Intian virusmuunnoksesta nousi huoli Ruotsissa – tapausten määrä kasvussa

Aftonbladetin selvityksen mukaan koronaviruksen delta-variantin eli niin kutsutun Intian muunnoksen osuus todetuista tartunnoista on noussut merkittävästi.

Ruotsissa on havaittu jyrkkää kasvua delta-variantin aiheuttamien koronavirustartuntojen määrässä.

Ruotsin terveysministeriö kertoi torstaina, että maassa oli todettu keskiviikkoon mennessä yhteensä 71 koronavirustartuntaa, joissa taudin aiheuttajana oli niin kutsuttu Intian virusmuunnos eli delta-variantti.

Ruotsalaislehti Aftonbladetin selvityksen mukaan todettujen delta-tapausten määrä oli maanantaihin mennessä kasvanut 121:een, eli kasvua oli noin 70 prosenttia viidessä päivässä.

– Tämä virus on yllättänyt meidät aiemmin, ja on olemassa riski, että se tekee sen taas, kommentoi tartuntatautilääkäri Maria Amér lehdelle.

Suurin osa delta-muunnoksista on todettu Tukholman alueella, ja monissa osissa Ruotsia muunnosta ei ole viiden päivän tarkastelujakson aikana havaittu.

Delta-variantin on todettu olevan vieläkin ärhäkämmin leviävä kuin koronaviruksen muiden muunnosten. Delta-variantti on tutkimusten mukaan rokottamattomille myös vaarallisempi – rokottamattomien riski saada sairaalahoitoa vaativa vakava tautimuoto on suurempi kuin muiden virusmuunnosten osalta.

Ihmisiä jonottamassa koronatestiin Tukholman keskustassa.

Tuoreen Skotlannissa tehdyn tutkimuksen mukaan delta-variantti voi jopa kaksinkertaistaa rokottamattomien riskin joutua sairaalahoitoon. Skottitutkimusta ei ole kuitenkaan vielä vertaisarvioitu.

Lue lisää: Tutkimus: Pfizer ehkäisee hyvin delta-variantin sairaala­hoitoa vaativalta taudilta

Englannin terveysviranomaisen PHE:n (Public Health England) tekemän tutkimuksen mukaan Pfizerin koronavirusrokote suojaa hyvin delta-variantin sairaalahoitoa vaativaa vakavaa tautimuotoa vastaan. Kahden annoksen jälkeen Pfizer antaa 96 prosentin suojan vakavalta tautimuodolta.

Lieväoireisen infektion suojatehoksi delta-varianttia vastaan on Pfizerin rokotteella saatu kaksi viikkoa toisen annoksen jälkeen 79 prosenttia.

Samassa PHE:n tutkimuksessa myös AstraZenecan koronarokotteen todettiin antavan hyvän suojan delta-variantin vakavalta tautimuodolta. Kahden annoksen jälkeen AstraZenecan suojatehoksi saatiin 92 prosenttia.

Ruotsi alkoi höllentämään koronarajoituksiaan touko-kesäkuun vaihteessa.

Kesäkuun alussa uutisoitiin, että delta-variantista on tullut Britannian hallitseva viruskanta. Suomessa delta-muunnosta oli havaittu 9. kesäkuuta mennessä 141 koronatartunnassa.

BBC:n mukaan päänsärky, kurkkukipu ja vuotava nenä ovat yleisimmät koronaan liitetyt oireet Britanniassa. Klassiset koronan oireet, kuten yskä, kuume ja haju- ja makuaistin menettäminen, ovat sen sijaan nykyään harvinaisempia kuin aiemmin.

Lue lisää: Britti­tutkimus: Nämä ovat nyt yleisimmät korona­oireet – tutkija uskoo muutoksen johtuvan delta-variantista

Koronaoireita tutkivan hankkeen johtaja, epidemiologian professori Tim Spector, kertoi BBC:lle, että muutos yleisimmässä oireissa liittyy Intian variantin yleistymiseen.

– Kuume on yhä melko yleinen, mutta hajuaistin menettäminen ei enää ole kymmenen yleisimmän oireen joukossa.

Spectorin mukaan delta-muunnos vaikuttaa käyttäytyvän eri tavalla kuin aiemmat variantit, mikä voi aiheuttaa ongelmia, koska sairastuneet voivat luulla olevansa flunssassa ja käydä juhlimassa.

Suomessa koronaviruksen delta-variantti aiheutti ongelmia terveydenhuollolle Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirissä. Toukokuussa liikkeelle lähteneessä sairaalaepidemiassa tartunnan sai yli sata ihmistä.

Tartunnan saaneiden joukossa oli sekä sairaalassa olleita potilaita että terveydenhuollon henkilökuntaa. Sairaalaepidemian aiheuttajaksi paljastui delta-muunnos.