Vähän erilainen äitien reissu: neljä äitiä päätti soutaa tällaisella veneellä Atlantin yli

Neljä-viisikymppiset brittinaiset toteuttivat häkellyttävän unelmansa vuonna 2015 ja lähtivät soutuveneellä ylittämään Atlanttia.

Brittiäidit Janette, Frances, Helen ja Niki eivät olleet ennen päähänpistoaan soutaneet kuin kotikaupunkinsa Yorkin läpi virtaavalla joella, mutta kolme vuotta päähänpistosta naiset olivat Kanariansaarten La Gomerassa valmiina soutamaan 4800 kilometriä valtameren aallokossa.

- Tuen heitä sataprosenttisesti, mutta mielestäni he ovat aivan sekaisin, Helenin aviomies Richard virnisti ennen kuin naiset lähtivät matkaan.

Dokumenttia katsoessa voi välillä yhtyä Richardin mietteeseen. Päällimmäinen tunne naisten matkaa katsoessa on kuitenkin hämmästys siitä, miten paljon sisua heihin voi mahtua.

Naiset soutivat kaksi tuntia ja lepäsivät kaksi tuntia yöt ja päivät.

68 päivän valtamerisoutuun mahtuu niin paljon yllätyksiä, että dokumentti on draaman kaarta täynnä, kuin ammattikäsikirjoittajan kynästä. Matkasta on toki kirjoitettu kirjakin, nimeltään Four Mums in a Boat.

Sisukkaiden äitien matkaa seurataan dokumentissa.

Matkalle mahtui muun muassa kolme päivää raivonnut hurrikaani ja ongelmia juomaveden kanssa. Uskomattomuudessaan Neljä äitiä veneessä vetää vertoja Kon-Tikille ja Piin elämälle – mutta se, että airoja vetävät ihanan rempseät ja tavalliset naiset, tekee kotikutoisesta dokumentista todellisen tv-helmen.

Neljä äitiä veneessä perjantaina National Geographic klo 18.00.