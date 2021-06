Tapaaminen alkoi – Johnson vastasi Bidenin letkautukseen kaksikon puolisoista: ”En aio olla eri mieltä presidentin kanssa”

Maiden perinteisesti läheistä suhdetta varjostaa Pohjois-Irlannin jännitteinen tilanne Britannian EU-eron jäljiltä.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden ja Britannian pääministeri Boris Johnson aloittivat tapaamisensa torstaina yhtenä hymynä poseeratessaan medialle. G7-kokouksen aattona järjestetyn kohtaamisen aluksi Biden onnitteli vastikään avioitunutta Johnsonia ja letkautti, että kumpikin johtaja on saanut puolisokseen paremman ihmisen kuin heidän asemissaan kuuluisi.

– En aio olla eri mieltä presidentin kanssa tästä tai todella mistään muustakaan asiasta, Johnson vastasi.

Virkakautensa ensimmäistä ulkomaanmatkaa aloitteleva Biden saapui Britanniaan keskiviikkoiltana. Maiden suhde on perinteisesti ollut läheinen, mutta tapaamista varjostaa Pohjois-Irlannin jännitteinen tilanne Britannian EU-eron jälkeen.

Britannian EU-erosopimuksen yhteydessä sovittiin Pohjois-Irlannin rajajärjestelyistä, joiden mukaan Britanniaan kuuluvan Pohjois-Irlannin ja Irlannin tasavallan välinen raja on avoin, kun taas Pohjois-Irlannin ja muun Britannian välille on asetettu tiettyjä rajamuodollisuuksia. Aiemmin tänä vuonna Britannia kuitenkin päätti yksipuolisesti jatkaa helpotetuilla rajatarkastuksilla, minkä johdosta EU-komissio on käynnistänyt rikkomusmenettelyn Britanniaa vastaan.

Ensi viikolla vastassa on Putin

Biden osallistuu Britanniassa myös G7-teollisuusmaiden kokoukseen Cornwallissa perjantaista alkaen. Sunnuntaina presidentti tapaa kuningatar Elisabetin.

Britanniasta Biden jatkaa EU- ja Nato-huippukokouksiin Brysseliin.

Saapuessaan Britanniaan keskiviikkoiltana presidentti puhui Yhdysvaltain ilmavoimien sotilaille Mildenhallin sotilastukikohdassa.

– Teemme selväksi, että Yhdysvallat on palannut, ja maailman demokratiat seisovat yhdessä vaikeimpia haasteita vastaan, Biden sanoi.

Euroopan-kiertueensa päätteeksi Biden tapaa Sveitsissä Venäjän presidentti Vladimir Putinin. Venäjän ja Yhdysvaltojen jännitteinen suhde on viime aikoina kiristynyt entisestään. Yhdysvallat on syyttänyt Venäjää muun muassa kyberhyökkäyksistä ja vaaleihin sekaantumisesta.