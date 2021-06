Lasten isä ei ole nähnyt vauvoja, ja äiti on ilmoitettu kadonneeksi.

Eteläafrikkalaisen 37-vuotiaan Gosiame Thamara Sitholen kerrottiin maanantaina kesäkuun 7. päivä synnyttäneen kerralla kymmenen lasta. Hänen kerrottiin synnyttäneen seitsemän poikaa ja kolme tyttöä.

Lue lisää: Eteläafrikkalaisnaisen uskotaan synnyttäneen kerralla 10 lasta

Nyt lasten isä Tebogto Tsotetsi kuitenkin epäilee, onko vauvoja edes olemassa. Asiasta uutisoi Daily Beast.

Tsotetsin perhe julkaisi tiistaina tiedotteen, jossa kerrottiin, että Tsotetsi ei ole nähnyt vauvoja. Hän on nähnyt lasten äidin kasvokkain viimeksi ennen synnytystä.

Tiedotteessa myös sanotaan, että Sithole ei ole todistanut vauvojen olemassaoloa muuten kuin puheluiden ja WhatsApp-viestien välityksellä.

– Ennen kuin toisin todistetaan, perhe on tullut johtopäätökseen, ettei Tebogo Tsotetsille ja Gosiame Sitholelle ole syntynyt kymmenikköjä, tiedotteessa kirjoitetaan.

Perhe kertoo ilmoittaneensa Sitholen kadonneeksi ja olevansa huolissaan tästä. He myös toivovat ihmisten lopettavan rahan lahjoittamisen perheelle.

Tsotetsi kertoi paikalliselle Pretoria Newsille nähneensä Sitholen edellisen kerran sunnuntaina 6. kesäkuuta, eli synnytystä edeltävänä päivänä.

Lehden mukaan Tsotetsi kertoi poliisille antamassaan lausunnossa, että oli saanut Sitholelta tiistaina 8. päivä WhatsApp-viestin, jossa tämä kertoi synnyttäneensä kymmenen vauvaa Mediclinic Medforum -sairaalassa Pretoriassa. Sithole kuitenkin kertoi miehelleen, ettei tämä voi tulla sairaalaan koronarajoitusten vuoksi. Perjantaina Sithole kertoi, että hänet oli siirretty niin ikään Pretoriassa sijaitsevaan Steve Bikon sairaalaan.

Daily Beastin mukaan kummankin sairaalan edustajat ovat kuitenkin kertoneet, ettei Sithole synnyttänyt sairaaloissa, eikä häntä ole hoidettu niissä.

Steve Bikon sairaalan toimitusjohtaja soitti paikalliseen radio-ohjelmaan The Clement Manyathela Show’hun ja kertoi, että Sithole oli ilmestynyt sairaalaan lauantaina ilman lapsia ja kertonut synnyttäneensä Louis Pasteurin sairaalassa. Louis Pasteurin edustaja kuitenkin kertoi ohjelmassa, ettei Sitholea ole hoidettu siellä.

Tsotetsi kertoo yrittäneensä useaan otteeseen tuloksetta päästä vierailemaan sairaalassa, jossa Sithole sanoi olevansa. Hän on myös pyytänyt Sitholelta kuvaa vauvoista. Sithole on lähettänyt hänelle kuvan yhdestä vauvasta, jonka on väittänyt olevan yksi kymmeniköstä.

Useat mediat uutisoivat viime viikolla kymmenen lapsen synnytyksestä. Muun muassa BBC kertoi yhden Etelä-Afrikan viranomaisen oli vahvistaneen BBC:lle, että lapsia tosiaan syntyi kerralla kymmenen. Toinen viranomainen kuitenkin sanoi, ettei voi vielä vahvistaa asiaa.

Jos Sithole todella on synnyttänyt kymmenen vauvaa, olisi kyseessä todennäköisesti uusi maailmanennätys. Guinness World Records kertoi BBC:lle aiemmin selvittävänsä asiaa. Tällä hetkellä virallista maailmanennätystä pitää hallussaan yhdysvaltalaisnainen, joka synnytti kerralla kahdeksan lasta vuonna 2009.