelleen käyttää julkisessa liikenteessä, urheilustadioneilla ja muilla väkirikkailla paikoilla.

Myös iltainen ulkonaliikkumiskielto päättyy sunnuntaina. Tiukimmillaan ulkona on ollut kiellettyä liikkua iltakuuden ja aamukuuden välillä.

Pääministeri Jean Castexin mukaan maassa on meneillään positiivinen kehitys terveystilanteen suhteen. Ranskan ilmaantuvuusluku on nyt vain 40 sataatuhatta asukasta kohden. Tehohoidossa potilaita on maanlaajuisesti enää 2 000.

Ranskassa ensimmäisen koronarokoteannoksen on saanut 30,3 miljoonaa ihmistä eli noin 58 prosenttia aikuisväestöstä. Toisen annoksen on saanut 15,6 miljoonaa kansalaista eli 23 prosenttia väestöstä.

Espanjassa pääministeri Pedro Sanchez sanoi keskiviikkona ulkotilojen maskipakon poistuvan pian, mutta ei antanut poistumiselle tarkkaa päivämäärää.

Maassa on ollut maskipakko ulkotiloissa toukokuusta 2020 lähtien. Poikkeuksia on tehty alle 6-vuotiaille lapsille, liikuntaa harrastaville ja terveydellistä syistä.

Sanchezin mukaan parin viikon sisällä Espanjassa puolet väestöstä on saanut ensimmäisen rokoteannoksen. Kesän loppuun mennessä tavoitteena on antaa ensimmäinen rokoteannos 70 prosentille maan 47 miljoonasta ihmisestä.