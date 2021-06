Ranska lahjoittaa Yhdysvalloille uuden Vapaudenpatsaan maiden välisten suhteiden vahvistamiseksi 135 vuotta alkuperäisen Vapaudenpatsaan paljastamisen jälkeen.

Vuoden 1886 tapahtumat vyöryvät päälle kuin sula metalli Yhdysvaltojen itsenäisyyspäivän alkusoittona, kun Ranska lahjoittaa New Yorkille uuden Vapaudenpatsaan.

Kyseessä on eksakti pienemmässä mittakaavassa oleva kopio maailmankuulusta, Liberty Islandilla newyorkilaisia ilahduttavasta patsaasta, kertoo patsaan lahjoittava taidekonservatorio CNAM tiedotteessaan. Uusi patsas asetetaan juhlallisesti Liberty Islandin lähelle Ellis Islandille heinäkuun aluksi, minkä jälkeen patsas jatkaa matkaansa.

Kuuluisan patsaan pikkusisko siirrettiin Pariisista erityiseen konttiin odottamaan merimatkaa.

Uutta pronssipatsasta on kutsuttu leikillisesti Vapaudenpatsaan pikkusiskoksi, sillä uusi patsas on kooltaan vain yhden kuudestoistaosan maailmankuulusta esikuvastaan. Kolmimetrinen, vain 450 kiloa painava patsas painii täysin eri luokassa kuin alkuperäinen patsas, joka ulottuu jalustansa kanssa 93 metriin.

” Patsas symboloi vapautta ja keveyttä ympäri maailmaa.

Patsas pakattiin kuluvalla viikolla Pariisissa CNAM:ssa kuljetusta varten seremoniallisesti. Viiden viikon päästä pronssipatsas julkistetaan Ellis Islandilla.

Vuonna 2009 valmistunut patsas on tähän saakka sijainnut synnyinkaupungissaan Pariisissa. Vapaudenpatsaasta on vuosisatojen aikana tehty useita kopioita. Yksi kuuluisimmista sijaitsee Las Vegasissa ja on 23 metriä korkea.

Uusi patsas on tehty mahdollisimman tarkkaan alkuperäisen kopioksi.

– Patsas symboloi vapautta ja keveyttä ympäri maailmaa, CNAM:in johtaja Olivier Faron sanoi CNN:n mukaan.

– Tahdomme lähettää hyvin yksinkertaisen viestin: ystävyytemme Yhdysvaltojen kanssa on erittäin tärkeää, erityisesti juuri nyt. Me tahdomme säilyttää ystävyytemme ja puolustaa sitä.

Uusi pronssipatsas on kolmimetrinen.

Ranska päätti lahjoittaa roomalaista oikeuden jumalatarta kuvaavan patsaan Yhdysvalloille myös maiden välisten suhteiden vahvistamiseksi. Sisällissota oli juuri päättynyt Yhdysvalloissa ja Abraham Lincoln julistanut vapautusjulistuksessa orjat vapaiksi.

Vapaudenpatsas tihkuu symbolismia. Patsaan jumalatar on katkonut ketjut ja kahleet ja ylös kohotetussa kädessään hän pitää kullattua valistuksen soihtua. Päässään hänellä on seitsensakarainen kruunu. Sakarat kuvaavat auringon säteitä, jotka loistavat ympäri maailman.

Kesti lähes kaksikymmentä vuotta, että patsas saatiin valmiiksi. Insinööri Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc kuoli kesken rakennustyön, ja töihin tarttui myöhemmin Eiffel-tornin myötä historiankirjoihin jäänyt Gustave Eiffel. 1885 patsas tuotiin Atlantin yli höyrylaivalla.

Newyorkilaisten tämänvuotinen lahjapatsas lähtee laivamatkalle Atlantin yli Le Havresta kesäkuun 19. päivänä. Patsas menee myöhemmin Washington DC:hin, missä se on kymmenen vuotta esillä Ranskan suurlähettilään residenssillä.