Äärioikeistoryhmälle raskaita syytteitä Capitolin valtauksesta – näin ryhmän jäsenet hekumoivat teloituksilla

Three Percenters -ryhmään liitetyistä kuudesta miehestä tiettävästi vain yksi meni sisään kongressiin, mutta syytteet tulivat salaliitosta.

Yhdysvalloissa liittovaltion syyttäjät ovat nostaneet kuutta miestä vastaan syytteet muun muassa salaliitosta virallisen prosessin vastustamiseksi liittyen maan kongressirakennuksen valtaukseen 6. tammikuuta. Lisäksi miehiä syytetään poliisin vastustamisesta ja aserikoksista.

Ainakin neljä miehistä kuuluu äärioikeistolaiseen militanttiryhmään nimeltä Three Percenters, ja myös kaksi muuta on liitetty ryhmän toimintaan. Three Percenters viittaa myyttiin Yhdysvaltain itsenäisyyssodan ajoilta, jolloin väitetysti kolme prosenttia pohjoisamerikkalaisista vastusti aseellisesti brittivaltaa.

Salaliittosyytteet ovat kovimpia Capitolin valtauksesta tähän mennessä nostettuja syytteitä ja niistä voi saada 20 vuoden tuomion.

Myös kahta muuta äärioikeistoryhmää, Proud Boysia ja Oath Keepersia epäillään samoista puuhista. Ryhmittymien syytetään kokoontuneen Washingtoniin tammikuussa vastustamaan Joe Bidenin vaalivoiton sinetöintiä Donald Trumpin vaalivilppiväitteiden provosoimana. Niiden uskotaan valmistautuneen myös väkivaltaan.

Kalifornialaismiehistä kaksi on tunnettuja jo aiemmista puuhistaan. Alan Hostetter, 56, ja Russell Taylor, 40, perustivat viime vuonna toisen ryhmittymän vastustamaan Yhdysvaltain koronarajoituksia. Myöhemmin he tukivat Trumpin vaalivilppiväitteitä ja järjestivät Capitolin valtauksen alla 5. tammikuuta korkeimman oikeuden edessä mielenosoituksen, jossa puhui muun muassa Trumpin entinen neuvonantaja Roger Stone.

Syytteet pohjautuvat todisteisiin, joiden mukaan kuusikko keskusteli Telegram-viestipalvelussa jo viime joulukuussa lähtien aikeista kuljettaa aseita Washingtoniin ja vallata kongressi.

Päivämääräksi valikoitui syyttäjien mukaan 6. tammikuuta, koska presidentti Trump oli 19. joulukuuta kutsunut Twitterissä kannattajiaan silloin mielenosoitukseen.

– Haluan henkilökohtaisesti olla ylimmällä portaalla ja yhtenä ensimmäisistä murtaa ovet, Taylor hehkutti tovereilleen viestissään.

Miehet keskustelivat myös aseistuksesta. Yksi miehistä kertoi matkustavansa Washingtoniin katumaasturilla. Lentokone ei käynyt, koska mukana oli tarkoitus viedä lamauttavaa kaasusumutetta ja veitsiä.

Hostetteria vastaan syyttäjillä on myös todisteita väkivaltaan yllyttämisestä. Hänen on kerrottu kuvailleen julkisesti mielenosoituksessa, mitä tapahtuu Trumpin vaalivoittoa kyseenalaistaville.

– Teloitus on oikeutettu rangaistus tämän vallankaappauksen johtajille, syytekirjelmässä kerrotaan Hostetterin sanoneen.

Vain yhden kuusikosta on todistettu lopulta murtautuneen Capitol-rakennuksen sisään.

Salaliittosyytteiden on tulkittu kielivän siitä, että liittovaltion syyttäjät eivät aio rajata Capitol-syytteiden nostamista ainoastaan kongressiin tunkeutuneisiin vaan ulottavan tutkinnan paljon laajemmalle. Epäiltyjen määrä on jo lähemmäs 500.

Rikostutkinnat ovat tällä hetkellä ainoa käynnissä oleva jälkiselvittely Capitolin valtauksesta, sillä kongressin republikaanit torppasivat tutkintaa varten puuhatun komission muodostamisen, koska syyttivät sitä poliittiseksi.