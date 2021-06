Biden ja Putin tapaavat keskiviikkona – Tutkijat: Putin sai tavoitteensa läpi jo paljon aikaisemmin

Geneven keskiviikon huippukokoukselta Yhdysvaltain ja Venäjän presidenttien kesken ei odoteta suuria. Putin janoaa arvostusta, mutta Biden aikoo osoittaa Yhdysvaltain pelaavan isommassa liigassa.

Yhdysvaltain Joe Biden ja Venäjän Vladimir Putin kohtaavat keskiviikkona Genevessä ensimmäisen kerran presidentteinä. Biden on viime viikolla alkaneen ensimmäisen Euroopan-vierailunsa aikana tavannut jo G7-maiden, Naton ja EU:n johtajat.

Yhdysvaltain ja Venäjän välit ovat kylmimmät vuosikausiin. Viimeksi niitä heikensivät Venäjän kyberiskut Yhdysvalloissa sekä oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyin vangitseminen ja hänen järjestönsä linjaaminen ”ääriryhmäksi”.

Biden esitti huippukokousta huhtikuussa sen jälkeen kun lännessä huolestuttiin Venäjän lähetettyä kymmeniätuhansia sotilaita Ukrainan rajalle. Tutkijan mukaan kyseessä oli kuitenkin vain Putinin temppu saada Bidenin huomio itseensä.

– Se oli koko tapaamisen taustalla. Näin Putin sai Bidenin hereille siitä, että tällainen tapaaminen tarvitaan, kuvailee Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jussi Lassila Venäjän taktiikkaa.

Huippukokous ajoittuu Bidenin presidenttikauden alkuvaiheeseen. Bidenin ehdotusta tapaamisesta on myös ihmetelty, sillä kokoukselta ei odoteta paljoa edistystä maiden jäisiin väleihin.

Huippukokous pidetään ylellisessä huvilassa Genevenjärven rannalla.

Sen sijaan Putin on jo saanut tavoittelemansa: huippukokouksen itsessään.

Asiantuntijoiden mielestä pelkkä Bidenin kutsu oli Venäjän johtajalle tarpeeksi: merkki arvostuksesta, jollaista Putin on janonnut koko valtakautensa ajan.

– Venäjä periaatteessa kaipaa, että Yhdysvallat tunnustaisi sen vertaisekseen. Sitähän Yhdysvallat ei tee, koska näkee siinä roolissa enemmän Kiinan, huomauttaa Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola.

Presidentit eivät järjestä yhteistä lehdistötilaisuutta huipputapaamisen jälkeen vaan pitävät kumpikin omansa. Aloite tähän tuli amerikkalaisilta.

– Amerikkalaiset eivät halua missään nimessä sellaista tilannetta, että Putin pääsisi käyttämään yhteistä esiintymistä oman asemansa pönkittämiseen, selittää Upin Jussi Lassila.

Lassila ei usko, että Venäjä tulee kokouksessa ainakaan julkisesti tekemään näyttäviä liennytysesityksiä.

– Se ei missään nimessä käy päinsä. Siinä on kyse kasvojen säilyttämisestä. Putinin taholta ei ole paljon yllätyksiä odotettavissa. Jännittäminen tässä tapauksessa ehkä liittyy enemmän Bideniin ja Putinin rooli on jo valmiiksi ennalta odotettu.

Biden tapaa Putinin hyvin erilaisella kokemuspohjalla kuin edeltäjänsä Donald Trump, jonka huippukokous Putinin kanssa Helsingissä aiheutti kohun.

– Biden on hyvin kokenut, entinen varapresidentti, joka on sukkuloinut Itä-Euroopassa ja senaattorina perehtynyt ulkopolitiikkaan vuosikymmenten ajan, Aaltola huomauttaa.

Bidenin koko matkan lähtökohtana ovat olleet G7:n, Naton ja EU:n johtajien tapaamiset ennen Putinia ja siten osoittaa, että Yhdysvalloilla on jotain, mitä Venäjällä ei ole, eli merkittäviä liittolaisia.

– Näin Yhdysvaltain erityinen rooli ja asema tulee selkeästi esiin ennen kuin Biden tapaa Putinin, joka on huonoissa väleissä keskeisten naapureidensa kanssa, Aaltola toteaa.

Bidenille tapaamisen suurin hyöty on huonojen Venäjä-suhteiden selkeyttäminen ja saada tietoa, miten Venäjällä ajatellaan esimerkiksi kyberiskuista.

– Halutaan tietää Venäjän argumentit ja mitä Venäjä on valmis tekemään. Jos huippukokousta ei olisi, niin olisimme paljon epätietoisempia asioista. Siksi kokouksen kritisointi on lyhytnäköistä. Perusasia on, että pitää pystyä kättelemään ja katseiden kohdata. Jo se kertoo paljon. Toisaalta jos ei suhteissa päästä eteenpäin, on sekin omalla tavalla selkeyttävää, kiteyttää Aaltola.

Odotukset huipputapaamisen suhteen ovat heikot molempien osapuolten edustajien jo ilmoitettua, että johtajat tuskin löytävät yhtämielisyyttä.

– En usko, että Bidenilla ja Putinilla on mitään poliittisia pyrkimyksiä. Neuvotteluissa käydään kauppaa asioista, mutta hyvin rajoitetusti. Mitään isoa diiliä ei ole tulossa, kuten pelättiin Trumpin ja Putinin tapaamisen yhteydessä, sanoo Aaltola.

Julkisuuden suhteen huipputapaamisessa sen sijaan nähdään jälleen kisailua. Eleet ja ilmeet seurataan tarkoin ja lasketaan, kumpi tule ensin paikalle ja kuka joutuu odottamaan.

– Eli tällaisia statuksen välittömiä osoituksia. Vaikka niitä sitten pystytään spinnaamaan ja julkisuusdiplomatiaa kovastikin korostamaan.

– En usko, että mitään suurempia kömmähdyksiä tulee tapahtumaan. Julkisuudenhallintaa tietenkin käydään ja siinä on tilaa puolin ja toisin kömmähdyksiin, mutta isossa pelissä, pitkässä juoksussa näillä asioilla ei ole merkitystä. Yhdysvaltain ja ja Venäjän välit ovat melko jääkylmät. Mutta voidaanhan niitä aina selkeyttää, mikä on tapaamiselle se minimalistisin tavoite, summaa Aaltola.