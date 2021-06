Yleisön eteen palannut Trump nosti esiin Yhdysvaltain kulttuurisodan tuoreimman kuuman perunan – vaati kieltoa kriittiselle rotuteorialle

Kriittisestä rotuteoriasta on näillä näkymin tulossa Yhdysvalloissa ensi vuonna käytävien välivaalien isoin kulttuurinen kiistakapula.

Yhdysvaltain entinen presidentti Donald Trump esiintyi lauantaina ensimmäistä kertaa vähään aikaan julkisesti, kun hän puhui Pohjois-Carolinan Greenvillessä osavaltion republikaanien puoluekokousväelle. Aiheiltaan puhe noudatteli pääosin Trumpin puheista jo aiemmin tutuksi tullutta linjaa.

Ex-presidentti kritisoi tartuntatautiasiantuntija Anthony Faucin toimia koronaviruspandemian hoidossa, vaati Kiinalta korvauksia taudin levittämisestä maailmalle, moitti entistä varapresidenttiään Mike Penceä, tuomitsi liiketoimiinsa liittyvän viranomaistutkinnan sekä toisti aiempia, useaan otteeseen kumottuja väitteitään viime vuoden presidentinvaalien vilpillisyydestä.

Puheessaan Trump nosti esille myös kriittisen rotuteorian, joka on noussut yhdeksi kuumimmista perunoista Yhdysvalloissa viime vuosina jälleen kiihtyneessä kulttuurisodassa. Kyse on akateemisesta lähestymistavasta, jolla pyritään tarkastelemaan Yhdysvaltain lakeja ja instituutioita rodun ja rasismin näkökulmasta.

Trump syytti seuraajaansa, demokraattien Joe Bideniä kriittisen rotuteorian tuputtamisesta koululaisille.

– Bidenin hallinto on laatinut säädöksiä, joilla amerikkalaisiin koululaisiin pyritään juurruttamaan myrkyllistä, kansaa jakavaa, vasemmistolaista oppia, kuten kriittistä rotuteoriaa. Se on täysi vastakohta amerikkalaiselle uskomukselle, jonka mukaan meidät kaikki on luotu tasavertaisiksi jumalan kuviksi, Trump sanoi.

Hänen mukaansa republikaanien tulisi ”kaikilla tasoilla” ottaa oppia Pohjois-Carolinan republikaaneista ja ryhtyä välittömästi toimeen kriittisen rotuteorian kieltämiseksi maan kouluissa.

– Ja meidän tulisi kieltää se työpaikoillamme, osavaltioissamme ja liittovaltion hallinnossa. Se tulisi tehdä välittömästi, Trump sanoi yleisön puhjetessa aplodeihin seisaaltaan.

Yhteiskunnassa esiintyvää rakenteellista rasismia on nostanut esille viime vuosina muun muassa rasismin vastainen Black Lives Matter -liike. Kuva New Yorkissa toukokuun lopulla järjestetyltä George Floydin kuoleman vuosipäivän muistomarssilta.

Trump kritisoi myös demokraattien kouluihin kaavailemaa kansalaiskasvatusta, jossa hänen mukaansa oppilaille annettaisiin suorituspisteitä mielenosoituksiin osallistumisesta sekä siitä, että nämä ”tekevät itsestään vasemmistoaktivisteja”.

– Näille ihmisille ei tehdä mitään. He tappavat ihmisiä ja polttavat rakennuksia ja ottavat kohteekseen liittovaltion rakennuksia, eikä mitään tapahdu. Ihmiset ovat hiton vihaisia, jos hallituksen kouluissa juurrutetaan lapsiin radikaaleja ajatuksia. Republikaanien on välittömästi saatava läpi laki, joka antaa jokaiselle amerikkalaiselle vanhemmalle vallan jättäytyä pois tästä järjettömyydestä ja lähettää lapsensa valitsemaansa julkiseen, yksityiseen tai charterkouluun, ex-presidentti vaati.

Kriittinen rotuteoria ei ole varsinaisesti mikään uusi asia, sillä tiedemaailmassa ja etenkin oikeustieteilijöiden keskuudessa sitä on tutkittu jo 1970-luvulta lähtien.

Kriittisen rotuteorian keskeisen ajatuksen mukaan rasismi ei ole ainoastaan yksittäisten, ennakkoluuloisten ihmisten tekemisiä tai sanomisia, vaan syvälle järjestelmään ja rakenteisiin juurtunut ilmiö, joka vaikuttaa negatiivisesti muiden kuin valkoisten ihmisten asemaan esimerkiksi kouluissa, työelämässä, terveydenhuollon piirissä ja oikeusjärjestelmässä.

NPR:n mukaan teoriasta tuli repivä poliittinen kysymys viime vuonna, kun Trump allekirjoitti asetuksen tiettyjen, rasismin tunnistamiseen liittyvien koulutusten kieltämiseksi. Trumpin allekirjoittama asetus kuitenkin haastettiin oikeusistuimessa, ja Biden kumosi sen virkakautensa ensimmäisenä päivänä.

Sittemmin useissa osavaltioissa eri puolilla maata on tehty lakiesityksiä, joilla kriittisen rotuteorian opettaminen kouluissa yritetään kieltää. Esimerkiksi Idahossa lakiesitystä perusteltiin NBC Newsin mukaan sillä, että teoria ”yrittää saada lapset tuntemaan pahaa mieltä”.

Republikaanien mukaan teoria pakottaa koululaiset pohtimaan rotua ja rasismia epäreilusti sekä jakaa jo valmiiksi jakautunutta kansaa edelleen.

– Demokraatit haluavat opettaa lapsiamme vihaamaan toisiaan, sanoi esimerkiksi coloradolainen republikaanien kongressiedustaja Lauren Boebert huhtikuussa.

Demokraatit liittolaisineen ovat puolestaan painottaneet, että edistystä ei Yhdysvalloissa vallitsevan epätasa-arvon kitkemisessä todennäköisesti tapahdu, ellei sen juurisyitä tutkita.

Republikaaneja ja muita konservatiiveja on syytetty siitä, että käyttävät alun perin rakenteellisen rasismin tunnistamiseen tarkoitettua, vuosikymmeniä vanhaa akateemista termiä kaatopaikkana, jonne voidaan heittää kaikki rasismin vastaiset ja yhteiskunnan monimuotoisuutta edistävät pyrkimykset.

Yhdysvaltain kulttuurisodan viimeisin rintamalinja on siis piirretty käytännössä siihen, tulisiko koululaisille opettaa historiaa ja kansalaistaitoja kriittistä rotuteoriaa työkaluna käyttäen. Kysymyksestä näyttää myös tulevan ensi vuoden välivaalien isoin kulttuurinen kiistakapula.