"Maailman suurimman perheen” isä kuoli – Ziona Chanalla oli yli 30 vaimoa ja lähes sata lasta

Ziona Chana johti isänsä perustamaa kristillistä lahkoa, joka uskoi moniavioisuuteen.

Intialainen Ziona Chana, jolla oli kymmeniä vaimoja ja lapsia, kuoli sunnuntaina, 76-vuotiaana. Ziona johti Mizoramin osavaltiossa kristillistä lahkoa, joka sallii moniavioisuuden.

Tiedot Chanan perheen koosta ovat hieman ristiriitaisia. Reutersin mukaan miehellä oli 39 vaimoa ja 94 lasta ja 33 lastenlasta, jolloin Chanan perheeseen kuuluisi 181 ihmistä. Toisaalta BBC:n mukaan miehen perheeseen kuului 38 vaimoa, 89 lasta ja 36 lastenlasta. BBC:n jutussa Chanaa tituleerataan ”maailman suurimman perheen” isäksi.

Ensimmäisen avioliittonsa Chana solmi vain 17-vuotiaana. Hän väitti Reutersin haastattelussa 10 vuotta sitten, että avioitui yhtenä vuonna jopa kymmenen vaimon kanssa ja halusi yhä kasvattaa perhettään.

Reutersin mukaan Ziona Chana avioitui ensimmäisen kerran vain 17-vuotiaana.

Chana asui perheensä kanssa suuressa, nelikerroksisessa, pinkissä rakennuksessa, jossa oli noin sata huonetta. Naiset jakoivat makuusalin Chanan oman makuuhuoneen lähellä.

Paikallisten mukaan mies halusi yleensä, että vaimoista seitsemän tai kahdeksan olisi jatkuvasti hänen kanssaan.

Mizoramin osavaltion johtavan ministerin Zoramthangan mukaan Chana ja hänen valtava perheensä houkuttelivat alueelle paljon turisteja. Hän totesi hyvästelevänsä Chanan ”raskain sydämin”.

The Hindun mukaan Chana johti Chana Pawl -lahkoa, jonka hänen isänsä oli perustanut vuonna 1942. Lahkossa on noin 2 000 jäsentä ja suurin osa heistä elää omavaraisesti Baktwawng Tlangnuamin kylässä.

Lehden mukaan Chana nähtiin perheensä kanssa aikoinaan Ripley’s Believe It or Not -sarjassa. Sarjaa esitettiin Suomessa nimellä Usko tai älä.

Chanan perheen on väitetty olevan maailman suurin, joskin monet muutkin ovat väittäneet omaavansa suurimman perheen eikä asiasta ole täyttä varmuutta. Esimerkiksi kanadalaisen, moniavioisuuden sallivan mormonilahkon johtajalla Winston Blackmoren perheeseen kuuluu noin 150 lasta 27 vaimon kanssa – yhteensä 178 ihmistä.