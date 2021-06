Britannian pääministeri Boris Johnson kertoi, ettei tällä hetkellä ole edellytyksiä jatkaa koronarajoitusten purkamista.

Britannian pääministeri Boris Johnsonin mukaan Englannin koronarajoitusten purkamista ei jatketa, Reuters uutisoi. Johnsonin mukaan rajoitusten purkaminen voisi johtaa tuhansiin kuolemiin, jotka olisivat muuten vältettävissä.

Päätöksen taustalla on delta-muunnoksen leviäminen Britanniassa. Intiassa ensin havaitusta muunnoksesta on tullut Britanniassa hallitseva koronaviruskanta. Terveysviranomaisten mukaan kyseinen variantti on jopa 60 prosenttia tarttuvampi kuin alkuperäinen viruskanta ja tutkijat ovat varoittaneet, että se voi käynnistää uuden tartunta-aallon.

Johnsonin mukaan tartuntojen määrä on kasvanut noin 64% viikossa ja tehohoidon tarve on ollut kasvussa.

Tarkoituksena oli alunperin purkaa 21. kesäkuuta mennessä suurin osa sosiaalisista rajoituksista mahdollistaen sen, että pubit, ravintolat, yökerhot ja majoituspalvelut voitaisiin avata täysin. Nyt tätä on lykätty ainakin 19. heinäkuuta asti.

– Mielestäni on järkevää odottaa hieman pidempään, Johnson sanoi tiedotustilaisuudessa.

– Olen luottavainen sen suhteen, ettemme tarvitse neljää viikkoa enempää.

Johnsonin mukaan koronarajoitusten purkamisen lykkäämisellä halutaan taittaa tartuntojen määrän kasvu.

Tilannetta on tarkoitus tarkastella uudestaan kesäkuun lopussa. Sinä aikana Britannian rokotuskampanjaa aiotaan tehostaa lyhentämällä suositeltua väliä rokoteannosten välillä yli 40-vuotiaiden kohdalla. Jatkossa annokset annetaan kahdeksan viikon välein aiemman 12 viikon sijaan.

Johnson sanoi olevansa luottavainen sen suhteen, että 19. heinäkuuta britit ovat saavuttaneet ”merkittävän immuniteettimuurin” ja koronarajoituksia voidaan purkaa turvallisesti. Johnson totesi kuitenkin, ettei koronaviruksesta välttämättä päästä täysin eroon ja jossain vaiheessa sen kanssa on opittava elämään.