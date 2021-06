Main ContentPlaceholder

Ulkomaat

Kiinassa tuhoa kylväneet norsut nähtiin ensimmäistä kertaa yhdessä lepäämässä – drone tallensi hellyttävän näyn

Kansallispuistosta karannut 15 yksilön norsulauma on vaeltanut tuhoisasti 500 kilometriä. Kiinalaisarvioiden mukaan lauma on aiheuttanut liki miljoonan euron edestä tuhoa. Nyt lauma on pysähtynyt levähtämään Lounais-Kiinan suurkaupungin laitamalle.

