Afganistanissa ulkomaisille joukoille työskennelleet pelkäävät henkensä puolesta

Asiantuntija: Talebanit haluavat luoda kuvan, että ovat armollisia ja että naisten oikeuksista pidetään huolta. Ne eivät ole yhtään heidän pyrkimyksiään.

Ulkomaisten joukkojen kanssa työskennelleillä afganistanilaisilla ei ole syytä pelkoon joukkojen poistuttua maasta, kunhan he osoittavat katumusta, Taleban-järjestö ilmoitti maanantaina.

Yhdysvaltain armeijan tulkkina työskennellyt mies ei kuitenkaan ota Talebanin vakuutteluita todesta.

– En usko Talebaniin. He ovat käyneet toimittajien ja tiedotusvälineissä työskentelevien kimppuun. Miksi he säästäisivät meidät? mies pohti uutistoimisto AFP:lle.

– He eivät koskaan pidä kiinni sanomisistaan tai lupauksistaan, hän lisäsi.

Johtava tutkija Charly Salonius-Pasternak Ulkopoliittisesta instituutista sanoo Taleban-järjestön ymmärtävän muun muassa kansainvälisen politiikan, viestinnän ja kansainvälisen politiikan aivan eri tavalla kuin 20 vuotta sitten.

– He haluavat luoda kuva, että ovat armollisia ja että naisten oikeuksista pidetään huolta. Ne eivät ole yhtään heidän pyrkimyksiään.

Se, onko henkilö osoittanut tarpeeksi katumusta, riippuu Salonius-Pasternakin mukaan täysin talebanien tulkinnasta yksittäisissä tapauksissa.

Myös lausuntojen kieliversioiden merkitykset ovat hänen mukaansa erilaiset.

– Ne voivat päällisin puolin näyttää samalta, mutta etenkin luotetaan siihen, että joku länsimainen turisti, joka ei kuuntele viikoittaista saarnaa Afganistanissa, ajattelee sen kuulostavan mukiinmenevältä, Salonius-Pasternak sanoo.

Tällaisia kieliversioiden erilaisia merkityksiä voidaan nähdä myös esimerkiksi Lähi-idässä. Salonius-Pasternakin mukaan Israelin asevoimien englanninkieliset ja paikalliskieliset Twitter-tilit kuulostavat joskus erilaisilta.

Uutistoimisto AFP:n mukaan monet tulkit ovat jo lähteneet maasta omin voimin ja joidenkuiden entiset työnantajat ovat järjestäneet uuden asuinpaikan. Pelkona on, että ulkomaisten joukkojen vetäydyttyä näiden kanssa työskennelleisiin kohdistuu kostoiskuja.

Myös suomalaisten sotilaiden apuna on Afganistanin operaatioissa ollut paikallistulkkeja. Tulkit eivät ole Maavoimien tiedotuksen mukaan olleet lähtökohtaisesti Suomen itse palkkaamia, vaan yleensä johtovaltion.

– Tulkkipalvelu on ostettu ulkopuoliselta palveluntuottajalta, joka on vaihdellut operaation aikana sen mukaan, mikä valtio on suomalaisen joukon suhteen toiminut alueella johtovaltiona. Paikallistulkit eivät ole olleet työsuhteessa Suomen valtioon, eikä suomalaisilla rauhanturvaajilla sinänsä ole roolia turvapaikkaprosessissa, Maavoimien tiedotuksesta vastattiin STT:lle sähköpostitse.

Ulkoministeriössä puolestaan selvitetään parhaillaan mahdollisuuksia avustaa sellaisia henkilöitä, jotka ovat olleet Suomen valtion palveluksessa, kertoo ministeriön turvallisuuspolitiikan ja kriisinhallinnan yksikön päällikkö Sari Rautio.

Yhdysvaltojen ja sotilasliitto Naton joukot ovat jatkaneet vetäytymistään Afganistanista. Yhdysvaltain presidentti Joe Biden on asettanut syyskuun 11. päivän takarajaksi, johon mennessä maan 20 vuotta jatkunut sotilasoperaatio Afganistanissa päättyy.

Viimeiset suomalaissotilaat kotiutuvat Afganistanista tällä viikolla.

Afganistanin pääkaupungissa Kabulissa on järjestetty mielenosoituksia, joissa turvattomaksi olonsa kokevat vaativat ulkomaisia joukkoja ja suurlähetystöjä, joiden kanssa he ovat tehneet töitä, sijoittamaan heidät Afganistanin ulkopuolelle.