Yhdysvaltalaismediat: Venäjä aikoo toimittaa Iranille vakoilua helpottavan satelliittijärjestelmän – Putin kiistää

Satelliitin tehokkaat kamerat vahvistaisivat merkittävästi Iranin vakoilukykyä.

Venäjä aikoo toimittaa Iranille satelliittijärjestelmän, joka mahdollistaisi aiempaa paljon yksityiskohtaisemmat vakoilutoimet, yhdysvaltalaislehti Washington Post (WP) kertoi perjantaina.

Lehti perustaa tietonsa virkamieslähteisiin. Sen mukaan asiasta on kertonut kolme entistä tai nykyistä virkamiestä Yhdysvalloista ja Lähi-idän alueelta.

Venäjän presidentti Vladimir Putin kiisti myöhemmin lehden tiedot yhdysvaltalaiskanava NBC:n haastattelussa.

– Se on valeuutinen. Hölynpölyä, Putin sanoi.

Putin sanoi, ettei ole itse tietoinen asiasta, mutta että jotkut tahot saattavat tietää enemmän. Hän kuitenkin sanoi, että Venäjällä ja Iranilla on yhteistyösuunnitelmia, jotka ulottuvat myös asevoimiin ja teknologiaan.

Putin antoi NBC-kanavalle pitkän haastattelun tulevan huipputapaamisen alla. Putin ja Yhdysvaltain presidentti Joe Biden tapaavat keskiviikkona Genevessä.

WP:n mukaan Kanopus-V-satelliitin tehokkaat kamerat vahvistaisivat merkittävästi Iranin vakoilukykyä. Iranin olisi mahdollista saada aiempaa tarkempaa tietoa esimerkiksi Persianlahden öljynjalostamoista, Israelin sotilastukikohdista sekä yhdysvaltalaisjoukkojen majoittumispaikoista Irakissa.

Lehden lähteiden mukaan satelliitti voisi olla käytössä jo muutaman kuukauden päästä. Kanopus-V:tä on markkinoitu siviilikäyttöön, mutta Iranissa sen hankinnassa ovat vahvasti olleet mukana asevoimien edustajat.

Iranilla on erittäin jännitteinen suhde useisiin valtioihin Lähi-idässä ja myös muualla maailmassa. Satelliitti voisi tuoda merkittävää etua paitsi Iranin asevoimille myös maan tukemille aseellisille ryhmille esimerkiksi Jemenissä ja Libanonissa.

Asiantuntijoiden mukaan Iranin vakoiluvalmiuksien parannus näyttäytyy erityisen huolestuttavana, kun huomioidaan maan viimeaikaiset panostukset ohjusohjausjärjestelmien kehittämiseen, WP kertoo. Iranilla on sekä ballistisia ohjuksia että aseistettuja lennokkeja, joilla se voi iskeä kohteisiin etäältä. Yksityiskohtaiset satelliittikuvat voisivat vahvistaa iskujen osumatarkkuutta entisestään.

Vaakalaudalla voi olla myös Iranin ydinsopimuksen kohtalo. Yhdysvaltoja yritetään neuvotteluissa sitouttaa takaisin sopimukseen ja Irania sen noudattamiseen.

Vuonna 2015 solmitulla monenkeskisellä ydinsopimuksella Iran sitoutui rikastamaan uraania korkeintaan 3,67 prosenttiin. Vastineeksi sitoumuksistaan tuolloin Iran sai helpotuksia talouspakotteisiin. Yhdysvallat irtautui ydinsopimuksesta presidentti Donald Trumpin kaudella vuonna 2018.

Iran on toistuvasti vakuuttanut, että sen ydinohjelma on rauhanomainen. Maa on kuitenkin korostanut, ettei se peräänny uraanin rikastamisestaan ennen kuin Yhdysvallat purkaa Trumpin kaudella asettamiaan pakotteita.