Uutta tietoa Valko-Venäjän käännyttämästä lennosta – Ryanairin johtaja kertoo, mitä ohjaamossa tapahtui ”punaisen koodin” jälkeen

Ryanairin toimitusjohtajan Michael O’Learyn mukaan lennonjohto valehteli lentäjille, jotka pyysivät ottamaan yhteyttä lentoyhtiöön.

Kreikasta Liettuaan matkalla ollut Ryanairin lento teki hätälaskun Valko-Venäjän pääkaupunkiin Minskiin 23. toukokuuta. Valko-Venäjä ohjasi pommiuhkaukseen vedoten lennon laskeutumaan Minskiin, vaikka määränpäänä ollut Vilna olisi ollut lähempänä.

Laskeutumisen jälkeen Valko-Venäjän viranomaiset pidättivät lennolla olleen oppositioaktivistin Raman Pratasevitshin ja tämän naisystävän Sofija Sapegan.

Ryanairin toimitusjohtaja Michael O’Leary kertoo nyt BBC:lle, ettei lentäjille annettu muuta vaihtoehtoa kuin laskeutua Minskiin. O’Learyn mukaan normaalisti lento olisi ohjattu joko Puolaan tai Baltian maihin.

– Heille sanottiin, että koodi on punainen. Heillä ei ollut muita vaihtoehtoja kuin laskeutua Minskiin, O’Leary sanoo.

O’Learyn mukaan lentäjä yritti pyytää neuvoa lentoyhtiöltä, mutta lennonjohto väitti valheellisesti, ettei Ryanairilta vastattu puhelimeen. O’leary kutsuu tilannetta ”ennalta suunnitelluksi kansainvälisten ilmailusääntöjen rikkomiseksi”.

Valko-Venäjä kiistää, että olisi pakottanut lennon laskeutumaan juuri Minskiin. Maan viranomaiset ovat korostaneet, että päätöksen laskeutua Minskiin teki koneen kapteeni, eikä miehistöä painostettu. Asia on herättänyt ihmetystä, koska koneen määränpää Vilna oli lennon kurssin muuttuessa jo paljon lähempänä.

O’Learyn mukaan koneen miehistöä oli myös yritetty painostaa antamaan videolla lausunto, jossa he kertoisivat päätöksen olleen vapaaehtoinen. Miehistö kuitenkin kieltäytyi tästä.

Valko-Venäjä julkaisi pari päivää selkkauksen jälkeen litteroitua keskustelua lentäjien ja lennonjohdon välillä.

– Meillä on tietoa, että teillä on koneessa pommi, joka voidaan räjäyttää Vilnan yllä, Minskin lennonjohto viestitti liikenneministeriön mukaan.

Lentäjä oli tiedustellut tämän jälkeen uhkauksen alkuperää, johon lennonjohto vastasi sen tulleen sähköpostilla. Valko-Venäjä on väittänyt, että uhkaus olisi esitetty palestiinalaisjärjestö Hamasin nimissä.

Julkaistun radiokeskustelun mukaan lentäjät miettivät yllättävää tilannetta monta minuuttia. Lennonjohto ehdotti heti tilanteen alussa miehistölle laskeutumista Minskiin.

Lentäjät kysyivät lennonjohdolta, kuinka vakava uhkakoodi on kyseessä. Lentäjät pyysivät vastausta ilmailussa joskus käytetyllä vihreä-keltainen-punainen-asteikolla. Lennonjohto vastasi radiokeskustelun mukaan noin kymmenen sekunnin kuluttua:

– Sanovat koodin olevan punainen. (They say code is red.)

Tämän jälkeen lentäjät lensivät hetken ympyrää (niin sanottua odotuskuviota) ja pyysivät lupaa päästä ehdotuksen mukaisesti Minskiin.

Lennolta pidätetty oppositioaktivisti Raman Pratasevitsh on yhä vangittuna. Hän on esiintynyt Valko-Venäjän valtiontelevisiossa vangitsemisensa jälkeen useita kertoja – epäillysti pakotettuna.

Selkkaus nousi nopeasti maailmanlaajuisen politiikan keskiöön. Euroopan unionin suosituksesta lukuisat eurooppalaiset lentoyhtiöt, suomalainen Finnair mukaan lukien, alkoivat pian tapahtuneen jälkeen vältellä Valko-Venäjän ilmatilaa ja reitittivät lentonsa uudelleen.

Yhdysvallat ja EU kiristivät ”lentokonekaappauksen” myötä pakotteitaan Valko-Venäjää kohtaan. Valko-Venäjän presidentti Aljaksandr Lukashenka kommentoi pakotteita toukokuun lopussa syyttämällä länsimaita pyrkimyksestä synnyttää epäjärjestystä maahan. The Timesin mukaan hän myös varoitti Eurooppaa sanktioiden mahdollisista seurauksista.

– Me pysäytimme huumeet ja siirtolaiset. Nyt te kaadutte niihin ja jahtaatte heitä itseksenne, Lukashenka sanoi lehden mukaan.