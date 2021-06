Tanskassa puretaan taas rajoituksia – näin paljon huonompi maan korona­tilanne on Suomeen verrattuna

Tanskassa puretaan jälleen rajoituksia. Maassa todetaan keskimäärin 734 uutta koronatartuntaa päivässä.

Tanska luopuu kasvomaskien käytöstä ja sallii jalkapallon EM-kisojen otteluihin entistä suuremman yleisömäärän. Asiasta kertoi Reutersin mukaan torstaina Tanskan hallitus.

Tanskassa koronaviruksen kolmas aalto jäi monia muita maita lievemmäksi joulukuun tiukkojen rajoitustoimien jälkeen. Tartuntamäärien laskettua rajoituksia on ryhdytty hiljalleen purkamaan.

Hallituksen mukaan kasvomaskien käyttö ei ole enää pakollista kesäkuun 14. päivän jälkeen muutoin kuin julkisessa liikenteessä seisomapaikoilla matkustettaessa. Myös ravintolat ja baarit saavat vaiheittain pidentää aukioloaikojaan.

Aiemmin Kööpenhaminassa pelattavien EM-jalkapallo-otteluiden suurimmaksi sallituksi yleisömääräksi määriteltiin 16 000. Nyt väkimäärää kasvatetaan 9 000:lla, joten otteluihin otetaan sisään 25 000 katsojaa.

– Tartuntatilanteen kehitys on vakaalla tasolla samaan aikaan kuin tanskalaisten rokotukset etenevät hyvää tahtia, Tanskan oikeusministeri Nick Haekkerup kertoi lausunnossaan.

Reutersin keräämien tietojen mukaan noin 5,9 miljoonan asukkaan Tanskassa raportoidaan tällä hetkellä keskimäärin 734 uutta koronatartuntaa päivässä. Asukasmäärältään vain hieman pienemmässä Suomessa vastaava luku on saman datan mukaan 107.

Ilmaantuvuusluku (uusia tartuntoja 100 000:a ihmistä kohti) kahden viikon ajalta on Tanskassa 208. Suomessa ilmaantuvuusluku on torstain tietojen mukaan 27,7.

Tanskan terveysviranomaisten julkaisemien tuoreimpien tietojen mukaan Tanskassa on 122 sairaalahoitoa tarvitsevaa koronapotilasta. Teho-osastoilla hoidettavien määrä on 27. Suomessa oli keskiviikkona julkaistujen THL:n tietojen mukaan sairaalahoidossa koronan takia 58 ihmistä, ja heistä 7 oli tehohoidossa.

Tanskalaisista hieman yli puolet on saanut ensimmäisen rokoteannoksensa. Täysin rokotettuja väestöstä on 29 prosenttia.

Suomessa koronavirusrokotteen ensimmäisen annoksen on saanut noin 2,71 miljoonaa ihmistä. Rokotuskattavuus on ensimmäisen annoksen osalta 48,8 prosenttia. Kahdella annoksella rokotettuja on Suomessa reilut 11 prosenttia.