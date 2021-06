Kommentti: Putin aloitti jo vastaiskunsa Bidenille – aseena Capitolin valtaus

Putin puhuu kuin Bidenin kotoiset vastustajat Yhdysvalloissa, kirjoittaa Ilta-Sanomien ulkomaanuutisten tuottaja Jari Alenius.

Yksi Yhdysvaltain ja Venäjän presidenttien huippukokouksen etukäteen kuumimmista keskusteluaiheista on Venäjän ihmisoikeustilanne ja poliittisen opposition vaino, josta Joe Biden aikoo ilmoittaa kantansa Vladimir Putinille.

Putinin tyypillisin puolustus on usein vastaisku, niin nytkin. Tällä kertaa Putin on onnistunut kaivamaan jostain ehkä erikoisimman puolustuksensa aikoihin.

Se liittyy Capitolin valtaukseen tammikuun 6. päivä.

Huomionarvoinen seikka oli myös se, että Putin puhuu kuin Bidenin kotoiset vastustajat Yhdysvalloissa, eli äärilaidan trumpilaiset republikaanit.

Mutta peruutetaanpa vähän ja selvitetään mistä oikein on kyse.

Venäjä on kurmoottanut poliittista oppositiotaan käytännössä ainakin vuosikymmenen ja pistänyt linnaan ihmisiä vain siksi, että he eivät tykkää Putinista. Venäjän sortotoimien arvioidaan olevan tällä hetkellä kovempia kuin koskaan Neuvostoliiton jälkeen.

Länsimaat ja etulinjassa Yhdysvallat ovat pöyristyneitä. Ja ilmoittavat sen.

Yhdysvalloissa puolestaan tapahtui paljon nelivuotisjaksolla, joka päättyi tammikuussa. Viime töikseen presidentti Donald Trump lietsoi vaalivalheillaan kannattajansa vastustamaan Bidenin vaalivoiton vahvistamista ja kutsui nämä Washingtoniin.

Kannattajat komppasivat ja valtasivat kongressirakennuksen. Tuhoa syntyi ja ihmisiä kuoli.

Nyt Putin on keksinyt verrata näitä kahta edellä selostettua toisiinsa. Siis Venäjän oppositiohahmojen vangitsemisia ja Capitolin valtaajien pidätyksiä.

Pohjustuksen aloitti Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov jo reilut pari viikkoa sitten, kun hän totesi lehdistötilaisuudessa Moskovan seuraavan mielenkiinnolla ”tammikuun 6. päivän mellakoista syytettyjen vainoa” Yhdysvalloissa.

Pietarin talousfoorumissa toissa viikolla Capitolin tapahtumat olivat jo Putininkin puheessa. Ja saman hän toisti NBC:n haastattelussa viime viikolla. Putinin mukaan Capitolin valtaajat oikeuttivat toimintaansa ”poliittisin vaatimuksin”. Putin muistutti, kuinka peräti 450 ihmistä on pidätetty Yhdysvalloissa.

Venäjän logiikka on yhtäältä siis seuraava: älä tule Biden kertomaan meille miten pitäisi toimia, kun oma pesäkin on likainen. Eli Venäjä vihjaa, että myös Yhdysvallat kurittaa poliittista oppositiotaan.

Logiikka on kieroutunut, koska Venäjän mielenosoittajien vertaaminen Capitolin valtaajiin on sitä jo lähtökohtaisesti: Venäjän mielenosoitukset ovat alkaneet rauhanomaisesti kunnes poliisi on alkanut pamputtaa, mutta Capitolilla poliisi sai ensin pampusta. Venäjällä mielenosoittajat haluavat demokratiaa, Capitolin valtaajat yrittivät kaataa sen.

Jos putositte kärryiltä niin ei haittaa, sillä niin putosi moni muukin. Venäjän logiikassa on nimittäin toisaalta jotain myös perustavaa laatua olevasti vinossa.

Sanoilla ”vaino” ja ”poliittiset vaatimukset” ilmaistaan samalla myös sitä, että Capitolin valtaajat olisivatkin olleet jotain muuta kuin rikolliseen toimintaan syyllistyneitä.

Tämä puheenparsi on suoraan peräisin Yhdysvaltain laitaoikeistolta, joka pyrkii silottelemaan Capitolin tapahtumia. Putinin kommenteille taputetaan tietyissä republikaanipiireissä avoimesti.

Hankalaa Venäjän logiikan kannalta on se, että jos Capitolin valtaajat olivatkin taviksia tai jopa hyviksiä, niin mitäpä jos Venäjän mielenosoittajatkin ovat sitä?

Putinia tällainen pikkuseikka ei haittaa. Itse asiassa se on hänelle kätevä. Sanoi vastapuoli mitä vain niin aina löytyy vasta-argumentti. Mitä sillä nyt on itsevaltiaalle väliä, jos se on vähän ristiriitainen?

Ei kannata pidättää hengitystä, että Geneven huippukokouksesta saataisiin ainakaan tähän kysymykseen mitään liikahdusta.