Putinin kello varasti huomion heti kättelyssä – tällainen on hulppea ”Putin-Blancpain”

Blancpain-kello on nähty Vladimir Putinin ranteessa usein, ja se on presidentin kellokokoelman tunnetuimpia yksilöitä.

Putinin kellon jälleenmyynti arvo on 11 700 dollaria eli noin 9 660 euroa.

Venäjän presidentin Vladimir Putinin oikeassa ranteessa komeillut kello varasti huomion hänen kätellessään Yhdysvaltain presidenttiä Joe Bideniä Sveitsissä järjestetyssä tapaamisessa.

Putin oli valinnut keskiviikkona käteensä halkaisijaltaan 40 millimetrin kokoisen teräskuorisen Blancpain Grande Date Aqua Lung -kellon.

Rannekelloihin erikoistuneen Superwatchman-sivuston mukaan Putinin kellon jälleenmyyntiarvo on 11 700 dollaria eli noin 9 660 euroa. Sivuston mukaan vastaavia kelloja on valmistettu 2 005 kappaletta, ja ne on myyty loppuun kauan sitten.

Kyseinen kello on nähty kelloja keräilevän Putinin ranteessa usein. Se on Putinin kellokokoelman kenties tunnetuin yksilö. Kello komeilee hänen ranteessaan esimerkiksi useimmissa Kremlin virallisissa valokuvissa. Tietyissä piireissä Venäjällä malli tunnetaan myös nimellä ”Putin-Blancpain”.

Putin ja Biden tapasivat toisensa ensimmäistä kertaa keskiviikkona Sveitsin Genevessä.

Putin on selvästi mieltynyt teräskuorisiin kelloihin, sillä myös hänen käyttämänsä Blancpain on teräskuorinen, vaikka samasta mallista on olemassa myös kultainen versio.

Blancpain on Putinin kokoelman halvimmasta päästä. Putinin kellokokoelman arvon on kerrottu olevan noin 700 000 dollaria (noin 577 385 euroa), mikä on moninkertaisesti hänen julkisuuteen kerrotun vuositulonsa verran. Putinin vuosituloiksi ilmoitettiin vuonna 2019 noin 109 000 euroa. Ulkopuolisten tekemät arviot Putinin varallisuudesta ovat kuitenkin merkittävästi hulppeampia.

Vuonna 2017 uutistoimisto Bloomberg kertoi, että Putinin omistamaa sveitsiläisen kellovalmistajan Patek Philippen 5208P -rannekelloa 980 000 Sveitsin frangin hintaan, mikä vastaa noin 900 000:ta euroa.