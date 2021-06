Englannissa tehty tutkimus antoi 96 prosentin suojan sairaalahoitoa vaativalta infektiolta kahden annoksen jälkeen.

Pfizer/BioNTechin koronarokote suojaa hyvin kaikilta koronaviruksen muunnoksilta. Nyt suojan on todettu olevan erittäin hyvä myös deltavariantin vakavaa tautimuotoa vastaan.

Pfizer/BioNTechin koronavirusrokote suojaa hyvin Intian-variantin (nykyinen deltavariantti) sairaalahoitoa vaativaa vakavaa tautimuotoa vastaan. Kahden annoksen jälkeen Pfizer antaa 96 prosentin suojan vakavalta tautimuodolta.

Englannin terveysviranomaisen PHE (Public Health England) tekemästä tutkimuksesta kertoi uutistoimisto Reuters.

PHE:n mukaan Pfizerin suojateho deltavariantin vakavaa tautimuotoa vastaan on kahden annoksen jälkeen samaa luokkaa kuin kantavirus sars-cov-2:ta tai esimerkiksi brittivarianttia (nykyinen alphavariantti) vastaan.

PHE myös toteaa, että vaikka deltavariantti pystyy jonkin verran väistämään rokotteen antamaa suojaa oireellista infektiota vastaan, kaksi annosta suojaa silti erittäin hyvin sairaalahoitoon joutumiselta.

Lieväoireisen infektion suojatehoksi deltavarianttia vastaan on Pfizerin rokotteella saatu kaksi viikkoa toisen annoksen jälkeen 79 prosenttia.

Deltavariantin on todettu olevan vieläkin ärhäkämmin leviävä kuin koronaviruksen muiden muunnosten. Deltavariantti on tutkimusten mukaan rokottamattomille myös vaarallisempi – rokottamattomien riski saada sairaalahoitoa vaativa vakava tautimuoto on suurempi kuin muiden virusmuunnosten osalta.

Deltavariantin on havaittu aiheuttavan rokottamattomille useammin sairaalahoidon tarvetta. Intian Guwahatissa Indira Gandhi -stadionille perustettu 300-paikkainen väliaikainen koronasairaala valmistautui potilaiden tuloon.

Tuoreen Skotlannissa tehdyn tutkimuksen mukaan deltavariantti voi jopa kaksinkertaistaa rokottamattomien riskin joutua sairaalahoitoon. Skottitutkimusta ei ole kuitenkaan vielä vertaisarvioitu.

Samassa PHE:n tutkimuksessa myös AstraZenecan koronarokotteen todettiin antavan hyvän suojan deltavariantin vakavalta tautimuodolta. Kahden annoksen jälkeen AstraZenecan suojatehoksi saatiin 92 prosenttia.

AstraZenecan rokotetta ei tosin Suomessa enää juuri käytetä rokotteeseen liitetyn erittäin harvinaisen verenhyytymisen häiriön takia.