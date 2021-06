Kommentti: Nato miettii tulevaisuuttaan poliittisesti hajanaisena – kaikki jäsenet eivät kunnioita liiton peruskirjaa

Naton perusarvoja pitäisi kunnioittaa puolustusliiton sisällä, kirjoittaa erikoistoimittaja Jouko Juonala.

Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg hakee yhtenäisyyttä, jota 30 jäsenmaan liitossa on vaikea löytää.

Pohjois-Atlantin sopimus huhtikuulta 1949 on puolustusliitto Naton peruskirja. Se sanoo näin:

”Sopimuspuolet vahvistavat, että ne uskovat Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjan tarkoituksiin ja periaatteisiin ja haluavat elää rauhassa kaikkien kansojen ja kaikkien hallitusten kanssa. Ne ovat lujasti päättäneet suojella kansojensa vapautta, yhteistä perintöä, kulttuuria ja sivistystä, jotka perustuvat demokratian periaatteisiin, henkilökohtaiseen vapauteen ja oikeusvaltion periaatteeseen.”

Kylmän sodan aikana Naton tehtävä oli hyvin selkeä: jäsenmaiden puolustaminen Neuvostoliiton uhkaa vastaan. Neuvostoliitossa ja sen sosialistisissa liittolaismaissa ei ollut kansojen vapautta, yksilön vapautta, demokratiaa eikä oikeusvaltioperiaatetta. Nato määritteli itsensä näiden arvojen puolustajaksi ja siten Neuvostoliiton vastakohdaksi.

Kylmä sota päättyi 30 vuotta sitten. Aluksi näytti siltä, että Neuvostoliiton seuraajavaltiosta Venäjästä olisi vähitellen tullut Naton yhteistyökumppani. Toisin kävi. Aggressiivista voimapolitiikkaa harjoittava Venäjä on Natolle ja lähi­ympäristölleen yhä paheneva ongelma.

Venäjän lisäksi Natolla on myös muita uhkia, joihin vastaamiseen puolustusliitto hakee keinoja huippukokouksessaan maanantaina Brysselissä. Naton pitäisi muun muassa löytää yhteinen linja suhtautumisessa Kiinan kasvavaan mahtiin ja vastata yhdessä kyberturvallisuuden ja ilmastonmuutoksen haasteisiin.

Kokouksessa puhutaan myös rahasta. Kymmenen Nato-maata on kasvattanut puolustusmenojaan yhteisesti sovittuun tavoitteeseen, kahteen prosenttiin bkt:stä. Naton pitäisi saada loput jäsenmaat mukaan ruotuun, ja ehkä myös kaikki muutkin sijoittamaan lisää rahaa puolustusliiton pieneen yhteiseen kassaan. Sen avulla Nato voisi kehittää muun muassa ohjuspuolustusta, ilmapuolustusta ja viestivälineitä.

Nato on sotilaallisesti maailman vahvin liittokunta. Arvoiltaan vapaan ja demokraattisen liittokunnan suurimmat kilpailijat ovat autoritaarisesti hallitut Venäjä ja Kiina. Poliittisesti Nato on kuitenkin hajanainen. Sen omissa riveissä on maita, jotka eivät kunnioita liiton peruskirjaa.

Monessa jäsenmaassa on jo unohdettu se, millaisten arvojen ja ihanteiden puolustamiseksi Nato perustettiin, arvioi Brysselin vapaan yliopiston kansainvälisen politiikan opettaja ja Nato Defence Collegen vieraileva lehtori Jonathan Holslag maanantaina julkaistussa artikkelissaan EUObserver-verkkolehdessä. Naton pahimmat viholliset piileskelevät Holslagin mukaan puolustusliiton sisällä.

”Aivan ensiksi, Nato-maiden pitäisi tunnustaa, että demokratia, vapaus ja ihmisarvo pysyvät (liittokunnan) ihanteina. Ne eivät ole koskaan valmiita, vaan niiden eteen pitää ponnistella jatkuvasti. Viime vuosikymmeninä Nato-maat ovat hidastelleet tässä työssä, ja kehitys pitää kääntää toiseen suuntaan”, Holslag kirjoittaa.

Holslag ei mainitse, mitkä maat Naton sisällä likaavat omaa pesää. Ei niitä ole vaikea löytää. Hyviä esimerkkejä ovat Turkki, Unkari ja Puola, jotka rikkovat jatkuvasti Pohjois-Atlantin sopimukseen kirjattuja ihanteita vastaan.

Tilanne on hyvin tiedossa Naton sisällä. Tällaisia terveisiä Slovakian presidentti Zuzana Caputova lähetti saapuessaan maanantaina Brysseliin:

– Tämä kokous antaa vahvan viestin transatlanttisesta yhtenäisyydestä ja kollektiivisen puolustuksen tärkeydestä. Resilienssi alkaa kuitenkin kotoa, vahvoista instituutioista sekä oikeusvaltioperiaatteen ja meidän arvojemme kunnioittamisesta.

Holslag katsoo asiaa laajemmin. Hän kehottaa Nato-maita vähentämään riippuvuuttaan autoritaaristen maiden tuontitavarasta ja energiasta. Hyvä esimerkki on valtiokapitalistinen Kiina, joka voi käyttää kauppaa geotaloudellisena vallankäytön välineenä – aseena. Hyvä esimerkki on Venäjä, joka sitoo muun muassa Saksan entistä tiukemmin kaasuntoimituksiinsa.

Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin odotetaan ottavan Naton pelastajan ja yhdistäjän roolin. Hän sanoikin maanantaina heti tullessaan Brysseliin, että Nato on ”kriittisen tärkeä” Yhdysvalloille ja sen eduille.

Retoriikan tasolla näin voi ollakin, mutta Yhdysvaltain asevoimissa katseet ovat suuntautuneet jo pitemmän ajan kohti Kiinaa. Yhdysvaltain pitää turvata strategiset etunsa Tyynellämerellä, Eurooppaa kuitenkaan unohtamatta. Se on vaikeaa tasapainoilua, sillä edes Yhdysvaltain rahkeet eivät riitä vahvaan sotilaalliseen läsnäoloon kaikkialla. Ydinaseet ovat tietysti asia erikseen.

Kauniita puheita ja julkilausumia paremmin Bidenin asenteista kertovat teot, jotka lupaavat eurooppalaisten liittolaisten ja kumppanien näkökulmasta ihan hyvää. Presidentti valitsi virkakautensa ensimmäiseksi ulkomaanmatkan kohteeksi Euroopan. Kuka muistaa vielä, mihin Donald Trump matkusti pian tultuaan valituksi?

Saudi-Arabiaan.