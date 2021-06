Näin Biden yrittää väistää Putinin ansat

Yhdysvaltain presidentti ryhtyi erityistoimiin välttääkseen kiusalliset tilanteet huippukokouksessa.

Yhdysvaltain ja Venäjän presidentit kohtaavat keskiviikkona iltapäivällä Sveitsissä huippukokouksessa, jota kireän maailmanpoliittisen tilanteen vuoksi seurataan suurennuslasilla.

Joe Biden ja Vladimir Putin aloittavat tapaamisen aikataulun mukaan kello 14.25 yhteiskuvalla Sveitsin presidentin Guy Parmelinin kanssa.

Jos aloittavat.

Putin on pahamaineisen tunnettu myöhästymisistään, eikä sellaista voi sulkea tälläkään kertaa pois, kun hän saapuu Geneveen suoraan koneellaan Moskovasta. Myös amerikkalaisilla on tästä kokemusta. Kyseessä on Putinin keino ärsyttää ja nolata vastaparinsa korostaakseen omaa rooliaan.

• Yllä olevalla videolla näkyy, kuinka Biden ja Putin tapasivat Moskovassa 2011.

Presidentti Vladimir Putin antoi etukäteen haastattelun amerikkalaiselle NBC-kanavalle.

Valkoinen talo toistaa kuitenkin Sveitsissä saman kuin Helsingissä 2018, kun Putin ja Donald Trump tapasivat. Ohjelman mukaan Putin saapuu tapaamispaikalle Geneven Villa La Grangeen ensin, ja Biden vasta hänen jälkeensä. Näin Putin odotuttaa mahdollisella myöhästymisellään vain sveitsiläisiä isäntiä.

Presidentti Joe Biden astui ulos virkalentokoneestaan saavuttuaan Geneveen tiistaina.

Itse kokoustapahtumasta on riisuttu pois kohtia, joilla alleviivataan sitä, että Biden on varautunut Putinin temppuihin.

Ensinnäkin kokous pyritään pitämään hyvin tiukasti asialinjalla. Edes yhteistä ruokailua ei ole luvassa.

– Leipää ei murreta, kommentoi Valkoisen talon kirjeenvaihtajia evästänyt hallinnon jäsen tiistaina Bidenin lennolla Geneveen.

Varapresidentti Joe Biden ja pääministeri Vladimir Putin kättelivät tapaamisessaan Moskovassa 2011.

Biden viestittää näin, että hän ei ole tullut kaveeraamaan Putinin kanssa, toisin kuin Trump teki.

Syyksi arvioidaan myös sitä, että Bidenia on arvosteltu huippukokouksen järjestämisestä ylipäätään. Monien asiantuntijoiden mukaan Putin on jo saavuttanut tavoitteensa pelkällä tapaamisella, joka tuo hänelle arvostusta ja huomiota.

Lue lisää: Biden ja Putin tapaavat keskiviikkona – Tutkijat: Putin sai tavoitteensa läpi jo paljon aikaisemmin

Toinen huomiota herättävä yksityiskohta kokousjärjestelyissä on yhteisen lehdistötilaisuuden peruminen. Syy on se, että Biden ei halua Putinille foorumia varastaa huomiota.

Biden selitti asiaa itse toteamalla, ettei halua mahdollisen show’n vievän huomiota varsinaisilta asioilta.

Lue lisää: 5 asiaa, joita Bidenin ja Putinin huippukokouksessa seurataan – luvassa yksi jyrkkä poikkeus totutusta

– Tämä ei ole nolauskilpailu, Biden painotti.

Kun Putinin talutusnuorassa olevaa Venäjän mediaa ei ole paikalla Bidenin yksin pitämässä lehdistötilaisuudessa, Biden välttää samalla provokatiiviset kysymykset.

Biden ja Putin delegaatioineen kokoustavat Geneven Villa La Grangessa.

Kokoustapahtumassa Putin ja Biden eivät ennakkotietojen mukaan ole hetkeäkään pelkästään tulkkien kanssa kahden vaan mukana ovat myös ulkoministerit Antony Blinken ja Sergei Lavrov. Jossain vaiheessa seurue kasvaa myös isommaksi, kummaltakin noin viisihenkiseksi neuvotteludelegaatioksi.

Muutokset ovat toki mahdollisia, Valkoinen talo painotti. Aikataulu on rakennettu myös joustavaksi, eli se voi jatkua ennakoitua pitempään. Siksi Bidenin yksin pitämälle lehdistötilaisuudelle ei ole määritetty tarkkaa alkamisaikaa.

Kokouspaikka Villa La Grange Genevessä.

Joka tapauksessa odotettavissa on, että kokouksen jälkeen kumpikin osapuoli pyrkii selittämään asioita omalta kannaltaan edullisesti.

Ennakkotietojen mukaan ensin olisi vuorossa Putinin tapaaminen median kanssa, jolloin Biden pystyisi reagoimaan Putinin lausuntoihin.

Varmuutta Putinin lehdistötilaisuuden muodosta ja aikataulusta ei kuitenkaan ole, joten yllätyksille on sijansa.