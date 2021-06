Biden saapui Eurooppaan – jyrähti heti Venäjälle: ”Olen tehnyt selväksi tämän”

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden puhui keskiviikkoiltana Britannian Suffolkissa yhdysvaltalaisjoukoille ja heidän perheenjäsenilleen.

Eurooppaan keskiviikkoiltana saapunut Yhdysvaltain presidentti Joe Biden käynnisti virkakautensa ensimmäisen ulkomaanmatkan korostamalla maansa horjumatonta sitoutumista Nato-yhteistyöhön sekä varoittamalla Venäjää.

Biden puhui Britannian Suffolkissa sijaitsevassa Mildenhallin lentotukikohdassa noin tuhannelle yhdysvaltalaissotilaalle sekä heidän perheenjäsenilleen.

Puheessaan Biden kertoi, että hänellä on viesti Venäjän presidentille Vladimir Putinille, jonka hän tapaa ensi viikolla Sveitsissä Euroopan-kiertueensa päätteeksi.

– Emme tavoittele konfliktia Venäjän kanssa. Haluamme vakaan ja ennustettavissa olevan suhteen... Mutta olen tehnyt selväksi tämän: Yhdysvallat vastaa voimakkailla ja merkityksellisillä keinoilla, jos Venäjän hallitus ryhtyy vahingollisiin toimiin, presidentti jyrähti Reutersin mukaan.

Otteita Bidenin puheesta on nähtävissä artikkelin yläosassa olevalla videolla.

Juuri Britannian maaperälle laskeutuneet Joe Biden ja Jill Biden kuvattiin Cornwallissa sijaitsevalla Newquayn lentokentällä keskiviikkoiltana.

Yhdysvalloista lähtiessään Biden kertoi toimittajille, että hänen tavoitteenaan on vahvistaa liittoumaa ja tehdä selväksi Putinille ja Kiinalle, että Yhdysvaltojen ja Euroopan yhteys on tiivis. Aiemmin hän on sanonut pyrkivänsä määrätietoisesti jälleenrakentamaan transatlanttisia suhteita sekä muokkaamaan Venäjä-suhteita uuteen uskoon edeltäjänsä Donald Trumpin myrskyisän virkakauden jäljiltä.

– Tämä on ensimmäinen ulkomaanmatkani Yhdysvaltain presidenttinä. Suuntaan G7-kokoukseen, sitten Naton ministerikokoukseen ja sen jälkeen tapaamaan herra Putinia, jotta voin kertoa hänelle sen, mitä haluan hänen tietävän, Biden sanoi saaden joukoilta raikuvat suosionosoitukset.

– Joka vaiheessa matkan varrella aiomme tehdä selväksi, että Yhdysvallat on palannut ja että maailman demokratiat tukevat toisiaan selättääkseen kovimmat haasteet ja kysymykset, joilla on eniten merkitystä tulevaisuutemme kannalta, Biden jatkoi.

Torstaina Bidenin on määrä tavata Britannian pääministeri Boris Johnson. Perjantaina puolestaan käynnistyy G7-maiden kokous Cornwallissa sijaitsevassa St. Ivesin satamakaupungissa, ja sunnuntaina presidentin ohjelmassa on kuningatar Elisabetin tapaaminen.

Maanantaina Bidenin matka jatkuu Britanniasta mantereen puolelle Brysselin Nato-huippukokoukseen.