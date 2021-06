Onnettomuus sattui surkeassa kunnossa olevalla rataosuudella, joka oli rakennettu brittien siirtomaavallan aikana.

Ainakin 43 ihmistä kuoli ja kymmeniä loukkaantui maanantaina, kun pikajuna törmäsi toiseen matkustajajunaan, joka oli hetkeä aikaisemmin suistunut kiskoilta lähellä Daharkia Sindhin maakunnassa Pakistanin kaakkoisosassa.

Onnettomuus sattui puoli neljän tietämissä aamulla paikallista aikaa. Junissa oli yhteensä noin 1 200 matkustaa, joista valtaosa oli unessa junien törmätessä.

– Ensin kaaduimme toistemme päälle, mutta se ei vielä ollut niin vaarallista, raiteiltaan syöksyneessä junassa ollut Akhtar Rajput kertoi.

– Sitten toinen juna osui meihin täysin yllättäen, ja se iski kovempaa. Kun palasin tajuihini, näin matkustajia makaamassa ympärilläni, ja osa yritti päästä ulos vaunusta, hän jatkoi.

Millat Express -pikajuna oli matkalla Karachista Lala Musaan, kun se suistui raiteilta tuntemattomasta syystä. Muutamia minuutteja myöhemmin Rawalpindista lähtenyt Sir Syed Express -pikajuna törmäsi siihen. Valtaosa uhreista oli raiteilta suistuneessa junassa.

Onnettomuus sattui rataosuudella, joka on rakennettu jo 1880-luvulla, ja on surkeassa kunnossa, kertoi maan sisäministeri Sheikh Rashid, joka on aikaisemmin toiminut raideliikenteestä vastaavana ministerinä.

Nykyinen raideliikenteestä vastaava ministeri Azam Swati sanoi, että rata on ollut määrä korjata kiinalaisrahoituksen turvin.

– Jos rahoitus kuitenkin viivästyy, tulemme rakentamaan tämän rataosuuden omilla rahoillamme, Swati vakuutti.

Pakistanin rataverkostosta suuri osa on edelleen brittien siirtomaavallan peruja. Rautateiden korjaamiseen tai uudelleen rakentamiseen ei ole investoitu riittävästi, minkä vuoksi rautatieonnettomuudet ovat Pakistanissa verrattain tavallisia.

Lokakuussa 2019 ainakin 75 ihmistä kuoli, kun Karachista Rawalpindiin matkalla ollut juna syttyi tuleen. Vuonna 2016 kaksi junaa törmäsi Karachissa, ja 21 ihmistä sai surmansa.