Etelä-Koreassa viranomaiset eivät ole onnistuneet torjumaan naisiin kohdistuvia digitaalisia seksuaalirikoksia, jotka ovat yleistyneet maassa, ihmisoikeusjärjestö Human Rights Watch (HRW) kertoi keskiviikkona.

Digitaalisilla seksuaalirikoksilla tarkoitetaan intiimien kuvien tai videoiden jakamista ilman lupaa, mikä on valtava ongelma Etelä-Koreassa. Maassa ovat yleistyneet muun muassa yleisillä paikoilla salaa otetut kuvat. Yleistä on myös niin sanottu kostoporno eli yksityiset seksivideot, joita tyytymättömät entiset seurustelukumppanit ovat joko kuvanneet tai jakaneet ilman lupaa.

Etelä-Korean yhteiskunta on edelleen erittäin miesvaltainen, eikä maan historia naisten oikeuksien osalta ole kaksinainen.

Järjestön julkaiseman raportin kirjoittajan Heather Barrin mukaan eteläkorealaisessa oikeusjärjestelmässä toimivat viranomaiset eivät useinkaan ymmärrä tai suostu hyväksymään, että edellä mainitut teot ovat vakavia rikoksia. Valtaosa Barrin kuvailemista viranomaisista on miehiä.

Vuonna 2019 syyttäjät hylkäsivät raportin mukaan lähes 45 prosenttia digitaalisia seksuaalirikoksia käsittelevistä tapauksista. Vertailun vuoksi ryöstöjen osalta vastaavaa lukema oli 19 prosenttia ja murhien osalta 27,7.

Vaikka tapaus olisi johtanut tuomioon, sai syyllisistä viime vuonna lähes 80 prosenttia vain joko ehdollisen tuomion, sakon tai jonkinlaisen yhdistelmän näistä kahdesta rangaistusvaihtoehdosta.

– Digitaalisista seksuaalirikoksista on tullut niin yleisiä ja niin pelättyjä, että ne vaikuttavat kaikkien naisten ja tyttöjen elämänlaatuun, Barr kertoi.

Antifeministinen toiminta lisääntynyt

Vakoilukameroista on tullut niin yleisiä, että naispuoliset poliisit tarkastavat julkisia vessoja säännöllisesti. Jotkut naiset ovat kertoneet HRW:lle välttävänsä julkisia vessoja kokonaan.

Eräs Barrille puhunut nainen kertoi saaneensa miespuoliselta työnantajaltaan kellon, jonka nainen laittoi makuuhuoneeseensa. Myöhemmin hänelle oli selvinnyt, että laite oli lähettänyt kuvamateriaalia työnantajalle yli kuukauden ajan.

Uhrit kokevat usein syviä häpeän tunteita, ja heistä voi tulla sosiaalisia hylkiöitä. "Hälyttävä määrä" kertoi HRW:lle harkinneensa itsemurhaa.

Antifeministinen toiminta on myös ollut viime aikoina lisääntymään päin Etelä-Koreassa. Yrityksiä on muun muassa syytetty "radikaalin feminismin" tukemisesta, ja osa miehistä on boikotoinut näitä yrityksiä.

Barrin mukaan naisiin ja tyttöihin kohdistuvat laajalti hyväksytyt vahingolliset näkemykset ovat ilmiön taustalla.

– (Hallitus) ei ole antanut selkeää ja voimakasta viestiä, että naiset ja miehet ovat tasa-arvoisia, Barr kertoi.