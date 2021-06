Aljaksandr Lukashenkan epäillään antaneen Valko-Venäjän viranomaisille käskyn höllentää rajavalvontaa Liettuan ja Puolan vastaisilla rajoilla. Lukashenka vihjaili asiasta jo pari viikkoa sitten, kun hän tuomitsi Euroopan unionin käyttöön ottamat lentopakotteet.

Liettuassa epäillään, että Valko-Venäjän itsevaltainen johtaja Aljaksandr Lukashenka on ryhtynyt painostamaan Euroopan unionia ja erityisesti Liettuaa niin kutsutun ”pakolaisaseen” avulla.

Liettuan viranomaisten mukaan Valko-Venäjän maarajan yli on alkanut virrata kolmansien maiden kansalaisia ilman asiaankuuluvia matkustusasiakirjoja. Kun henkilöt on otettu kiinni, he ovat ilmoittaneet tulleensa hakemaan turvapaikkaa.

Turvapaikanhakijoiden joukossa on ollut viime viikkoina muun muassa Irakin ja Syyrian kansalaisia.

– On selvää, että Liettuaa vastaan käydään hybridisotaa ja siirtolaisvirrat ovat yksi sen keinoista, sisäministeri Agne Bilotaite sanoi uutistoimisto AP:n mukaan.

Bilotaiten mukaan näyttää siltä, että viime viikkoina vilkastunut turvapaikanhakijoiden virta selittyy Valko-Venäjän viranomaisten toiminnalla tai toimimattomuudella.

– Laittomien siirtolaisten virta Liettuaan ei koostu mistään satunnaisista tapauksista. Kaikki on hyvin järjestäytynyttä. Viranomaiset saattavat olla itse mukana avustamassa. Minskiin on lentoja Bagdadista ja Istanbulista, Bilotaite sanoi.

Bilotaite varoitti myös, että laittomien siirtolaisten tulo Valko-Venäjältä Liettuaan on uhka koko Euroopan unionille.

Valko-Venäjän maarajan kautta on tullut parin viime viikon aikana kiihtyvällä vauhdilla kolmansien maiden kansalaisia turvapaikanhakijoiksi erityisesti Liettuaan, mutta myös Puolaan.

Tuore turvapaikanhakijavirta saattaa selittyä Lukashenkan pari viikkoa sitten antamalla varsin suorasukaisella uhkauksella.

Lukashenka ryöpytti 26. toukokuuta pitämässään puheessa Euroopan unionia muun muassa lentokielloista, jotka otettiin käyttöön Valko-Venäjän suorittaman Ryanairin lentokoneen valepommiuhkauksen ja oppositiomielisen toimittajan Raman Pratasevitshin pidätyksen vuoksi.

Lukashenka antoi ymmärtää, että Valko-Venäjä voi vastata EU:n lentopakotteisiin omalta puoleltaan höllentämällä rajavalvontaa huumekaupan ja laittomien siirtolaisten osalta.

– Me olemme pysäyttäneet huumeet ja siirtolaiset – mutta nyt saatte itse syödä niitä ja ottaa heitä kiinni, Lukashenka sanoi puheessaan.

Liettualla ja Valko-Venäjällä on yhteistä rajaa liki 680 kilometriä. Kyseessä on samalla myös Euroopan unionin ulkoraja.

Tämän vuoden ensimmäisen viiden kuukauden aikana Liettuaan tuli Valko-Venäjän kautta 189 laitonta siirtolaista, kun heitä tuli koko viime vuoden aikana yhteensä 81.

Liettuan parlamentin turvallisuus- ja puolustusvaliokuntaa johtava Laurynas Kasciunas kertoi epäilevänsä, että Liettuasta on tullut nyt Valko-Venäjän vallanpitäjien ”maalitaulu”. Hän kertoi Liettuan Sputnik-sivustolle, että kesäkuun ensimmäisellä viikolla rajaviranomaiset ottivat kiinni peräti 72 laitonta siirtolaista Valko-Venäjän vastaiselta rajalta.

Tällä viikolla liettualaiset viranomaiset ottivat puolestaan maanantaina kiinni yhdeksän irakilaista, jotka ilmoittautuivat heti turvapaikanhakijoiksi. Tiistaina otettiin vuorostaan kiinni 18 henkilöä, joiden joukossa oli sekä irakilaisia että srilankalaisia, kertoo Sputnik.

Kasciunasin mukaan on pelättävissä, että Minskin kautta kohti Liettuaa matkaavien kolmansien maiden kansalaisten virta kasvaa jyrkästi lähiviikkoina.

– Bagdadista ja Istanbulista on yhteensä neljä lentoa Minskiin, ja ne korreloivat siirtolaisvirtojen kanssa. Lennoilla tulee pääasiassa ihmisiä Syyriasta ja Irakista. Jos pahin toteutuu, meille saattaa alkaa tulla viikoittain 200–300 ihmistä, hän sanoi LRT:n mukaan.

Kasciunasin mukaan rajan yli tulleet kolmansien maiden kansalaiset ovat systemaattisesti ilmoittaneet hakevansa poliittista turvapaikkaa, vaikka hänen mukaansa on selvää, että suurin osa heistä on pikemminkin etsimässä parempaa elintasoa.

Kasciunasin mukaan huomiota herättää myös se, että vastaavanlainen turvapaikanhakijatulva ei ole näyttänyt ainakaan vielä kohdistuvan Latviaan, vaikka maalla on niin ikään yhteistä rajaa Valko-Venäjän kanssa.

Liettuan lisäksi kolmansien maiden kansalaisia on pyrkinyt Valko-Venäjältä turvapaikanhakijoiksi Puolaan, mutta ainakin toistaiseksi hieman vähemmän kuin Liettuaan.

Tämän vuoden alkupuoliskolla Puola on ottanut kiinni Valko-Venäjän vastaiselta rajaltaan yhteensä 92 laitonta rajanylittäjää, joista 24 jäi kiinni vain viikko sitten. Heidän joukossaan oli 11 Afganistanin kansalaista, ja yhdeksän oli Venäjän kansalaisuuden omaavia tshetsheenejä.

Tulijoiden määrä on selkeästi kasvussa, sillä koko viime vuoden alkupuoliskolla Valko-Venäjän rajan yli tuli laittomasti Puolaan vain 24 ihmistä.

Valko-Venäjän viime elokuun presidentinvaalien tosiasiallisena voittajana pidetty Svjatlana Tsihanouskaja on maanpaossa Liettuassa.

Liettuassa epäillään nyt, että Valko-Venäjä kostaa turvapaikanhakijavirran avulla sitä, että Liettua on tarjonnut turvapaikan monille valkovenäläisille Lukashenkan vastustajille ja opposition edustajille. Kuuluisin heistä on opposition presidenttiehdokas Svjatlana Tsihanouskaja, joka joutui maanpakoon viime elokuun vilpillisten vaalien jälkeen, vaikka rehellisellä ääntenlaskulla hän olisi todennäköisesti noussut Valko-Venäjän uudeksi presidentiksi.

Liettuan rajavartiolaitoksen johtaja Rustamas Liubajevas kertoi, että Valko-Venäjän kautta tulevien laittomien siirtolaisten määrä alkoi kasvaa viime syksynä, mutta tänä keväänä ja aivan viime viikkoina määrät ovat lisääntyneet huomattavasti.

– Olemme havainneet, että Valko-Venäjän viranomaisilta puuttuu liki kokonaan halu yhteistyöhön tässä asiassa, Liubajevas totesi.

– Meillä ei ole suoria todisteita siitä, että Valko-Venäjän rajaviranomaiset ovat mukana järjestelyissä, mutta meillä on aihetta olettaa, että muut viranomaiset saattavat olla osallisina, tai ainakaan he eivät tee mitään sen eteen, että he pidättäisivät näitä ryhmiä rajoilla estääkseen laitonta siirtolaisuutta, Liubajevas muotoili.

Liettuan ja Puolan rajoilla kehittymässä oleva tilanne tuo mieleen talven 2015–2016, kun Venäjältä alkoi tulla kolmansien maiden kansalaisia hakemaan turvapaikkaa ensin Norjaan ja sitten myös Suomeen pohjoisten rajanylityspaikkojen kautta.

Venäjä väitti aluksi, että se ei voi estää turvapaikanhakijoiden tuloa, vaikka tosiasiassa Venäjän pohjoiset rajanylityspaikat muuttivat omia tarkistuskäytäntöjään ja päästivät turvapaikanhakijat läpi ilman asiaankuuluvia matkustusasiakirjoja.

Suomeen saapui Venäjältä Raja-Joosepin ja Sallan rajanylityspaikkojen kautta lokakuun 2015 ja helmikuun 2016 välisenä aikana yhteensä 1 757 turvapaikanhakijaa. Heidän joukossaan oli yli 30 maan kansalaisia, ja osa heistä oli asunut ennen rajalle tuloaan jopa vuosikymmenen Venäjällä.

Turvapaikanhakijoiden virta päättyi vasta, kun Suomi solmi Venäjän kanssa puoli vuotta kestäneen erityissopimuksen rajanylityksestä pohjoisen rajanylityspaikoilla. Rajoituksen aikana vain Suomen, Venäjän ja Valko-Venäjän kansalaiset saivat ylittää itärajan Lapissa. Valko-Venäjän kansalaisten rajanylitysoikeus johtui valtioliitosta Venäjän kanssa.