Äärioikeistolaista Jürgen Coningsia on etsitty ympäri Belgiaa jo lähes kuukauden ajan. Ammattisotilas julisti olevansa ”valtion vihollinen” ja uhkasi virologi Marc van Ranstia ja puolustusministeriä ennen katoamistaan.

Belgiassa kadonneen vaarallisena pidetyn ammattisotilaan Jürgen Coningsin etsinnät ovat jatkuneet jo lähes neljä viikkoa, mutta mies pysyy tietymättömillä suuretsinnöistä huolimatta.

Jürgen Conings, 46.

Conings, 46, lähti Leopoldsburgin kasarmilta maanantaina 17. toukokuuta mukanaan varastetut neljä sinkoa, konepistooli, pienempi pistooli ja paljon ammuksia. Hän väitti tarvitsevansa aseita koulutusta varten.

Hän on lehtitietojen mukaan erittäin taitava tarkka-ampuja ja palvellut muun muassa Irakissa ja Afganistanissa. Conings on ollut viranomaisten tarkkailulistalla jo aiemmin äärioikeistolaisten mielipiteidensä vuoksi.

Jürgen Coningsia etsitään eritoten Hoge Kempenin kansallispuistosta Belgian Limburgista, mistä miehen hylkäämä auto löytyi.

Ammukset repussa yllättivät

Tutkinta nytkähti eteenpäin, kun keskiviikkona Dilserbosin metsästä löydettiin mitä todennäköisimmin Coningsille kuuluva musta reppu.

Reppu löytyi puun juurelta noin kilometrin päästä Coningsin auton löytöpaikalta. Miehen Audi Q5 löytyi hylättynä ja kranaatilla ansoitettuna Hoge Kempenin kansallispuistosta 17. toukokuuta.

Repussa oli paljon ammuksia ja panosvyö sekä metsässä pärjäämiseen tarkoitettuja tavaroita kuten vettä, keksejä ja kuivaruokaa ja kulhoja. Repussa oli psykoosilääkkeitä, joita oli löytynyt myös Coningsin autosta.

Osa ammuksista sopii pistooliin ja konekivääriin, jotka Coningsilla on tiedetty olevan pakomatkallaan mukana, mutta repusta löytyi myös metsästysaseen ammuksia, mikä saattaa viitata siihen, että Conings on aiemmin tiedettyä raskaammin aseistettu

Syyttäjä Eric Van Duysen mukaan reppu kuuluu noin 80–90 prosentin todennäköisyydellä Coningsille.

Suurissa etsinnöissä ei ole löydetty repun lisäksi juuri jälkiä kadonneesta miehestä.

On epäselvää, kauanko reppu on lojunut metsässä.

– Reppu vaikuttaa olleen paikalla muutamien päivien ajan. Voi olla jopa 20 päivää, mutta ei kuukautta. Kyseisellä paikalla on tehty etsintöjä aiemminkin, mutta on mahdollista, ettei reppua silloin havaittu, syyttäjä sanoi Vtm Nieuwsille.

Elintarvikkeita sisältävän repun löytäminen on herättänyt myös kysymyksiä itsemurhan mahdollisuudesta, mutta viranomaiset eivät ole ottaneet asiaan kantaa.

Poliisi ja armeija ovat etsineet Coningsia valtavassa operaatiossa muun muassa lähialueen metsistä. Etsinnöissä on käytetty niin helikoptereita, panssarivaunuja kuin ruumiskoiria. Hoge Kempenin kansallispuisto sijaitsee Koillis-Belgiassa Flanderissa lähellä Alankomaiden rajaa.

Sadat armeijan sotilaat ja poliisit etsivät Coningsia. Naapurimaat ovat auttaneet etsinnöissä.

Conings on asunut aiemmin muutaman kilometrin päässä auton löytöpaikasta Dilsen-Stokkemissa.

Uhkaillut virologia ja moskeijaa

Ennen katoamistaan Conings on uhannut muun muassa belgialaista virologi Marc Van Ranstia, joka on ollut mediassa paljon esillä kertomassa Belgian koronatilanteesta.

Jäähyväiskirjeessään Ranst kirjoitti, että hän ei halua enää elää maailmassa, ”jossa poliittinen eliitti ja virologit määrittelevät, miten pitää elää”.

Het Nieuwsbladin tietojen mukaan Conings on uhannut noin kymmentä ihmistä, joille perheineen on järjestetty poliisisuojeltu kunnes mies on saatu kiinni. Lehden tietojen mukaan joukossa ei ole muita virologeja.

Suojelua saa muun muassa asianajaja, joka oli mukana järjestämässä Coningsin avioeroa sekä Coningsin entinen kumppani. Ihmiset ovat asuneet turvataloissa jo viikkojen ajan.

Marc van Ronst on ollut jo neljä viikkoa perheensä kanssa turvatalossa. Hän on kertonut tilanteen olevan erityisen raskas perheen 12-vuotiaalle.

Conings uhkasi lisäksi tehdä iskun moskeijaan. Alueella on lisätty poliiseja ja valvontaa niin moskeijoiden kuin turvapaikanhakijoiden keskuksien luona.

Sosiaalisessa mediassa Conings kirjoitti ennen katoamistaan muun muassa, että hän ”liittyy vastarintaan” ja että hänestä tulee ”vatlion vihollinen”.

Coningsin tiedetään olevan äärioikeistolaisen Vlaams Belang -puolueen jäsen.

Poliitikot huolissaan

Jürgen Coningsin katoaminen on ollut yksi Belgian pääpuheenaiheita viikkojen ajan. Monet belgialaisministerit ovat kommentoineet asiaa.

– Olemme sietäneet ekstremismiä aivan liian pitkään, puolustusministeri Ludivine Dedonder totesi Nieuwsbladille.

Jürgen Conings on uhannut myös puolustusministeri Ludivine Delonderia.

Conings on uhannut myös Belgian ranskankielisen sosiaalidemokraattipuolueen Parti Socialen ministeri Dedoneria, ja hän saa erikoissuojelua Coningsin aiheuttaman turvallisuusriskin takia.