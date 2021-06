Tällainen on Australian etsityin huume­pomo, joka huijattiin levittämään poliisin sovellusta – ”Mitä nopeammin hän antautuu, sitä parempi hänelle”

Australialaisen huumepomon Hakan Ayikin, 42, tekemä virhe johti kansainväliseen poliisioperaatioon eri puolilla maailmaa. Istanbulissa luksuselämää viettävä mies ei ole toistaiseksi itse jäänyt kiinni.

Maanantaiaamuna Suomen aikaa toteutettiin eri puolilla maailmaa valtava poliisioperaatio, jonka kohteena oli järjestäytynyt rikollisuus. Europolin mukaan mukana oli 16 maata, joiden joukossa myös Suomi.

Australiassa yli 200 henkilön pidätykseen johtanut ratsia oli maan historian suurin.

Australian pääministeri Scott Morrison ja liittovaltion poliisikomentaja Reece Kershaw kertoivat poliisin kansainvälisestä operaatiosta Sydneyssa järjestetyssä lehdistötilaisuudessa tiistaina.

Australian liittovaltion poliisi on kertonut kehittäneensä vuonna 2018 yhdessä Yhdysvaltain liittovaltion poliisin FBI:n kanssa AN0M-nimisen salaussovelluksen, jonka peitetehtävissä työskennelleet poliisit antoivat australialaiselle huumekauppiaalle Hakan Ayikille. Sovellus toimi vain sille omistetuissa puhelimissa, joita ei voinut käyttää tavallisiin puheluihin.

Ayik suositteli sovellusta rikoskumppaneilleen. Sovelluksella oli lopulta yli 11 000 käyttäjää ympäri maailman, ja poliisit kykenivät lukemaan tutkinnan yhteydessä 25 miljoonaa sen kautta lähetettyä viestiä.

Turkissa oleskeleva Ayik itse ei ollut maanantaiaamuna pidätettyjen joukossa. Australian liittovaltion poliisikomentaja Reece Kershaw sanoi Ayikin olevan ”merkitty mies” ja suositteli tätä antautumaan viranomaisille mahdollisimman nopeasti.

– Hän oli yksi tämän sovelluksen koordinoijista. Joten hän on periaatteessa pettänyt omat kollegansa. Näkemykseni on, että mitä nopeammin hän antautuu, sitä parempi se on hänelle ja hänen perheelleen, Kershaw sanoi.

Kuka sitten on Australian etsityimmäksi mieheksi kuvailtu Hakan Ayik, 42, jota viranomaiset ovat jahdanneet jo yli vuosikymmenen ajan? Ja kuinka hän on onnistunut elämään niin kauan poliisin ”tutkan alapuolella”, saati sitten luomaan samaan aikaan itsestään Australian kenties menestyneimmän huumekauppiaan vuosikymmeniin?

Hakan Ayik, 42, Australian Uuden Etelä-Walesin poliisin julkaisemassa kuvassa.

Muun muassa näihin kysymyksiin ovat etsineet yhteistyössä vastauksia australialaislehdet Sydney Morning Herald ja The Age sekä 60 Minutes -ajankohtaisohjelma. Tiedotusvälineet jäljittivät miehen Turkkiin, jossa tämän kerrotaan viettävän ylenpalttista luksuselämää.

Interpolin etsityimpien rikollisten listalle Ayik päätyi jo vuonna 2010, kun hänellä epäiltiin olleen merkittävä rooli jättimäiseksi kuvaillussa huumetoimituksessa. Miehen ylimielisyyden kerrotaan kasvaneen menestyksen myötä, eikä hän ole epäröinyt tuoda ylellistä elämäntyyliään esille sosiaalisessa mediassa.

Samasta syystä Ayik on saanut Australiassa jo kauan sitten lempinimen ”Facebook-gangsteri”. Sosiaalisen median julkaisut myös johtivat median miehen jäljille sekä antoivat poliisille vuosien varrella vihiä tämän liikkeistä.

Ayikin Facebookissa vuonna 2009 julkaisemat videot määrittivät hänen julkisen kuvansa Australiassa. Niillä esiintyi moderni, itsensä osin steroidien avulla lihaskimpuksi muokannut 31-vuotias gangsteri, joka ajeli arvoautoilla designvaatteisiin ja satojentuhansien arvoisiin kelloihin sonnustautuneena.

Prostituoitujen ja moottoripyöräjengiläisten seurassa viihtynyt Ayik juhli ja matkusti ympäri maailmaa. Miehen liikkeitä jo 2000-luvulta lähtien seuranneet poliisit olivat kuitenkin nähneet myös toisen puolen tämän elämästä.

Vuonna 1979 syntynyt Ayik varttui työväenluokan asuttamilla esikaupunkialueilla Sydneyn eteläpuolella. Perheen isä kuoli pojan ollessa nuori, ja useat muut perheenjäsenet kärsivät huumeriippuvuudesta.

Rikostovereiltaan Ayik vaati täyttä lojaaliutta, mutta se ei ollut hänen historiaansa peranneiden toimittajien mukaan vastavuoroista. Tämän saivat tuta myös Ayikin ”likaisista töistä” huolehtineet serkku Erkan Dogan sekä veli Erkan Ayik, jotka päätyivät vankilaan miehen itsensä välttäessä tuomion.

Poliisin tiedusteluraportti vuodelta 2008 kertoi Ayikin vanhan yläkoulutoverin nousseen arvojärjestyksessä paikallisessa Comanchero-moottoripyöräjengissä. Ayikin uskottiin pyrkineen hyötymään suhteistaan kerhoon.

– Ayik ei ole julkisesti Comancheron jäsen, mutta hänellä on paljon vaikutusvaltaa kerhon sisällä samaan aikaan, kun hän pitää matalaa profiilia, Uuden Etelä-Walesin rikoskomission tiedusteluraportissa sanottiin tuolloin.

Kuvassa Australian poliisin operaation yhteydessä takavarikoima Comanchero-moottoripyöräjengin liivi.

Samassa raportissa Ayikia kutsuttiin ”laajan mittakaavan” huumeiden maahantuojaksi. Lisäksi hänen kerrottiin olleen ensimmäinen epäilty huumekauppias, joka tajusi hyötyä keskenään sotineista moottoripyöräjengeistä levittäessään tuotteitaan ympäri Australiaa.

Raportissa Ayikia kuvailtiin myös älykkääksi ja kekseliääksi mieheksi, joka vaikutti pyrkivän australialaisen huumekaupan käytäntöjen muuttamiseen.

Ayikin tarina kytkeytyy myös ”Aasian El Chapoksi” kutsuttuun kanadankiinalaiseen rikollispomoon Tse Chi Lopiin, jonka kiinniotosta IS kertoi tammikuun lopulla. Ayik pyrki neuvottelemaan pääsystä Tsen johtaman rikollissyndikaatin eli ”Yhtiön” hallinnoimille salakuljetusreiteille.

Neuvotteluissa Ayik käytti hyväkseen ystävyyttään kiinalaiseen keskitason gangsteriin nimeltä Man “Mark” Kong Ho. Tsen ”Yhtiö” kuitenkin sieppasi Hon seuraavana vuonna, kun tämän ja Ayikin organisoima lähetys jäi poliisin haaviin.

Poliisi sai tietää puhelimia salakuuntelemalla, että Ayik maksoi 300 000 Australian dollarin lunnaat kauhun vallassa olleen ystävänsä vapauttamisesta. Tätä viranomaiset ovat pitäneet hyvin poikkeuksellisena tekona australialaisrikollisen tekemäksi.

Ayik pyrki myös rakentamaan huumeiden maahantuonnille verkoston, johon kuului poliisin ”oviksi” kutsumia, useiden lentokenttien ja satamien työntekijöitä, joille oli myönnetty hallituksen hyväksymät turvakortit. Vuonna 2009 syytteet sai myös Uuden Etelä-Walesin poliisin siviilityöntekijä, jolla oli pääsy poliisin ja muiden viranomaisten salaisiin tiedustelutietoihin Ayikia koskien.

Hän oli varastanut tiedostoja, jotka vuodettiin myöhemmin Ayikin Comanchero-kumppaneille. Samana vuonna kävi myös ilmi, kuinka Ayik oli ohjeistanut vankilaviranomaista toimittamaan viestejä tuomioita istuville moottoripyöräkerholaisille.

Poliisi takavarikoi rikollisilta myös runsaasti käteistä rahaa.

Kuvassa Australian poliisin haltuun takavrikossa päätyneitä huumeita.

The Age ja Sydney Morning Herald raportoivat jo vuonna 2010 yhdessä yleisradioyhtiö ABC:n kanssa Ayikin pullistelusta sosiaalisessa mediassa. Artikkeleissa kuvailtiin teknologiatietoista ja modernia Australian alamaailmaa, joka ansaitsi rahaa suhteellisen helposti ja johon poliisin oli hankala päästä kiinni.

Samana vuonna viranomaiset alkoivat pidättää Ayikin syndikaatin jäseniä. Ayik päätti väistää riskin jäämällä Hongkongiin, johon hän oli aiemmin matkustanut.

Interpol antoi pian miehestä pidätysmääräyksen, mutta Ayik jatkoi matkaansa halki Euroopan ja Lähi-idän.

– Ottakaa kiinni, jos saatte, hän viestitti sosiaalisessa mediassa.

Loppuvuodesta 2010 Ayik pidätettiin Kyproksella. Hallussaan hänellä oli huumeiden valmistukseen tarkoitettuja välineitä sekä kahdeksan matkapuhelinta.

Ayik oli etsintäkuulutettu Kyproksella, koska hän oli kuukautta aiemmin paennut vartijoita rajanylityspaikalla. Kiinni jäämisen jälkeen hän pääsi vapaaksi takuita vastaan – ja pakeni.

Vuosien vieriessä Ayik keskittyi muokkaamaan Australian järjestäytyneen rikollisuuden rakenteita uuteen uskoon ulkomailta käsin. Nimettömien viranomaislähteiden mukaan hänen epäillään kehitelleen Australiaan useita täysin salattuja viestintäalustoja, joiden kautta rikolliset pystyivät kommunikoimaan ilman pelkoa poliisin väliintulosta.

Ensimmäisen alustan kaatoivat Australian poliisi ja FBI vuonna 2018, mutta se sai pian kaksi korvaajaa. Näitä alustoja Ayik käytti ohjaillessaan valtavia huumelähetyksiä Australiaan.

Ayikin ja samalla monien hänen rikoskumppaneidensa kompastuskiveksi muodostui kuitenkin Australian ja Yhdysvaltain poliisiviranomaisten kehittämä sovellus. Rikostutkijoiden mukaan hän oli sovelluksen ”pääasiallinen levittäjä”, joka myös hyötyi rahallisesti sen käyttöön tarkoitettujen laitteiden myynnistä.

Australian poliisin julkaisema kuva yhdestä operaation yhteydessä tehdystä pidätyksestä.

Australian liittovaltion poliisin ylitarkastajan Jared Taggartin mukaan Ayik myös käytti hyödykseen merkittävää luottoasemaansa alamaailman piireissä suositellessaan alustaa kollegoilleen. Ayikin sanaan siis uskottiin.

– Tämä vastaa samaa kuin The Rock (näyttelijä ja showpainija Dwayne Johnson) sponsoroisi kuntosaliasi. Tässä on korkea-arvoinen rikollinen, joka sponsoroi rikollista viestintäjärjestelmää, Taggart kommentoi News Corp -yhtiön lehdille.

Mitä Ayik sitten tekee Turkissa tällä hetkellä?

Toimittajat selvittivät miehen omien sekä hänen ystäviensä ja sukulaistensa sosiaalisen median julkaisujen perusteella, että Ayik viettää huomattavan paljon aikaa Istanbulissa sijaitsevassa King’s Cross -hotellissa. Tiedotusvälineet lähettivät sinne paikalliset avustajansa piilotetun kameran kanssa.

Poliisi oli varoittanut etukäteen mediaa siitä, että Ayik olisi aseistettu ja turvamiesten suojaama sekä myös mahdollisesti muokannut ulkonäköään plastiikkakirurgialla. Hänellä on sanottu olevan myös suhteita korruptoituneisiin turkkilaisviranomaisiin.

Turkkilaisista yritysrekistereistä käy ilmi, että Kings Crossin omistaa Hakan Reis -niminen mies. Turkinkielinen sana reis tarkoittaa suomeksi muun muassa pomoa.

Hakan Ayikin elämä Turkin Istanbulissa ei ole pelkkää onnea ja auvoa, kertoivat paikalliset lähteet Australian medialle.

Piilokameran kanssa hotelliin menneet avustajat todistivat muutaman päivän kuluttua pohjakerroksessa pöydän ympärillä pidettyä kokousta, johon osallistui joukko tavallista raskasrakenteisempia miehiä. Amerikkalaisella ja australialaisella aksenteilla puhuneista miehistä yksi sopi ulkonäöltään Ayikiin.

Yhdennäköisyyden kerrotaan olleen huomattava, vaikkakin Ayikin kasvot näyttivät hieman erilaisilta kuin kuvassa.

Hakan Reisillä osoittautui olleen aiemmin myös toinen nimi sekä Turkin passin lisäksi myös Australian passi, josta hän oli luopunut jo 2019.

Kävi ilmi, että Hakan Reis eli Hakan Ayik omistaa kaksi taloa kalliilla asuinalueilla. Hänellä on myös kaksi lasta Fleur Messelink -nimisen baarinhoitajan kanssa. Messelink matkustelee luksusmatkakohteisiin ja omistaa Turkissa myös plastiikkakirurgisia palveluita tarjoavan klinikan.

Toisen identiteetin kautta paljastui myös Ayikin uusi sosiaalisen median elämä, joka muodostuu pitkälti samoista aineksista kuin jo reilu vuosikymmen sitten. Ainoastaan päähenkilö on keski-ikäistynyt.

Pelkkää onnea ja auvoa hänen elämänsä ei kuitenkaan vaikuta olevan. Turkkilaislähteiden mukaan Ayikin rikollisen elämän jatkuminen, väkivaltaisuus sekä viehtymys aasialaisiin prostituoituihin aiheuttavat säröjä tämän avioliittoon.

Ongelmia on ollut myös muiden rikollisjärjestöjen sekä alituisen väkivallan uhan kanssa. Eikä Ayikin pidätykseen ja luovutukseen tähtäävä Australian poliisi taida olla luovuttamassa vielä pitkään aikaan.