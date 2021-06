Asiantuntijat: Biden saapuu Eurooppaan epäluuloisten liittolaisten pariin – ”Trumpin paluun varjo on yhä olemassa”

Yhdysvaltain presidentin viikon kestävä kiertue alkaa tapaamisella Boris Johnsonin kanssa ja päättyy huippukokoukseen Vladimir Putinin kanssa.

Presidentti Joe Biden saapuu keskiviikkona Britanniaan. Alkava Euroopan-kiertue on koronapandemian aiheuttaman viivästyksen vuoksi myös hänen ensimmäinen ulkomaanmatkansa presidenttinä.

Yhdysvallat siirtyi presidentti Donald Trumpin jälkeiseen aikaan tammikuussa, ja nyt on Euroopan vuoro, kun presidentti Joe Biden saapuu keskiviikkona kautensa ensimmäiselle ulkomaanmatkalle vanhalle mantereelle.

Bidenilla on edessään superviikko, johon sisältyvät Britannian johdon tapaamiset, G7-huippukokous Britanniassa, Nato-huippukokous sekä EU-johdon tapaaminen Brysselissä. Kyseessä on samalla maailman huippujohtajien ensimmäinen kohtaaminen kasvokkain koronapandemian alkamisen jälkeen.

Lopuksi koittaa matkan ehkä odotetuin hetki, kun Biden kohtaa Sveitsin huippukokouksessa Venäjän Vladimir Putinin ensi viikon keskiviikkona.

G7-maiden eli johtavien teollisuusmaiden päämiesten huippukokous sulkee Cornwallin viikonloppuna.

Sitä ennen Yhdysvaltain presidentin on kuitenkin pitänyt vakuuttaa perinteiset eurooppalaiset liittolaiset siitä, että Yhdysvallat on taas palannut kansainvälisille areenoille luotettuna kumppanina, joka myös pysyy sellaisena.

Juuri tässä suhteessa Trumpin varjo seuraa vierailun ennakkoarvioissa tiiviisti Bidenin kannoilla.

– Ei pidä aliarvioida Trumpin vuosien EU:lle aiheuttamaa shokkia. Hänen paluunsa varjo on yhä olemassa, ja EU jäisi jälleen yksin kylmyyteen. Joten EU:ssa suhtaudutaan varoen Yhdysvaltain vaatimuksiin, kommentoi New York Timesin haastattelema Carnegie-tutkimusinstituutin asiantuntija Rosa Balfour.

Virallisesti vierailun alla hehkutetaan, kuinka Yhdysvallat ja Eurooppa jatkavat taas rinta rinnan.

– Amerikka on palannut, lausui EU:n ylimmän poliittisen elimen Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Charles Michel maanantaina toimittajille Brysselissä.

Kyseessä on Bidenin itsensä lanseeraama iskulause.

– Se tarkoittaa, että meillä on taas erittäin vahva kumppani monenkeskisessä lähestymistavassa … se on iso muutos Trumpin hallintoon verrattuna, Michel selitti.

Biden saapuu Britanniaan yhdessä vaimonsa Jill Bidenin kanssa. Tämä palaa kotiin kuningatar Elisabetin tapaamisen jälkeen ensi sunnuntaina, kun presidentti jatkaa matkaa Brysseliin.

Biden viitoitti matkansa suuntaviivoja viikonloppuna Washington Postissa julkaistussa mielipidekirjoituksessa, jonka perusteella luvassa on eurooppalaisia isäntiä miellyttäviä puheita.

Biden korosti maailman demokraattisten maiden liittoa uusia uhkia vastaan, lupasi ilmasto- ja pandemiayhteistyötä ja Yhdysvaltain johtajuutta niissä. Nato-liittolaisia ja muitakin miellytti vakuutus, että Biden vahvistaa Yhdysvaltain sitoutumisen sotilasliiton 5. artiklaan eli yhteiseen puolustuksen velvoitteeseen.

– Jakamamme demokraattiset arvot ovat maailmanhistorian menestyneimmän liittouman perusta, Biden kirjoitti.

Vakuuttelut kertovat kuitenkin jo sinällään siitä, että Trumpin jäljiltä Bidenilla on työsarkaa suhteiden normalisoimisessa.

Yhdysvaltain poliittinen tilanne on yhä valtavan kärjistynyt, ja Bidenin sisäpoliittinen agenda on vauhdikkaan alun jälkeen hyytynyt kongressissa. Republikaanivastustajat voivat jo ensi vuonna lyödä hänelle lisää kapuloita rattaisiin menestymällä kongressivaaleissa. Trumpin tai jonkun hänen jäljittelijänsä nousu valtaan vuoden 2024 presidentinvaaleissa on täysin mahdollista.

Biden lähtee Eurooppaan hetkellä, jolloin hänen sisäpoliittiset hankkeensa ovat ajautumassa vaikeuksiin republikaanien vastustuksen takia.

Tietoisuus tästä vaikuttaa myös Bidenin mahdollisuuksiin saada liittolaiset mukaan tukemaan omaa ulkopolitiikkaansa, joka yhä enenevässä määrin kohdistuu esimerkiksi Kiinaa vastaan.

– Kysymys, jonka Biden ja hänen tiiminsä jäsenet ovat jo saaneet kuulla muilta mailta, joita he ovat yrittäneet suostutella mukaan tekemään sitä tai tätä, on tämä: kuinka voimme luottaa sanaanne? Katsokaa mitä kävi Iranin ydinsopimuksen kanssa aikoinaan: seuraava presidentti repi sen kappaleiksi, kommentoi entinen Britannian Yhdysvaltain-suurlähettiläs Peter Westmacott Guardianille.

– Mitä jos Valkoisessa talossa on taas Trump tai Trump-klooni neljän vuoden päästä? Mitä järkeä on tehdä sopimuksia teidän kanssanne, jos se ei ole edes sopimuspaperin arvoinen? Uskon Bidenin olevan tietoinen vahingosta, joka on aiheutunut Yhdysvaltain maineelle liittolaisena.

Paluuta suunnitteleva ex-presidentti Donald Trump puhui konservatiivien kokouksessa Floridassa helmikuussa.

Mielipidemittaukset kertovat Yhdysvaltain maineen kokemasta kolauksesta myös yleisön keskuudessa. German Marshall Fundin teettämän tuoreen tutkimuksen mukaan vain nipin napin puolet saksalaisista piti Yhdysvaltoja luotettavana kumppanina.

Guardianin haastattelema Yhdysvaltain demokraatteja edustava entinen puolustusministeri ja CIA-johtaja Leon Panetta arvioi, että Bidenilla on työtä edessään palauttaakseen Yhdysvaltain maailman johtajaksi muiden silmissä.

– Hän pystyy siihen, mutta joutuu toimimaan liittolaisten kanssa samaan aikaan, kun nämä miettivät, onko tämä vain ohimenevä vaihe Yhdysvaltain ulkopolitiikassa vai jotain pysyvämpää.

”Trumpin varjo” heijastuu myös Bidenin henkilökohtaisiin tapaamisiin.

Britannian pääministeri Boris Johnson tapasi Naton pääsihteerin Jens Stoltenbergin Lontoossa viime viikolla. Biden tapaa ensin Johnsonin torstaina ja maanantaina hän kohtaa Stoltenbergin Nato-kokouksessa Brysselissä.

Torstainen vierailu pääministeri Boris Johnsonin luona tuo briteille mieleen Bidenin vuonna 2019 esittämän arvion, että Johnson on Trumpin ”fyysinen ja henkinen klooni”. Westmacottin mukaan Biden happamoitui Johnsonin Bidenin demokraattikollegoista esittämistä loukkaavista arvioista. Biden tietää myös hyvin että Johnson olisi mieluummin suonut Trumpin voittavan viime vaalit, joten Westmacottin mukaan suhteissa vanhan liittolaisen kanssa on työstämistä.

Putin-huippukokouksessa Bidenin puolestaan on tähdennettävä jämäkästi, että Trumpin ajan piittaamaton suhtautuminen Venäjän poliittisen opposition nujertamiseen ja vaalihäirintään on ohi.

Biden tapasi Putinin vuonna 2011 Moskovassa. Biden oli tuolloin varapresidentti ja Putin Venäjän pääministerinä.

Tutkijat ovat myös sitä mieltä, että Yhdysvallat on jo muuttunut pysyvästi ja se heijastuu Bidenin matkaan Eurooppaan. Palveluksia ja tukea ei ole Bideniltakaan luvassa ilman vastinetta, ja kuten todettua, Yhdysvaltain huomio on suuntautunut Kiinan vaikutusvallan kasvua vastaan.

Euroopassa on oltu nyreissään myös siitä, että Biden ei vieläkään ole ehtinyt nimittää uusia EU- ja Nato-suurlähettiläitä. Tämän on katsottu kertovan, että maanosa ei ole ensimmäisenä tärkeysjärjestyksessä.

– Toiveikas, optimistinen näkökanta on, että Biden käynnistää uudet suhteet, osoittaa luottamusta Brysseliä ja Natoa kohtaan, sanoo oikeat sanat ja käynnistää tärkeät strategiset prosessit. Mutta hän haluaa myös nähdä, että se kannattaa Yhdysvaltain kannalta ja Eurooppa tuottaa tuloksia. Tämä ei ole ehdotonta rakkautta, vaan ystävien yhteisen edun mukaista toimintaa, arvioi European Council on Foreign Relations -ajatushautomon Berliinin osaston johtaja Jana Puglieri New York Timesille.

Ranskalainen puolustusalan asiantuntija Francois Heisbourg kuitenkin kehotti eurooppalaisia keskittymään asioiden positiivisiin puoliin.

– Yhdysvallat on palannut, Biden on palannut, ei tarvitse olla kyyninen. Bidenilla on vahvoja näkemyksiä ja hän toteuttaa niitä määrätietoisesti. Kansainväliset suhteet eivät ole hänelle ykkösasia, mutta peruslähtökohta on, että ”ollaan taas ystäviä ja palautetaan kohteliaisuus ja käytöstavat liittolaisten kanssa”.