Putin käytti jälleen ”hiljaista keinoa”, jolla osoitti halveksuntansa Navalnyille

Venäjän presidentti Vladimir Putin ei maininnut taaskaan Aleksei Navalnyia nimeltä, mutta esitti ”mainittua kansalaista” kohtaan koko joukon uskomattomia syytöksiä aina Molotovin cocktailien valmistusohjeiden jakamisesta alkaen.

Presidentti Vladimir Putinilta kysyttiin Genevessä pidetyssä lehdistötilaisuudessa oppositiojohtaja Aleksei Navalnyin kohtelusta ja tämän vangitsemisesta sekä Navalnyin Korruptionvastaisen säätiön (FBK) julistamisesta ulkomaalaiseksi agentiksi ja kielletyksi äärijärjestöksi.

Putin vastasi kysymyksiin pitkillä selityksillä mainitsematta jälleen kertaakaan Navalnyin nimeä. Tämä ”hiljainen keino” on yksi hänen valitsemistaan tavoista osoittaa halveksuntaansa ja vähättelyään Navalnyia kohtaan. Putin käytti Navalnyista myös sanaa ”gospodin” eli herra, mikä on niin ikään tietynlaista ylistämällä alistamista Putinin puheissa.

Navalnyin vangitsemisen Putin selitti tapahtumaketjulla, jonka mukaan ”mainittu kansalainen” oli mennyt tietoisesti ulkomaille hoitoon, rikkonut tietoisesti Venäjän lakeja jättämällä ilmoittautumatta viranomaisille ja halunnut sen jälkeen tietoisesti palata Venäjälle vangittavaksi.

Venäjällä Putinin sanomisiin tarttui heti muun muassa Dozhd-televisiokanava, jonka päätoimittaja Tihon Dzjadko twiittasi:

– ”Tämä herra tietoisesti rikkoi lakien vaatimuksia ja meni hoitoon”. Sekoitanko minä nyt jotain, vai oliko ”tämä herra” koomassa siinä vaiheessa? Dzjadko kyseli twiitissään, jonka myös Navalnyin avustajat lähettivät eteenpäin.

Aleksei Navalnyi lennätettiin koomassa hoitoon Saksaan elokuussa 2020. Tämä kuva on yksi hänen ensimmäisistä toipumiskuvistaan. Mukana kuvassa ovat myös hänen lapsensa ja Julia-vaimonsa.

Aleksei Navalnyi lennätettiin elokuussa 2020 Omskista Berliiniin hoitoon sen jälkeen, kun hän oli saanut myrkytysoireita Venäjän sisäisellä lennolla ja vaipunut koomaan. Myöhemmin paljastui, että Navalnyi oli myrkytetty kemiallisen sodankäynnin aseeksi tarkoitetulla hermomyrkyllä, mutta Venäjä ei ole koskaan myöntänyt osuuttaan myrkytykseen vaan Kreml väittää Navalnyin vain ”sairastuneen”.

Putin ei maininnut lehdistötilaisuudessa Navalnyin Novitshok-myrkytystä lainkaan, mutta sen sijaan hän varta vasten korosti, että Navalnyi oli hänen käsityksensä mukaan mennyt ”tietoisesti” ulkomaille hoitoon. Putin sanoi Navalnyista tarkalleen näin:

– Mitä tulee meidän systeemimme ulkopuoliseen oppositioon ja kansalaiseen, jonka mainitsitte. Ensiksikin, tämä ihminen tiesi, että hän rikkoo Venäjän voimassa olevaa lakia. Hänen olisi pitänyt ilmoittautua henkilönä, jolla oli kaksi ehdollista tuomiota. Tietoisesti – haluan tätä korostaa – rikkoen tätä lain vaatimusta, tämä herra meni ulkomaille hoitoon, eivätkä viranomaiset (silloin) vaatineet häntä rekisteröitymään. Mutta heti, kun hän tuli ulos sairaalasta ja laittoi internetiin omia videokertomuksiaan, se vaatimus astui voimaan. Hän ei ilmaantunut (Venäjälle), rikkoi lain vaatimuksia ja hänet julistettiin etsintäkuulutetuksi. Tietäen tämän hän palasi. Ja minä lähden siitä, että hän halusi, hän kulki tietoisesti sitä kohti, että hänet pidätetään. Hän teki, mitä halusi. Joten mitä keskusteltavaa tässä on?

Internetiin laitetuilla videokertomuksilla Putin viittasi Navalnyin korruptionvastaisiin tutkimuksiin. Yksi kohutuimmista videoista on Navalnyin järjestön tekemä tutkimus ”Putinin palatsista” Mustanmeren rannalla, mikä ilmestyi tammikuussa 2021 pian sen jälkeen, kun Navalnyi oli jo pidätetty suoraan Moskovan lentokentältä hänen palattuaan Venäjälle.

Putin kertoi myös perustelujaan sille, miksi Navalnyin Korruptionvastainen säätiö julistettiin vastikään Venäjällä kielletyksi äärijärjestöksi. Hän ei myöskään tässä yhteydessä maininnut sen paremmin Navalnyin kuin FBK-järjestönkään nimeä.

– Tämä järjestö, johon viittasitte, kutsui julkisesti ihmisiä joukkolevottomuuksiin ja värväsi julkisesti alaikäisiä katutapahtumiin, mikä on lakien vastaista. Ja he antoivat julkisesti ohjeita siihen, kuinka valmistetaan esimerkiksi Molotovin cocktaileja, jotta niitä voidaan käyttää lainvalvojia vastaan ja samalla he antoivat julki poliisien (henkilö)tietoja, Putin väitti.

Navalnyin järjestölle korruptiotutkimuksia tekevä Georgi Alburov vastasi heti Putinin väitteisiin Twitterissä.

– Itse asiassa ainoat ”Molotovin cocktailit”, joiden kanssa Navalnyin tiimin toimistot ovat olleet tekemisissä ovat niitä, joita itse vallanpitäjät ovat tehneet, jotta niitä heitettäisiin meidän toimistoihimme. Mutta äärijärjestö olemme silti kuitenkin me, Alburov sanoi ja liitti twiittiinsä uutisen, jossa kerrottiin Navalnyin Stavropolin-toimistoon heitetystä polttopullosta.

Putin syytti lehdistötilaisuudessa myös avoimesti Yhdysvaltoja, että se rahoittaa Navalnyia tarkoituksenaan hajottaa ja heikentää Venäjää ja estää Venäjän kehittyminen vahvaksi.

Navalnyin järjestö reagoi näihin väitteisiin Twitterissä antamalla ironisen kehotuksen, jonka mukaan he haluavat saada nyt kuvia kaikilta heidän Molotovin cocktailien tekokursseille osallistuneilta voidakseen raportoida Yhdysvaltain ulkoministeriölle amerikkalaisten rahojen tarkoituksenmukaisesta käytöstä.

– Kaverit, te jotka olitte meidän Molotovin cocktailien valmistusluennoilla, laittakaapa kuvia, me tarvitsemme niitä raporttia varten. (Yhdysvaltain ulkoministeriötä ja liskoihmisiä varten, tietenkin), FBK-info twiittasi.

Juttua muokattu 16.6.2021 kello 22.57. Jutun loppuun lisätty käännös Navalnyin järjestön twiitistä.