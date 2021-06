Syrjäytettyä johtajaa vastaan on nostettu myös monia muita rikossyytteitä.

Myanmarin sotilasjuntta on asettanut maan syrjäytetyn johtajan Aung San Suu Kyin syytteeseen korruptiosta.

Syytteet perustuvat väitteisiin, joiden mukaan Aung San Suu Kyi olisi ottanut laittomasti vastaan yli puoli miljoonaa dollaria käteisenä sekä noin 11 kiloa kultaa. Hänen asianajajansa kutsuu syytteitä absurdeiksi.

Kahden oikeudenkäynnin on lykkääntymisten jälkeen viimein määrä alkaa toden teolla ensi viikolla, jolloin on määrä kuulla todistajia. Ensi viikolla on määrä käsitellä syytteitä koronamääräysten rikkomisesta ja laittomien radiopuhelinten hallussapidosta sekä kapinan lietsomisesta.

Armeija teki Myanmarissa vallankaappauksen helmikuun alussa, minkä jälkeen maa on ajautunut kaaokseen.