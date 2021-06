Kaikuluotaimella varustettu laiva löysi mereltä Annan ja Olivian isälle kuuluneen happipullon ja pussilakanan.

Espanjalaisten Annan, 1, ja Olivian, 6, sekä heidän isänsä Tomas Gimenon, 37, etsinnät ovat nytkähtäneet hieman eteenpäin, kun merenpohjaa kaikuluotaimella skannaava laiva löysi maanantaina merenpohjasta kaksi Tomas Gimenolle kuulunutta esinettä. Tuhannen metrin syvyydestä Teneriffan edustalta löytyi Tomas Gimenon happipullo ja pussilakana.

Anna ja Olivia sekä heidän isänsä ovat olleet kateissa kuusi viikkoa. Tomas Gimenon pelätään tappaneen tyttärensä kotonaan Kanariansaarten Teneriffalla ja vieneen heidät sitten veneelle.

Espanjalaislehti La Razonin mukaan poliisi pitää mahdollisena, että happipulloa on käytetty painona ruumiin tai ruumiiden kadottamisessa ja lakanaan on voitua kääriä ruumis.

Tomas Gimeno käytti happipulloa sukelluskalastaessaan, ja se on voitu osoittaa hänen pullokseen leimojen perusteella. Esineet on toimitettu rikostekniseen laboratorioon Madridiin tarkempaa tutkimusta varten.

Isä oli ensin hakenut tytöt sovitusti ex-kumppaninsa luota ja päiväkodista ja sen jälkeen kadonnut lasten kanssa. Hän oli kertonut puhelimessa tyttöjen äidille, ettei tämä tule enää näkemään lapsia, ja sanonut lähtevänsä ”jonnekin kauas”.

Tomas Gimeno vaikutti valmistelleensa katoamista. Hän oli muun muassa siirtänyt yhdeltä pankkitililtään toiselle tilille 55 000 euroa, antanut tyttöystävälleen paketin avattavaksi puoliltaöin katoamispäivänä ja käynyt lasten kanssa hyvästelemässä omat vanhempansa.

Gimenon nähtiin lähteneen vesille kahdesti tyttöjen katoamispäivänä 27. huhtikuuta. Ensimmäisellä kerralla miehen nähtiin kantaneen painavia laukkuja. Yksi epäily on, että lapset olisivat olleet niiden sisässä.

Miehen merelle hylkäämä vene löytyi seuraavana päivänä, minkä takia merenpohjasta on etsitty johtolankoja lapsista tai heidän isästään. Tähän mennessä merta on skannattu 34 neliökilometrin alueelta. Tutkijat ovat kyenneet jäljittämään matkapuhelindatan avulla, missäpäin merta Thomas Gimeno liikkui katoamispäivänä.

Ángeles Alvariño -alus jatkaa etsintöjä merellä kadonneiden ihmisten tai heille kuuluneiden tavaroiden löytämiseksi.

Espanjalainen La Razón -lehti kertoi viime viikolla, että Gimenon kotoa on löydetty uusi ”häiritseviä” todisteita. Jo aiemmin hänen kotoaan on löydetty Annan ja Olivian verta.

Uutistoimisto Efen mukaan perhe uskoo, että happipullon ja lakanan löytyminen ovat osa Tomas Gimenon strategiaa, jossa tarkoitus on saada ihmiset uskomaan, että hän on tappanut lapset vaikka hän todellisuudessa on lähtenyt muualle lastensa kanssa.

Lasten äiti Beatriz Zimmermann on muun muassa perustanut Instagram-tilin lastensa löytymiseksi. Instagram-tilillä hän viimeksi perjantaina kirjoitti pitkän, ex-puolisolleen osoitetun julkaisun, jossa hän pyysi miestä ajattelemaan rauhallisesti ja tuovan lapset takaisin kotiin.