Botswanasta löytyi maailman kolmanneksi suurin timantti

Botswana on Afrikan johtava timanttien tuottaja.

Timantti on kooltaan peräti 1 098 karaattia.

Eteläisessä Afrikassa sijaitsevasta Botswanasta on löytynyt maailman kolmanneksi suurin timantti, kertoi Debswana-jalokiviyhtiö. Timantti on kooltaan peräti 1 098 karaattia.

– Tämä on harvinainen jalokivi, joka tuo toivoa kamppailevalle kansakunnalle, maalaili yhtiön toimitusjohtaja Lynette Armstrong.

Kesäkuun alussa löydetty jalokivi on suurin, jonka yhtiö on koskaan löytänyt. Arvokiveä on esitelty myös Botswanan presidentille Mokgweetsi Masisille.

Maailman suurin timantti on Etelä-Afrikasta vuonna 1905 löydetty pitkälti yli 3 000 karaatin Cullinan. Toiseksi suurin oli runsaat 1 100 karaattinen Lesedi La Rona, joka löydettiin Botswanasta viime vuosikymmenen puolivälissä.

