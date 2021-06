Oikeistolainen Keiko Fujimori on pyrkinyt maalaamaan vastustajastaan Pedro Castillosta kuvaa kommunistina, joka tekee Perusta uuden Venezuelan tai Pohjois-Korean.

Oikeistolaisen Keiko Fujimorin vastustaja on vasemmistolainen Pedro Castillo (kuvassa).

Perussa oikeistopopulisti Keiko Fujimori, 46, oli maanantaina edelleen niukassa johdossa, kun sunnuntaina pidettyjen maan presidentinvaalien toisen kierroksen äänistä liki 90 prosenttia oli laskettu.

Kisa on kuitenkin erittäin tiukka ja ero vasemmistolaiseen Pedro Castilloon, 51, on niukka. Fujimori oli vaaliviranomaisten mukaan saanut tähän mennessä runsaat 50,2 prosenttia äänistä ja Castillo 49,7 prosenttia.

Vaaliviranomaisia johtava Piero Corvetto tähdensi kuitenkin, että maaseudun syrjäisten alueiden äänestyspaikoilta oli vielä paljon ääniä laskematta. Maaseutu on Castillon vahvaa tukialuetta.

Kummatkin ehdokkaat kehottivat kannattajiaan pysymään rauhallisina ja odottamaan virallisia tuloksia. Kummatkin lupasivat myös kunnioittaa vaalien tulosta.

Vaalien ensimmäisellä kierroksella Castillo sai suurimman äänisaaliin. Sekä Castillon että Fujimorin pääsy kakkoskierrokselle oli yllätys.

Maan uusi presidentti saa johdettavakseen kriisissä kieriskelevän maan. Perun talous on taantumassa, ja sen koronaviruskuolleisuus on maailman korkeimpia. Kaksi miljoonaa perulaista on menettänyt työnsä pandemian aikana ja virallisten lukujen mukaan lähes kolmannes maan asukkaista elää köyhyydessä.

Perulaiset toivovat myös päätöstä vuosia kestäneelle poliittiselle myrskylle. Maassa on ollut kolmen viime vuoden aikana neljä presidenttiä, ja seitsemän sen kymmenestä edellisestä johtajasta on tuomittu tai tutkinnassa korruptiosta.

Myrskyn kiivaimpina hetkinä viime marraskuussa Perulla oli kolme presidenttiä viiden päivän aikana.

Presidentinvaalien toisella kierroksella äänestäjät valitsivat kahden täysin erilaisen ehdokkaan väliltä. 46-vuotias Fujimori kannattaa neoliberaalia talousmallia, verojen leikkaamista ja yksityisen sektorin vahvistamista. Ammattiliittolainen opettaja Castillo puolestaan on luvannut kansallistaa tärkeitä teollisuudenaloja, korottaa veroja, poistaa verovapauksia ja lisätä sääntelyä.

Fujimoria suosivat keskiluokka ja yritysmaailma, ja hän on väittänyt vastustajansa tekevän Perusta uuden Venezuelan tai Pohjois-Korean. Castillo puolestaan on muistutellut Fujimorin perheen korruptioskandaaleista: Keiko Fujimoria tutkitaan aiempien vaalien vaalirahoituksesta, ja isä, ex-presidentti Alberto Fujimori on vankilassa korruptiosta sekä rikoksista ihmisyyttä vastaan.

Fujimorin vahvin alue on pääkaupunki Lima, kun taas Castillo on vahvimmillaan sisämaan maaseudulla.

Lisähaastetta uudelle presidentille tuo se, että maan kongressi on hyvin hajanainen. Castillon Peru Libre on suurin puolue ennen Fujimorin Fuerza Popularia, mutta enemmistöä sillä ei ole.

Smith arvioi AFP:lle, että jos Keiko Fujimori voittaa, prosenttilukema ei ole niinkään osoitus presidentin kannatuksesta kuin siitä, että äänestäjät pelkäävät tämän vastustajaa. Fujimoriin kohdistuu menneiden tapahtumien vuoksi niin paljon epäluottamusta, että hänen olisi Smithin mukaan kyettävä nopeasti rauhoittamaan markkinat ja löytää tapoja saada niitä jälleen vauhtiin.

Jos voittajaksi päätyy Castillo, Smith sanoo tämän tarvitsevan taakseen parlamentin enemmistön tuen, jotta kunnianhimoiset lupaukset voidaan toteuttaa.

– Joka tapauksessa vie aikaa rauhoittaa tilanne, koska maassa on voimakasta vastakkainasettelua ja sosiaalisen konfliktin ilmapiiri, sanoo puolestaan analyytikko Luis Pasaraindico.

Uuden presidentin kausi alkaa heinäkuun lopulla. Nyt vallassa on väliaikainen johtaja Francisco Sagasti.