Portugalia koskevien matkustussääntöjen nopea muuttuminen aiheuttaa päänvaivaa briteille, jotka pyrkivät välttämään huomenna pakolliseksi tulevan karanteenin kotimaahan palatessaan.

Koronaviruksen kolmatta aaltoa pelkäävä Britannia päätti viime viikolla poistaa Portugalin niin sanotulta ”vihreältä listalta”. Kyseisen listan maista palaavilta matkailijoilta ei vaadita 10 päivän karanteenia kotimaahan saavuttaessa.

Portugali oli lisätty ”vihreän listan” maihin vain hieman aiemmin. Britit ovat voineet matkustaa maahan 17. toukokuuta alkaen ilman karanteeneja. Se on ollut myös listan maista ainoa, jota britit suosivat laajalti lomakohteena.

Britannia perusteli päätöstään koronatartuntojen lisääntymisellä Portugalissa sekä mahdollisten uusien virusmuunnosten aiheuttamalla riskillä.

Nyt matkustussääntöjen muuttuminen Britanniassa on saanut aikaan kaaoksen Faron lentoasemalla, joka palvelee useita Portugalin suosittuja lomakohteita. Muun muassa The Sun kertoi perjantaina, että Portugalissa oli tuolloin arviolta 112 000 brittiä.

Monelle heistä tuli kiire aikaistaa Britanniaan paluuta, jotta huomenna voimaan astuvalta karanteenimääräykseltä ja kahdelta pakolliselta koronatestiltä voisi välttyä.

Muun muassa Reuters kertoi kentän olleen sunnuntaina iltapäivällä täynnä turhautuneita brittimatkustajia.

– Tämä on erittäin suuri pettymys ja myös kallista. En tiedä, korvaako vakuutus tätä. Tämä tarkoittaa myös 400 punnan (noin 465 euron) lisäkustannuksia, kertoi uutistoimistolle British Airwaysin Lontoon-lennolle perheineen jonottanut Bryan Kelly.

Kellyn perheen paluulento olisi alun perin ollut keskiviikkona, mutta he päättivät aikaistaa paluutaan, sillä mahdollisuutta 10 päivän eristäytymiseen ei heillä omien sanojensa mukaan ole.

– Odotimme niin kauan, että pääsisimme lomalle, ja sitten meidän oli lopetettava se kolme päivää etuajassa päästäksemme takaisin, koska emme voi asettua karanteeniin 10 päiväksi. Tämä on hyvin hankalaa, kertoi myös samassa jonossa seissyt Patrick Morton.

Kaaos jatkui Faron kentällä BBC:n mukaan myös maanantaina. Radiohaastattelussa Derbystä viime keskiviikkona Portugaliin lentäneet Angela Matan ja Craig Stanley kertoivat, että loma oli kulunut rannalla löhöilyn sijaan epätoivoisiin yrityksiin järjestää aiempi paluulento ja koronatesti.

Maanantaiaamuna he tiesivät, että eivät ehtisi kotimaahan ajoissa, vaikka olivat käyttäneet uusien lentojen etsimiseen ”tunteja, tunteja ja tunteja”.

– Se on ollut lähes mahdotonta.

Kentältä otettujen kuvien perusteella turvavälit eivät liiemmin olleet jonoissa käytössä, joten tungos saattaa toimia maskien käytöstä huolimatta myös maaperänä koronaviruksen leviämiselle.

BBC:n liikennetoimittaja Caroline Davies kirjoittaa tilannetta koskevassa analyysissaan, että jonossa seisovat, äkäisinä koronatestejä järjestelevät matkailijat on valitettavan tuttu näky.

– Tämä on juuri sitä, miltä matkailuteollisuus toivoi välttyvänsä tänä kesänä, Davies sanoo.

Hänen mukaansa matkailuteollisuus toivoi rokotejakelun etenemisen tuovan pysyvyyttä alalle, samoin kuin hallituksen laatiman listauksen, jonka tarkoituksena oli antaa matkustajille mahdollisuus ennakoida, milloin joku maista olisi mahdollisesti putoamassa tiukempien sääntöjen piiriin.

– Mutta hallitus on osoittanut, että kun se on huolissaan virusmuunnosten pääsystä maahan, se voi sulkea ja sulkee rajat aivan kuten viime kesänäkin.

Helen Oakleyta, Sharon Grahamia, Carol Kettleä , Carol Firthiä ja Bev Createa hymyilytti, sillä he poseerasivat kuvaajalle Manchesterin lentokentällä päästyään juuri kotimaahan Portugalista.

Tämä kaikki on Daviesin mukaan johtanut laajaan turhautumiseen matkailijoiden lisäksi myös matkailualalla. Huoli on herännyt alalle elintärkeän kesäsesongin onnistumisesta myös Portugalissa, jossa Britannian päätöstä on kritisoitu aina pääministeriä myöten.

– Hotellit, erityisesti Algarvessa ja Madeiran saarella ovat alkaneet saada massiivisia määriä peruutuksia, kertoi Portugalin hotelliyhdistyksen AHP:n puheenjohtaja Rui Martins Reutersille.

Martinsin mukaan Brittien päätös ”vaarantaa vakavasti koko kesän”.

Viimeisen viikon kuluessa Portugalissa on rekisteröity noin 400–800 uutta koronatartuntaa vuorokaudessa. Epidemian tämänhetkinen huippukohta osui maassa tammikuun 28. päivään, jolloin uusia tartuntoja rekisteröitiin yli 16 000 vuorokaudessa.

Portugalin lisäksi Brittien ”vihreällä listalla” on tällä hetkellä Euroopan maista ainoastaan Islanti. Suomi on ”keltaisella listalla”, jolle myös Portugali palaa takaisin huomisesta alkaen.